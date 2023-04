“All dies geschieht mit dem vollen Wissen und der Komplizenschaft der internationalen Gemeinschaft, die Israel diplomatische, politische und finanzielle Rückendeckung gibt und Waffen für den Einsatz gegen die Palästinenser liefert. Israel und seine Verbündeten im Westen haben dann noch die Frechheit, Palästinenser, die ihr legitimes Recht auf Widerstand gegen die brutale militärische Besatzung wahrnehmen, als “Terroristen” zu bezeichnen. Diese Ungerechtigkeit besteht fort, aber ihre Tage sind gezählt, denn die Welt wacht auf und erkennt die Realität des alles andere als demokratischen Siedler-Kolonialstaates.”

Israelische Lösungen für ihre Krisen gehen meist auf Kosten der Palästinenser

Von Motasem A Dalloul

3. April 2023



Am vergangenen Montag hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seine geplante Justizreform, die eine Schwächung des israelischen Justizwesens zur Folge gehabt hätte, ausgesetzt. Er sagte, dass die notwendigen Gesetze früher oder später verabschiedet würden, dass er aber die Chance zu Gesprächen geben wolle, um die anhaltende Polarisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft zu beruhigen.

Netanjahus rechtsextreme politische Partner akzeptierten seine Ankündigung, nicht zuletzt der Vorsitzende der Partei Otzma Yehudit, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir. Er hatte damit gedroht, die Koalitionsregierung zu verlassen, falls Netanjahu von der versprochenen Gesetzesänderung abrücken sollte.

Ben-Gvir stellte klar, warum er das, was Netanjahu letzte Woche tat, akzeptiert hatte. “Die Reform wird durchkommen”, twitterte er. “Die Nationalgarde wird eingerichtet werden. Das Budget, das ich für das Ministerium für Nationale Sicherheit gefordert habe, wird in vollem Umfang verabschiedet werden. Niemand wird uns Angst einjagen. Niemandem wird es gelingen, die Entscheidung des Volkes zu ändern.”

Der Rechtsextremist brachte auch eine schriftliche Vereinbarung in Umlauf, die er mit Netanjahu getroffen hatte, um die Bildung einer ihm direkt unterstellten Nationalgarde zu ermöglichen. Die paramilitärische Einheit wird vom Siedler-Minister hauptsächlich zur Umsetzung seiner Siedlungsagenda eingesetzt werden, wozu auch die Zerstörung palästinensischen Eigentums und der Diebstahl palästinensischen Landes gehören.

Gilad Kariv von der Arbeitspartei kritisierte Netanjahus Versprechen an Ben-Gvir. Eine solche Truppe, so betonte er, “muss der Polizei unterstellt sein und nicht der Kontrolle von [der rechtsextremen Gruppe] Lehava und den Überbleibseln der Kahanisten”. Dies war eine Anspielung auf die Anhänger des verstorbenen rechtsextremen, antiarabischen Rabbiners Meir Kahane, zu denen Ben-Gvir gehört.

Ben-Gvir betonte, er plane die Einrichtung einer Polizeieinheit, die Palästinenser in Israel konfrontieren soll, wenn sie gegen die Politik der Besatzungsregierung und die Aggression in den besetzten palästinensischen Gebieten demonstrieren. Er verwies auf die Ereignisse im Mai 2021, als die Palästinenser in Israel auf die Straße gingen und das Land während einer israelischen Offensive gegen den Gazastreifen destabilisierten.

Laut dem ehemaligen israelischen Polizeichef Moshe Karadi würde Ben-Gvir “eine private Miliz für seine politischen Bedürfnisse” gründen und “die extremistischen Siedler der Hilltop-Jugend” in ihre Reihen aufnehmen.

Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie israelische Führer versuchen, ihre Krisen auf Kosten der Palästinenser zu lösen, indem sie ihnen noch mehr Leid und Schmerz zufügen. Es gibt noch viele weitere Beispiele.

Als Reaktion auf einen angeblichen palästinensischen Schusswechsel am Militärkontrollpunkt Huwara twitterte der israelische Abgeordnete und 17. ständige Vertreter des Apartheid-Besatzungsstaates bei der UNO, Danny Danon, letzte Woche: “Der einzige Weg, palästinensische Angriffe zu stoppen, ist die Schließung aller palästinensischen Geschäfte entlang der Huwara-Autobahn.”

Er berücksichtigte nicht die Schwierigkeiten, die der israelische Kontrollpunkt dem palästinensischen Leben zufügt, und wie die Besatzungstruppen am Kontrollpunkt das Leben der Palästinenser vor Ort abwürgen, wenn sie das Dorf Huwara betreten oder verlassen. Dass eine solche kollektive Bestrafung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, ist ihm offensichtlich nicht in den Sinn gekommen.

Danon erwähnte auch nicht den Angriff eines Mobs israelisch-jüdischer Siedler auf das Dorf vor dem angeblichen palästinensischen Angriff, als die Siedler Häuser, Autos und anderes Eigentum in Brand setzten und einen palästinensischen Mann töteten und etwa 400 weitere verwundeten. Er hat nicht daran gedacht, dass die Beseitigung des Kontrollpunkts die Wahrscheinlichkeit eines palästinensischen Angriffs auf Israelis an diesem Ort beenden würde; nein, stattdessen müssen alle palästinensischen Geschäfte geschlossen werden, was das Leben von Hunderten von Menschen beeinträchtigt.

Einer der häufigsten israelischen Verstöße gegen die Palästinenser ist die Verhängung strenger Maßnahmen gegen sie während der jüdischen Feiertage. Die besetzten Gebiete werden jeweils für mehrere Tage abgeriegelt. Wenn israelische Juden ihre Feiertage begehen, nehmen sie keine Rücksicht auf die möglicherweise lebensrettende Forderung, dass sich die Palästinenser auch nur relativ frei bewegen können.

Darüber hinaus ist es für rechtsextreme israelische Juden zur Norm geworden, einen Feiertag mit der Schändung muslimischer heiliger Stätten in Palästina zu begehen, vor allem des edlen Heiligtums der Al-Aqsa-Moschee. In diesem Jahr beginnt das jüdische Pessach-Fest am 5. April, mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan.

Laut Al Jazeera Mubashir TV haben fanatische Siedlergruppen versprochen, jedem Siedler, der ein Schaf an der drittheiligsten Stätte des Islams – der Al-Aqsa – schlachtet, 25.000 NIS zu zahlen, und 2.500 NIS für jeden extremistischen Siedler, der beim Versuch, ein Schaf auf dem Moscheegelände zu erbeuten, festgenommen wird. Diese Fanatiker kümmern sich um niemanden außer sich selbst und zeigen extreme Respektlosigkeit gegenüber den Palästinensern, ihren Feiertagen und ihren heiligen Stätten. Bei all ihren regelmäßigen Übergriffen werden die Siedler von den israelischen Besatzungstruppen geschützt, obwohl sie und die Siedlungen, in denen sie leben, nach internationalem Recht illegal sind.

Netanjahu ist nur an der Macht, weil er eine Koalition mit den fanatischen Siedlern und ihren Parteien eingegangen ist. Seine Likud-Partei akzeptierte die Bedingungen der rechtsextremen Siedlerblöcke für den Beitritt zu seiner Koalition, einschließlich der Errichtung neuer Siedlungen und der Ausweitung bestehender Siedlungen sowie der verstärkten Unterdrückung der Menschen im besetzten Palästina.

Der zionistische Staat Israel wurde auf Kosten von palästinensischen Menschenleben, Häusern, Höfen, Dörfern, Städten und heiligen Stätten gegründet. Die ethnischen Säuberungen begannen bereits vor 1948, und die Zionisten kommen buchstäblich immer noch mit Mord davon, warum sollte also etwas anderes nicht auf Kosten der Palästinenser geschehen?

All dies geschieht mit dem vollen Wissen und der Komplizenschaft der internationalen Gemeinschaft, die Israel diplomatische, politische und finanzielle Rückendeckung gibt und Waffen für den Einsatz gegen die Palästinenser liefert. Israel und seine Verbündeten im Westen haben dann noch die Frechheit, Palästinenser, die ihr legitimes Recht auf Widerstand gegen die brutale militärische Besatzung wahrnehmen, als “Terroristen” zu bezeichnen. Diese Ungerechtigkeit besteht fort, aber ihre Tage sind gezählt, denn die Welt wacht auf und erkennt die Realität des alles andere als demokratischen Siedler-Kolonialstaates. Übersetzt mit Deepl.com

