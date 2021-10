Wahrheit unerwünscht

Israeli media attack journalist who exposed settler violence After masked settlers attacked a Palestinian community as soldiers looked on last month, the response in Israel has been to attack and silence the messenger. Basil al-Adraa, a Palestinian journalist and human rights defender, documented the violence in the South Hebron Hills of the occupied West Bank on 28 September.

Bild: Israeli soldiers arrest a protester during a demonstration against settlements in the South Hebron Hills in August 2021. Oren Ziv ActiveStills

Israelische Medien greifen Journalist an, die Gewalt von Siedlern aufgedeckt hat

Von Maureen Clare Murphy

08.10.2021



Nachdem maskierte Siedler im vergangenen Monat vor den Augen von Soldaten eine palästinensische Gemeinde angegriffen hatten, reagierte man in Israel mit Angriffen auf den Überbringer der Nachricht und brachte ihn zum Schweigen. Basil al-Adraa, ein palästinensischer Journalist und Menschenrechtsaktivist, dokumentierte die Gewalt in den südlichen Hebron-Bergen im besetzten Westjordanland am 28. September. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem wurde über den Vorfall “in den Medien ausführlich berichtet”.

Al-Adraas Bericht über den Amoklauf der Siedler, den er gemeinsam mit Yuval Abraham verfasst hat, wurde auf der israelischen Website +972 Magazine unter dem Titel “Scenes from a Jewish pogrom” veröffentlicht (der Angriff fand am letzten Tag des jüdischen Feiertags Simhat Torah statt). In dem Bericht schilderten palästinensische Einwohner den schrecklichen Angriff auf ihre Gemeinde, bei dem ein Kleinkind einen Schädelbruch erlitt, nachdem ihm ein Siedler einen Stein an den Kopf geworfen hatte.

Der Angriff begann, als Siedler einen Hirten angriffen und drei seiner Schafe im Dorf Mufaqara die Kehle durchschnitten. “Kurz darauf trafen mehrere Dutzend weitere maskierte Siedler ein, die mit Handfeuerwaffen, Steinen, Knüppeln und Stöcken bewaffnet waren”, heißt es in dem Bericht von +972. “Mindestens 60 Israelis waren an dem Angriff auf Mufaqara beteiligt, das schon früher Ziel von Siedlergewalt war – aber noch nie auf diese Weise”, so die Autoren weiter. Die Siedler durchtrennten die Wasserleitungen zu den Häusern und durchwühlten deren Inhalt, während “andere die Fahrzeuge der Bewohner umdrehten und versuchten, sie in das nahe gelegene Tal zu rollen.” Ein Siedler, einer von mehreren, die eine Waffe trugen, schoss auf einen Palästinenser, der Steine warf, um sein Haus zu verteidigen. Der Mann, der sein Haus verteidigte, blieb nach Angaben von +972 “unverletzt”.



Anstatt die gewalttätigen Siedler zu stoppen, feuerten israelische Soldaten Tränengas und gummiummantelte Stahlgeschosse auf Palästinenser, die versuchten, die Angreifer mit Steinen abzuwehren.

Verleumdungskampagne – Die Verteidigung der gewalttätigen Siedler durch das Militär war damit noch nicht beendet. Zwei Wochen später wurde al-Adraa einer Verleumdungskampagne ausgesetzt: Ein Reporter des beliebtesten israelischen Nachrichtensenders behauptete, der palästinensische Journalist habe versucht, ein Haus in Brand zu setzen, um es als “jüdisches Verbrechen” darzustellen.

Die Behauptungen von Kanal 12 stützen sich ausschließlich auf einen kurzen Videoclip, der von der Körperkamera eines Soldaten aufgenommen wurde. Es zeigt, wie ein israelischer Soldat auf al-Adraa zugeht und ihn beschuldigt, ein Haus angezündet zu haben, um es “den Juden” in die Schuhe schieben zu können. Ofer Hadad von Kanal 12 wiederholte die unbegründete Behauptung des Soldaten als Wahrheit und lieferte keine Beweise für seine Behauptung. Auf diese Weise versuchte Kanal 12 zu suggerieren, dass die Gewalt der Siedler, die in al-Adraas Videodokumentation des Pogroms deutlich zu sehen ist, nicht das ist, was sie zu sein scheint:

Laut al-Adraa wurde das Feuer tatsächlich durch einen von Soldaten abgefeuerten Tränengaskanister ausgelöst. Die Anschuldigung des Soldaten sei durch einen “persönlichen Groll” motiviert gewesen, nachdem al-Adraa ihn kürzlich dabei gefilmt hatte, wie er israelische Demonstranten verprügelte, so der Journalist.

Die falsche Anschuldigung des Soldaten gegen al-Adraa und ihre Verbreitung durch ein großes Medienunternehmen haben weitreichende Folgen. “Diese Tortur ist nicht nur ein Fall von Fake News – sie ist ein verzweifelter Versuch, mich daran zu hindern, die Gewalt der Besatzung zu dokumentieren und andere Palästinenser einzuschüchtern, dasselbe zu tun”, so al-Adraa in einem Beitrag, den er über die Verleumdungskampagne gegen ihn schrieb und der von +972 veröffentlicht wurde.

Al-Adraa nimmt auch Videos für die Menschenrechtsgruppe B’Tselem auf. Gelegentlich durchdringen seine Reportagen und Dokumentationen sowie die anderer Palästinenser die Mauer der Straffreiheit, die die Besatzung umgibt. Dafür werden sie verleumdet und schikaniert, ohne dass sie vor denen geschützt sind, die sie zum Schweigen bringen wollen. B’Tselem veröffentlichte zusätzliches Filmmaterial, das al-Adraas Reportage als Wahrheit und die Anschuldigung des Soldaten gegen ihn als Lüge entlarvt:

Wie B’Tselem bemerkt, “hat Channel 12 News keinen grundlegenden Faktencheck durchgeführt, bevor das Filmmaterial und die unbegründeten Anschuldigungen gegen al-Adraa veröffentlicht wurden – und er wurde auch nicht um einen Kommentar gebeten.” Stattdessen schloss sich der Sender “israelischen Soldaten, Siedlern, Bürokraten, Regierungsministern und Richtern” an, die ihre “brutale Gewalt gegen Palästinenser” ausüben.



Die Wahrheit ist kein Schutz – Die Wahrheit, selbst wenn es Videobeweise gibt, bietet Palästinensern, die unter israelischer Militärbesetzung und Siedlerterror leben, wenig Schutz. Das israelische Militär hat nichts unternommen, nachdem ein Siedler im Juni in den südlichen Hebron-Hügeln auf einem Video zu sehen war, wie er mit der Waffe eines Soldaten auf Palästinenser schoss: Das Militär hat auch für die Straffreiheit eines Soldaten gesorgt, der im Mai im Dorf Urif im nördlichen Westjordanland das Feuer auf Palästinenser eröffnete, während er sein Gesicht mit seinem Hemd verdeckte. Nidal Safadi, ein Bewohner dieses Dorfes, wurde bei diesem Vorfall, bei dem sowohl Siedler als auch Soldaten auf Palästinenser schossen, getötet.

Es gibt keine Grenze zwischen Israel und seinen Siedlungen. Die Siedler fördern die Ziele des Staates, indem sie ein Zwangsumfeld schaffen, um die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Siedler und Soldaten verfolgen gemeinsam das Ziel, palästinensisches Land zu kolonisieren. Es ist wenig überraschend, dass das Militär die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser beschönigt. Die israelische Regierung, die Medien und Interessengruppen – von denen einige vom Staat finanziert werden – greifen Einzelpersonen und Organisationen an, die die Gewalt aufdecken, die mit der Kolonisierung einhergeht. Antipalästinensische Gruppen wie Ad Kan und NGO Monitor nutzten die Lügen von Channel 12 über al-Adraa als Waffe, um B’Tselem und dessen Finanzierung durch europäische Regierungen anzugreifen:

Nach dem Pogrom in den südlichen Hebron-Hügeln im vergangenen Monat startete eine Koalition israelischer Menschenrechtsgruppen eine Bus-Werbekampagne, in der sie Benny Gantz, Israels Verteidigungsminister, und Omer Bar-Lev, den Minister für innere Sicherheit, aufforderten, Angriffe von Siedlern auf Palästinenser zu stoppen. In den Anzeigen, die das palästinensische Kleinkind zeigen, das nach dem Angriff in Mufaqara ins Krankenhaus eingeliefert wurde, heißt es: “Ein dreijähriges Kind wurde bei einem Terroranschlag verwundet. Es ist an der Zeit, die Gewalt der Siedler zu stoppen”. Die Anzeigen wurden zurückgezogen, nachdem rechtsgerichtete Aktivisten mit Gewalt gegen die Busunternehmen gedroht hatten.

“Erst schlägt man einem Kind einen Stein auf den Kopf, und dann droht man damit, Busse zu verbrennen, damit es nicht erwähnt wird. So sieht Terrorismus aus”, erklärte Avner Gvaryahu von der Anti-Besatzungsgruppe Breaking the Silence (Übersetzung von Yossi Gurvitz in Mondoweiss).



Keine Zurückhaltung – Die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser nimmt in einer “freizügigen Atmosphäre” zu, da das Militär Konfrontationen mit Siedlern vermeiden will, wie israelische Beamte kürzlich gegenüber der Tel Aviver Zeitung Haaretz erklärten. Basil al-Adraa, 25, wuchs mit der Gewalt der Siedler in den südlichen Hebron-Hügeln auf. Die Übergriffe der Siedler haben an Häufigkeit und Schwere zugenommen. “In den letzten zwei Monaten, seit dem letzten Krieg im Gazastreifen, sind die Angriffe der Siedler größer und koordinierter geworden, und sie haben begonnen, Schusswaffen einzusetzen”, schrieb er im August in Haaretz.

“Die Angriffe der israelischen Siedler sind weder willkürlich, noch spiegeln sie eine Art Vorliebe für Gewaltausbrüche wider”, fügte er hinzu. “Sie tun, was sie tun, um Fakten zu schaffen. Sie sind hinter unserem Land her.” Und sie haben die volle Rückendeckung des Staates, in dessen Auftrag sie handeln. Übersetzt mit Deepl.com

