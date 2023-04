Israeli police caught lying about a Palestinian they gunned down (VIDEO) Jerusalem is carpeted with surveillance cameras, supposedly for the protection of Israeli civilians from “terrorists.” In some cases, it works instead to protect Israeli soldiers from charges of excessive force as they needlessly kill Palestinians.

Jerusalem ist mit Überwachungskameras übersät, angeblich zum Schutz der israelischen Zivilbevölkerung vor “Terroristen”. In einigen Fällen dienen sie stattdessen dazu, israelische Soldaten vor Anklagen wegen übermäßiger Gewaltanwendung zu schützen, wenn sie unnötigerweise Palästinenser töten.

Israelische Polizei lügt über einen Palästinenser, den sie erschossen hat (VIDEO)



von Kathryn Schihadah

7. April 2023

Die israelische Zeitung Ha’aretz berichtete am Donnerstag über einen Videobeweis, wonach israelische Polizisten einen Palästinenser mit einem Messer töteten, indem sie mehrfach auf ihn schossen, nachdem er auf dem Boden lag.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls, im Februar 2020, veröffentlichte die Polizei Aufnahmen von Sicherheitskameras aus der Umgebung und beschrieb detailliert, was angeblich außer Sichtweite geschah – eine Darstellung, die ihre Gewaltanwendung rechtfertigte.

Die Aufnahmen anderer Kameras zeigten den Vorfall in voller Länge, wurden aber nicht veröffentlicht. Ha’aretz erhielt diese Aufnahmen, die eine ganz andere Geschichte erzählen als die offizielle Darstellung: Sie zeigen, dass die Polizei weiter auf den Palästinenser schoss, nachdem er “neutralisiert” worden war. Unten sehen Sie das Video, das die israelische Polizei nach dem Vorfall veröffentlicht hat, gefolgt von dem Video, das Ha’aretz erhalten hat.

Darin ist Maher Zaatra zu sehen, wie er mit einem Messer durch die Altstadt von Jerusalem rennt, mit einer Schusswunde auf den Bürgersteig fällt und dann von mindestens vier israelischen Polizeibeamten aus nächster Nähe mehrfach angeschossen wird, während er am Boden liegt. (TRIGGER-WARNUNG)

In einem Artikel, der am Tag des Vorfalls veröffentlicht wurde, behauptete die Polizei, Zaatra sei auf sie zugerannt und habe “Allah Akbar” gerufen; daraufhin hätten sie aus einer Entfernung von etwa drei Metern auf ihn geschossen. Das neueste Video hat zwar keinen Ton, zeigt aber deutlich, dass Zaatra zurückweicht und nicht vorrückt.

Laut Ha’aretz,

Ein Polizist gab mindestens 12 Schüsse aus einer Pistole ab; der andere, der mit einem Gewehr bewaffnet war, gab mehrere weitere Schüsse ab. Vier weitere Polizisten kamen hinzu [und] einige von ihnen feuerten ebenfalls auf Zaatra. Selbst nachdem er zu Boden gegangen war, wurde weiter geschossen.

Israel verteidigte diese Handlungen und erklärte: “Sie haben genau so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wurde, in einem Szenario, das eine Bedrohung für ihr Leben und das ihrer Mitmenschen darstellt.”

Ein israelischer Experte erklärte, die Polizisten hätten zwar zu Recht auf Zaatra geschossen, aber sobald er am Boden lag, hätten sie das Feuer einstellen müssen.

Der fünfunddreißigjährige Zaatra litt an paranoider Schizophrenie, war aber regelmäßig in Behandlung.

Frühere Vorfälle “nicht auf Band”?

Die Aufnahmen, die in dem frühen Video verwendet wurden, stammen aus einem umfangreichen Netzwerk von Geräten, die in der gesamten Altstadt verstreut sind. Sie sind Teil eines der fortschrittlichsten Überwachungssysteme der Welt, mit Hunderten von Kameras, die auf viele Winkel ausgerichtet sind. Obwohl das Gebiet, in dem die Schießerei stattfand, von mindestens sieben Kameras überwacht wird, behauptete die israelische Polizei, die Schießerei auf Zaatra habe in einem Gebiet stattgefunden, das nicht von den Kameras erfasst wurde – einer “toten Zone”.

Palästinenser in der Altstadt wurden schon früher außer Sichtweite “neutralisiert”; Augenzeugen haben die offiziellen Darstellungen der Polizei oft widerlegt. Dieser Vorfall wirft berechtigte Fragen über die Vertrauenswürdigkeit anderer Berichte der israelischen Polizei auf, in denen Palästinenser getötet wurden, und über die schnelle Abweisung widersprüchlicher Versionen.

Wenn Polizeisprecher behaupten, ein Vorfall habe sich in einer toten Zone ereignet oder an einem Tag, an dem die Kameras nicht funktionierten oder auf dem Band nichts zu sehen war, lügen sie dann vielleicht? Fabriziert Israel vielleicht Erzählungen, die bequemer sind als die Wahrheit?

Es wäre nicht das erste Mal (siehe Links unten).

Kathryn Shihadah ist Redakteurin und Mitarbeiterin von If Americans Knew. Sie bloggt auch bei Palestine Home.



