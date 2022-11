Israelische Rechtsextreme stürmen die Wahlen und werden drittstärkste Partei Von Lubna Masarwa

Die voraussehbare Katastrophe ist eingetroffen

Israelische Rechtsextreme stürmen die Wahlen und werden drittstärkste Partei



Exit Polls prognostizieren eine knappe Mehrheit für den von Benjamin Netanjahu geführten Block bei der fünften Wahl in weniger als vier Jahren



Von Lubna Masarwa

in Jerusalem



1. November 2022



Die rechtsextreme Partei “Religiöser Zionismus” des Politikers Itamar Ben-Gvir hat bei den israelischen Wahlen am Dienstagabend laut Umfragen 15 Sitze hinzugewonnen, während Benjamin Netanjahus Rechtsblock eine sehr knappe Mehrheit vorausgesagt wird.

Drei Exit Polls am Dienstagabend zeigten, dass Netanjahus Koalition 61-62 von 120 Sitzen im israelischen Parlament gewinnen würde. Netanjahus eigene Partei, der Likud, erhielt nach den Umfragen des israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Kan 30 Sitze.

Israels amtierender Ministerpräsident Yair Lapid hat noch nicht aufgegeben, und seine Partei hat zur Geduld gemahnt.

“Ich bitte darum, die tatsächlichen Ergebnisse abzuwarten”, sagte Minister Meir Cohen, Mitglied von Lapids Partei “Es gibt eine Zukunft”, dem israelischen Nachrichtensender Channel 12.

Am Dienstag begannen die Israelis zum fünften Mal in weniger als vier Jahren mit der Stimmabgabe, und die Wahlbeteiligung war die höchste seit 1999. Nach Angaben des zentralen Wahlausschusses gaben um 18 Uhr GMT 66,3 Prozent der Wahlberechtigten, also fast 4,5 Millionen Menschen, ihre Stimme ab.

“Ich hoffe, dass wir den Tag mit einem Lächeln beenden werden, aber das hängt von den Menschen ab”, sagte Netanjahu bei der Stimmabgabe in Jerusalem.

Ben-Gvir spricht von einem Gesetz, nach dem jeder, der sich dem Regime widersetzt, ob Araber oder Jude, deportiert werden soll.

– Meron Rapoport, politischer Analyst

Der ehemalige Ministerpräsident steht wegen Korruptionsvorwürfen, die er bestreitet, vor Gericht, aber es wird erwartet, dass seine Likud-Partei die Wahl als stärkste Kraft im Parlament abschließen wird.

In den Straßen Jerusalems herrschte jedoch eine ausgesprochen flache Atmosphäre, mit weniger Transparenten und Aktivisten als bei den letzten Wahlgängen.

Obwohl die israelische Politik in den letzten Jahren lange Zeit zwischen Netanjahus Bündnis aus rechten und ultraorthodoxen Parteien und all jenen, die ihn loswerden wollen, gespalten war, ist der erfahrene politische Analyst Meron Rapoport der Meinung, dass der Likud-Führer bei weitem nicht der wichtigste Aspekt dieser Wahl ist.

“Er ist eine Randfigur in der heutigen Geschichte”, so Rapoport gegenüber Middle East Eye. Stattdessen wird die israelische Politik vom religiösen Zionismus bestimmt, einer rechtsextremen Partei, die von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich angeführt wird, offenen Rassisten, die unter anderem den Entzug der Staatsbürgerschaft für palästinensische Bürger Israels ins Spiel gebracht haben.

“Dies ist eine Partei, die den Likud beeinflusst hat, der ihre Sprache weitgehend übernommen hat, und es ist auch eine Partei, die daran denkt, die Demokratie an ihrer Basis zu beseitigen”, sagte Rapoport. “Ben-Gvir spricht von einem Gesetz, nach dem jeder, der sich dem Regime widersetzt, ob Araber oder Jude, deportiert werden soll”.

Rapoport wies darauf hin, dass Palästinenser, die nach 1948 in Israel blieben, von David Ben-Gurion die Staatsbürgerschaft erhielten, ein Status, der immer unantastbar geblieben ist. Dennoch erwägen mögliche künftige Minister, ihnen diesen Status zu entziehen.

“Smotrich spricht davon, die Armee nach Lod und Akkon zu bringen”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf zwei Städte mit großen palästinensischen Bevölkerungsanteilen. “Hier gibt es ein Potenzial, das nicht unterschätzt und nicht ignoriert werden darf.”

Sorgen der Wähler

Sicherheit und steigende Preise stehen ganz oben auf der Liste der Wählerbedenken in einem Wahlkampf, der durch die Entscheidung des scheidenden Premierministers Yair Lapid ausgelöst wurde, nach Übertritten aus seiner Regierungskoalition vorgezogene Wahlen anzustreben.

Lapid, ein ehemaliger Fernsehmoderator, rief die Wähler am Dienstag auf, ihre Stimme abzugeben.

“Gehen Sie heute wählen, für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft unseres Landes. Wählen Sie gut!”, sagte er in einem Tel Aviver Wahllokal.

Lapid war der Architekt der letzten Koalition, zu der auch die Vereinigte Arabische Liste (Raam) und andere Parteien der Rechten und Linken gehörten.

Dieses unwahrscheinliche Bündnis wurde möglich, nachdem der Führer der Raam, Mansour Abbas, seine Partei aus der Gemeinsamen Liste, einer Koalition von Parteien, die palästinensische Bürger Israels vertreten, zurückzog und damit den Weg für seine Beteiligung an der Regierung ebnete.

In den letzten Monaten hat sich die Spaltung der palästinensischen Parteien fortgesetzt, die auf drei verschiedenen Listen antreten, was die Vertretung der Minderheit im Parlament schwächen dürfte.

Das ist eine schlechte Nachricht für die israelische Linke, die eine starke palästinensische Vertretung braucht, um Netanjahus Block an der Macht zu hindern.

Ayman Odeh, ein Führer der Hadash-Taal-Liste, sagte einem Radiosender: “Wir sind sehr besorgt, weil die Wahlbeteiligung der Ben-Gvir-Gruppe, der Siedler und der Rechten sehr hoch ist, während die Wahlbeteiligung der Araber immer noch niedrig ist.”

“Die Araber machen 16 Prozent der Wähler aus, und wir können die Form der politischen Landkarte Israels bestimmen, wenn es uns gelingt, die Wahlbeteiligung zu erhöhen”, sagte er.

Dema Habiballah, eine 30-jährige Buchhalterin, die der palästinensischen Gemeinschaft Israels angehört, geht nicht wählen.

“Ich habe in meinem Leben nur einmal gewählt, als ich 18 war. Aber als ich politisch bewusster wurde, beschloss ich, zu boykottieren. Wir leben unter einer Besatzung, die nicht durch Wahlen gelöst werden kann. Nichts kann unsere Situation verbessern, ich kann unseren Fall nicht von der Besetzung des Westjordanlandes trennen, wir sind dasselbe Volk”, sagte sie gegenüber MEE.

Die Kampagne findet vor dem Hintergrund monatelanger israelischer Razzien gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland statt.

Die israelische Polizei forderte Siedler und Bürger auf, am Wahltag Waffen zu tragen, während die Armee aus Angst vor möglichen Angriffen zusätzliche Truppen in das Westjordanland entsandte, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender Kan.

Die Polizei forderte am Sonntag lizenzierte und gut ausgebildete Waffenbesitzer auf, ihre Waffen am Dienstag und in naher Zukunft bei sich zu tragen.

Habiballah wies auf die geringen Fortschritte hin, die Israel bei der Beseitigung von Waffen und Kriminalität in den Städten mit palästinensischer Bevölkerungsmehrheit gemacht hat, und sagte, dies zeige, dass die demokratisch gewählten Beamten des Landes kein Interesse daran hätten, den palästinensischen Bürgern zu helfen, die 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen.

“Der Bezirk, der in der Lage ist, zu wissen, woher eine Katze kommt, kann in arabischen Städten und Dörfern keine Waffen aufspüren. Sie wollen uns nur dort haben, um uns als politische Macht zu benutzen, ohne uns wirkliche Autorität oder irgendetwas anderes zu geben”, sagte sie.

Die palästinensische Wahlbeteiligung lag um 14 Uhr GMT bei 39 Prozent und damit höher als erwartet. Israelische Medien berichteten, dass die Wahlbeteiligung in den Beduinengemeinden im Süden des Landes im Laufe des Tages anstieg.

In der Zwischenzeit haben die fünf Millionen Palästinenser, die unter israelischer Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen leben, kein Mitspracherecht, wenn es um die künftige Ausrichtung einer Regierung geht, die sie tatsächlich kontrolliert.

Befürchtungen der USA

Sollte es Netanjahu und seinen Verbündeten gelingen, eine funktionierende Koalition zusammenzuschustern, werden die extremistischen Ansichten seiner Verbündeten auf der internationalen Bühne wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit erregen.

Wie die israelische Website Walla berichtet, sah sich der israelische Präsident Yitzhak Herzog bei einem Besuch in den USA in der vergangenen Woche gezwungen, Befürchtungen zu zerstreuen, die ihm von Beamten der Regierung Biden vorgetragen wurden, dass Mitglieder rechtsextremer Parteien in eine neue Koalitionsregierung berufen werden könnten.

Israelische Aktivisten fordern die Bevölkerung auf, für Innenministerin Ayelet Shaked zu stimmen (MEE/Lubna Masarwa)

In dem Bericht vom Sonntag hieß es, Washington befürchte, dass die Beziehungen zwischen den USA und Israel Schaden nehmen könnten, wenn die Führer der rechtsextremen Parteien hohe Posten erhalten.

Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed, soll Netanjahu unter vier Augen gewarnt haben, dass jede Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien den aufkeimenden Beziehungen zwischen den Ländern schaden könnte.

Seit 2019, dem Jahr, in dem der heute 73-jährige Netanjahu wegen Bestechung, Betrugs und Untreue in drei Fällen angeklagt wurde, die er als “manipulierte” politische Hexenjagd bezeichnet, um ihn aus dem Amt zu drängen, hat Israel mehrere Wahlzyklen erlebt.

Nach Angaben des israelischen Zentralen Wahlausschusses werden 209.000 Erstwähler an den kommenden Wahlen teilnehmen, die im März 2021, als die letzten Wahlen stattfanden, nicht gewählt haben.

Es wird erwartet, dass viele dieser Erstwähler, von denen die Mehrheit jüdisch ist, rechte und rechtsextreme Parteien gegenüber den Linken bevorzugen werden.

Netanjahu scheint einen Vorteil gegenüber seinen Gegnern zu haben, da ein Großteil der israelischen Medien ihn wohlwollend behandelt. Kürzlich versprach der Likud-Vorsitzende einem äthiopischen Israeli, dass er die Hypotheken einfrieren würde, wenn er ins Amt gewählt würde, und verwirrte damit anscheinend seine Grundsteuerpolitik kurz vor dem Wahltag. Dennoch berichteten die Medien kaum über diesen Fauxpas, so Rapoport.

“Früher haben sie aus einem solchen Kandidaten eine Geschichte gemacht, die ihn wie eine Witzfigur aussehen ließ. Doch in den Medien wurde darüber einfach nicht gesprochen”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

