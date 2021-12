Das ist die Strategie der zionistischen Besatzung, bis zum bitteren Ende

Bild: Palästinenser reagieren, als israelische Siedler palästinensische Häuser im Dorf Kasra, in Nablus, Westjordanland, am 26. September 2020 angreifen. (Nedal Eshtayah – Anadolu Agency)

Israelische Siedlergewalt treibt Palästinenser an den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt

Von Adnan Abu Amer

28. Dezember 2021

Die Angriffe der israelischen Siedler auf die Palästinenser im Westjordanland und die Übergriffe der Besatzungssoldaten haben sich fortgesetzt, so dass die israelischen Sicherheitsbehörden Alarm geschlagen haben und befürchten, dass diese Angriffe die Sicherheitslage in den palästinensischen Gebieten verschärfen werden.

In den israelischen Sicherheitswarnungen wird darauf hingewiesen, dass die Siedler vorläufige Informationen darüber haben, dass sie Sabotageaktionen gegen Palästinenser und ihre Einrichtungen, Häuser und Bauernhöfe durchführen könnten, wozu auch das Verbrennen von Autos und Gebäuden, Schläge mit Schlagstöcken und Steinwürfe gehören. Diese und andere Faktoren könnten das Gebiet in Aufruhr versetzen, da sie die Versuche der Palästinenser provozieren könnten, sich für etwaige aggressive Angriffe der Siedler zu rächen.

Angesichts der Serie palästinensischer Angriffe in den letzten Wochen befürchtet der israelische Militärapparat, dass die Gewalt von Siedlern und rechten Aktivisten gegen die Palästinenser die Sicherheitslage in den palästinensischen Gebieten noch weiter verschlechtern könnte, insbesondere angesichts der Eskalation der Spannungen zwischen den Palästinensern auf der einen und den von der israelischen Armee unterstützten Siedlern auf der anderen Seite.

Zusätzlich zu den jüngsten palästinensischen Operationen haben die israelische Armee und der israelische Sicherheitsdienst Shabak das Aufflammen von Protesten in verschiedenen Gebieten des Westjordanlandes beobachtet. Während dieser Proteste wurden Steine und Sprengstoff auf Armeekräfte und Fahrzeuge von Siedlern geworfen. Die Armee reagierte ihrerseits mit Schüssen und leitete mehrere Verhaftungsaktionen gegen palästinensische Jugendliche ein, unabhängig davon, ob sie verdächtigt wurden, Offensivaktionen durchzuführen oder sich am Werfen von Steinen und am Anbringen von Sprengsätzen zu beteiligen. Darüber hinaus gibt es in verschiedenen Städten des Westjordanlandes weitere Formen des Volkswiderstands.

Israelische Warnungen vor blutigen Angriffen, die von Siedlern gegen Palästinenser verübt werden könnten, fallen mit der Veröffentlichung israelischer Erklärungen zusammen, in denen die Siedler beschuldigt werden, die Sicherheitslage zu verschärfen. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür war die jüngste Erklärung des Ministers für öffentliche Sicherheit, Omer Bar Lev, der die Siedler beschuldigte, Gewalttaten zu verüben, um die Sicherheitslage vor Ort gegenüber den Palästinensern anzuheizen, so dass diese gezwungen seien, auf die Angriffe mit Messerstechereien und Schießereien zu reagieren. Die Israelis befürchten, dass sich diese Angriffe in den kommenden Tagen fortsetzen werden.

Die Besatzungsarmee hat in den letzten Tagen 15 Vorfälle gegen Palästinenser beobachtet, darunter Fälle, in denen ein Gebäude angezündet, ein Auto angezündet, Steine geworfen, ein Haus gestürmt, mit Schlagstöcken geschlagen, Pfeffergas eingesetzt wurde und ähnliches. Bei einem dieser gewalttätigen Übergriffe wurde ein palästinensischer LKW-Fahrer von einer Gruppe jüdischer Siedler in Chumash mit einem Stein am Kopf getroffen.

Eine ganze Zeit lang gab es keine derartige Siedlungsgewalt gegen Palästinenser. Wenn die Atmosphäre jedoch “mit einer großen Menge Treibstoff gesättigt” ist, wie die Sicherheitsdienste der Besatzung die angespannte Sicherheitslage bezeichnen, dann können diese aggressiven Aktionen der Siedler gegen Palästinenser verheerende Folgen haben. Die Armee und der öffentliche Sicherheitsdienst sind sich bewusst, dass es sehr schwierig sein wird, die anhaltende Eskalation der Siedler gegen die Palästinenser zu stoppen, wenn “zusätzliches Benzin ins Feuer fließt”.

Die ständigen Angriffe der Siedler auf die Palästinenser lassen sich bis ins Jahr 1891 zurückverfolgen, als das jüdische Siedlungsprojekt begann. In den darauffolgenden Jahren zeigten die Siedler extreme Feindseligkeit und Grausamkeit gegenüber den Arabern. Sie griffen sie ungerechtfertigt an und schlugen sie ohne Grund auf demütigende Weise. Sie waren stolz darauf, dies zu tun, und es gab niemanden, der diese gefährliche Entwicklung aufhalten konnte.

Angesichts der anhaltenden Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland und der Komplizenschaft der Besatzungstruppen mit ihnen haben einige, wenn auch wenige, israelische Stimmen dazu aufgerufen, die Militärpolitik der Besatzungsarmee einzuschränken und die Politik der “sanften Hand am Abzug” zu beenden, da sie die Zahl der palästinensischen Opfer nur noch erhöht.

Diese israelischen Stimmen bringen nicht unbedingt ihren Wunsch zum Ausdruck, das Blut der Palästinenser zu retten, sondern sie befürchten, dass “der Geist aus der Flasche kommt” und dann die Sicherheitslage im Westjordanland in eine beispiellose Eskalation übergeht, die alles mit sich reißen könnte. Daher fordern diese Stimmen eine Änderung der Arbeitsweise der Besatzungssoldaten in den besetzten Gebieten, insbesondere im Westjordanland.

Diese israelischen Stimmen sind der Meinung, dass ihre Armee keine Strategie oder Taktik hat, um in den Kampf zu ziehen. Sie sind bestenfalls darin geübt, die Palästinenser zu beleidigen und ihr tägliches Leben zu stören. Sie behaupten, dass die Palästinenser ihr Leben bedrohen und schlagen sie deshalb weiter, während sie in Militärfahrzeugen mit Handschellen gefesselt sind. Wenn sie ihre Stützpunkte erreichen, schlagen sie weiter auf sie ein und binden ihre Gewehre an die Körper ihrer Gefangenen. All dies geschieht, während die Gefangenen immer noch in Handschellen und mit verbundenen Augen gefesselt sind und Beleidigungen ausgesetzt werden.

Unter diesen Umständen müssen alle Enthüllungen über die Einleitung von Sicherheits- und Strafermittlungen durch die israelische Militärpolizei als Versuche angesehen werden, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, selbst nach der Bildung von Sicherheits- und militärischen Strafermittlungsausschüssen. Auch wenn diese Ermittlungen zur Verhaftung einiger Soldaten und zur Verlängerung ihrer Haftzeit führen können, handelt es sich dennoch um weitreichende Maßnahmen, die andere nicht davon abhalten werden, ähnliche Übergriffe zu begehen.

Die Israelis weigern sich, die Regel anzuerkennen, dass es auf jede Aktion eine Reaktion gibt. Daher werden alle Verstöße der Besatzungsarmee gegen die Palästinenser mit offensiven Vergeltungsmaßnahmen gegen diese Soldaten beantwortet. Ungeachtet dessen setzt die Besatzungsarmee ihre Verbrechen gegen die Palästinenser fort, obwohl ihre Soldaten und Siedler dafür einen blutigen Preis zahlen. Es liegt auf der Hand, dass die anhaltende Welle der Siedlergewalt die Gebiete in eine Explosion treibt, aus der es kein Zurück mehr gibt. Übersetzt mit Deepl.com

