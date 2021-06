Israelische Siedlergruppen kündigten am Freitag ihre Pläne an, den antipalästinensischen “Flaggenmarsch” wieder aufzunehmen Von Mustafa Abu Sneineh

Fühlen sich rechtsextremistische Siedler durch den kommenden Ministerpräsidenten, Siedlerkönig Naftali Bennett noch mehr im Aufwind?

Bild: Israeli police block the area around Jerusalem’s Old City during the cancelled Flag March on 10 May 2021 (AFP)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-jerusalem-flag-march-rescheduled

Israelische Siedlergruppen kündigten am Freitag ihre Pläne an, den antipalästinensischen “Flaggenmarsch” wieder aufzunehmen, einen Monat, nachdem er aufgrund der erhöhten Spannungen im besetzten Ostjerusalem abgesagt wurde.

Von Mustafa Abu Sneineh



4. Juni 2021

Israelische Siedler verschieben antipalästinensischen Marsch in Ost-Jerusalem

Der “Flaggenmarsch”, der an die Besetzung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 erinnert, war im vergangenen Monat aufgrund steigender Spannungen abgesagt worden

Der so genannte Fahnenmarsch, der normalerweise anlässlich des Jerusalem-Tages abgehalten wird, der an die israelische Eroberung und anschließende Besetzung Ost-Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erinnert, bringt normalerweise Tausende von jungen, rechtsextremen, religiösen Israelis zusammen, um antipalästinensische Slogans zu skandieren und israelische Flaggen zu schwenken, während sie durch die kleinen Straßen der Altstadt Ost-Jerusalems ziehen.

Ursprünglich für den 10. Mai geplant, war die Route des Fahnenmarsches inmitten palästinensischer Proteste gegen die geplante Zwangsumsiedlung palästinensischer Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah und die gewaltsamen Razzien der israelischen Streitkräfte in der al-Aqsa-Moschee vom Brennpunkt Damaskus-Tor weg umgeleitet worden.

Der Marsch wurde an diesem Tag abgesagt, als die Sirenen losgingen, nachdem die Hamas vier Raketen aus dem belagerten Gazastreifen auf die Außenbezirke Jerusalems abgefeuert hatte und an diesem Tag ihr Ultimatum ablief, in dem sie die israelischen Streitkräfte aufforderte, sich aus al-Aqsa zurückzuziehen.

Der Fahnenmarsch wurde nun auf Donnerstag, den 10. Juni, verschoben. Israelische Siedlergruppen planen, um 18.30 Uhr durch das Damaskustor in der Altstadt zu ziehen, einem wichtigen symbolischen Versammlungsort für palästinensische Jerusalemer, und den Westlichen Platz zu erreichen, wo um 21 Uhr Gebete stattfinden sollen.

Die Organisatoren haben die Parade als einen Sieg für ein freies zionistisches Jerusalem über die Achse des Bösen und der Finsternis” bezeichnet, so Israel Hayom, eine Zeitung, die Premierminister Benjamin Netanjahu nahe steht.

Im April marschierten israelische Siedler in den Straßen der Jerusalemer Altstadt und skandierten “Tod den Arabern”, was zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Militärpolizei führte, die erstere vom Platz am Damaskustor ausschloss. Übersetzt mit Deepl.com

Die Spannungen in Ost-Jerusalem lösten im Mai weit verbreitete Proteste im besetzten Westjordanland und unter palästinensischen Bürgern Israels aus, während die israelischen Streitkräfte und die Hamas einen 11-tägigen Krieg führten, bei dem 248 Menschen im Gazastreifen und 14 in Israel getötet wurden und der am 21. Mai mit einem Waffenstillstand endete.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...