https://mondoweiss.net/2021/07/israeli-soldiers-killed-an-11-year-old-palestinian-boy-then-during-his-funeral-they-killed-someone-else/

Bild:Trauernde in Beit Ummar tragen die Leiche des 11-jährigen Mohammed al-Alami, der von israelischen Soldaten getötet wurde, als er mit seiner Familie auf dem Heimweg vom Einkaufen war. 29. Juli 2021 (Foto: Akram al-Waara)

Israelische Soldaten haben einen 11-jährigen palästinensischen Jungen getötet. Dann, während seiner Beerdigung, töteten sie einen weiteren.

Von Yumna Patel

29. Juli 2021

Am Mittwochnachmittag erschossen israelische Streitkräfte den 11-jährigen Mohammed al-Alami im Auto seines Vaters, als die Familie auf dem Heimweg vom Einkaufen war. Am nächsten Tag, bei Mohammeds Beerdigung, griffen israelische Soldaten die Prozession an und töteten den 20-jährigen Shawkat Awad.

Moayyad al-Alami nahm seine drei Kinder gerne mit, wenn er in seiner Heimatstadt Beit Ummar im Bezirk Hebron im südlichen besetzten Westjordanland Besorgungen machte.

Er tat dies gerne, da es ihm die Möglichkeit bot, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, wenn er nicht arbeitete. Als seine Frau ihn am Mittwochnachmittag bat, vor dem Mittagessen noch ein paar Lebensmittel zu besorgen, nahm Moayyad seine drei Kinder Mohammed, 11, Anan, 9, und Ahmed, 5, mit.

“Wir kamen am Eingang unserer Straße an, und Mohammed bat mich, umzudrehen und zum Laden zurückzufahren, weil er vergessen hatte, einen Snack zu kaufen, den er unbedingt haben wollte”, sagte al-Alami gegenüber Mondoweiss und fügte hinzu, dass sich israelische Soldaten in der Gegend aufhielten – kein ungewöhnlicher Anblick für die Familie, die direkt neben einer ständigen israelischen Militärbasis am Eingang der Stadt lebt.

“Ich legte also den Rückwärtsgang ein und begann zu wenden, und plötzlich hörte ich Schreie und Schüsse”, berichtete er. “Ich fuhr einfach los und schrie die Kinder an, sie sollten ihre Köpfe senken. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.

Nachdem er etwa 200 Meter weit gefahren war und den Kopf unter das Lenkrad gesenkt hatte, hob al-Alami den Kopf, um auf dem Rücksitz nachzusehen, ob es seinen Kindern gut ging.

“Ich sah Ahmed auf dem Boden kauern, und Mohammed lag auf dem Schoß seiner Schwester”, sagte er. “Ich fing an, Mohammed zu sagen, dass er aufstehen könne und dass die Soldaten weg seien, aber er wollte nicht aufstehen. Und dann habe ich das Blut gesehen.”

Moayyad hielt den Wagen an und verließ sein Fahrzeug, doch dann brach er zusammen. “Ich verlor die Kontrolle über meinen Körper, ich konnte nicht mehr aufstehen”, sagte er. “Die Leute um mich herum fragten mich, was los sei, und ich konnte nur sagen: ‘Sie haben ihn erschossen, sie haben Mohammed erschossen!'”

Der 26-jährige Ahmed Sleibi war einer dieser Schaulustigen.

“Ich war in der Gegend, um einer anderen Beerdigung beizuwohnen, und ich war schockiert, als ich den Vater schreiend und weinend am Boden liegen sah”, so Sleibi. “Ich und einige andere Schaulustige eilten schnell zu seinem Auto. Es war komplett mit Einschusslöchern übersät.”

“Wir öffneten die Hintertür des Wagens und fanden den Jungen in einer Blutlache”, berichtete Sleibi. “Seine kleine Schwester hielt ihn unter Schock fest und versuchte, ihn aufzuwecken, und sein kleiner Bruder lag weinend auf dem Boden.”

“Ich kann nicht beschreiben, wie es war, dies mitzuerleben”, sagte Sleibi. “Ich war das hässlichste aller Verbrechen. Ich bin ein ehemaliger Häftling. Ich habe Gefangene, Märtyrer und verletzte Menschen gesehen. Aber so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen”.

Sleibi sagte, was ihm am meisten im Gedächtnis blieb, war der Anblick der Lebensmittel der Familie, die noch auf dem Rücksitz mit den Kindern lagen und mit Mohammeds Blut bedeckt waren.

“Das Brot war mit dem Blut des Jungen getränkt. Sein Blut war auf dem Brot”, sagte er. “Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich kann es nicht beschreiben.”

Zwei Jugendliche innerhalb von 24 Stunden getötet

Mohammed al-Alami erlag am Mittwochabend seinen Verletzungen, wenige Stunden nachdem er in ein Krankenhaus in Hebron gebracht worden war. Damit ist er das elfte palästinensische Kind, das im Jahr 2021 im Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet wurde, und das dritte innerhalb von nur einer Woche.

Kurz nach Mohammeds Beerdigung erschossen die israelischen Streitkräfte einen weiteren Palästinenser aus Beit Ummar, der vom palästinensischen Gesundheitsministerium (MOH) als der 20-jährige Shawkat Awad identifiziert wurde.

Shawkat Awad, 20, wurde von israelischen Streitkräften bei Protesten getötet, die ausbrachen, nachdem Soldaten den Trauerzug von Mohammed al-Alami angegriffen hatten, der einen Tag zuvor in der Stadt Beit Ummar getötet worden war. (Foto: Wafa News Agency)

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde Awad in den Kopf und in den Bauch geschossen und lag stundenlang in kritischem Zustand im Krankenhaus, bevor er am Donnerstagabend seinen Wunden erlag.

Awad wurde während der Proteste angeschossen, die nach der Beerdigung von Mohammed am Eingang von Beit Ummar ausbrachen, nachdem israelische Streitkräfte den Trauerzug angegriffen hatten.

Augenzeugen berichteten Mondoweiss, dass die israelischen Streitkräfte, als sich der Trauerzug dem Friedhof näherte, “aus dem Nichts” das Feuer auf die Menschenmenge eröffneten und mit Tränengas und Gummigeschossen auf die Menschen schossen.

Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRCS) sagten, sie hätten mehrere Menschen wegen schwerer Tränengasinhalation behandelt.

Bei den Zusammenstößen nach Mohammeds Beerdigung schossen die israelischen Streitkräfte nach Angaben des PRCS mit scharfer Munition auf 12 Palästinenser, darunter auch Awad.

“Sie haben meinen Jungen getötet und mich ihn nicht einmal beerdigen lassen”, sagte al-Alami. “Das ist mein grundlegendstes Recht als Vater, und das haben sie mir auch genommen.”

“Alles, was ich wollte, war, meinen Sohn in Frieden zu begraben, nachdem sie ihn mir gestohlen hatten”, sagte ein gequälter Moayyad al-Alami gegenüber Mondoweiss.

“Sie haben meinen Jungen getötet, und dann haben sie mich ihn nicht einmal beerdigen lassen”, sagte er. “Das ist mein grundlegendstes Recht als Vater, und das haben sie mir auch genommen.”

Sie wollten uns alle töten

Die israelische Armee gab in einer Erklärung an, der Grund für den Beschuss von al-Alamis Lieferwagen sei gewesen, dass Soldaten “Verdächtige identifiziert hatten, die ein Fahrzeug in der Nähe eines militärischen Außenpostens verlassen und ein Loch in den Boden gegraben hatten. In dem Loch fanden die Soldaten ein totes Baby, das in eine Plastiktüte eingewickelt war, und verdächtigten das Auto der Familie al-Alami, das in der Nähe fuhr”, berichtete Haaretz.

“Die Soldaten versuchten, das Fahrzeug zu stoppen, wobei sie sich an die Einsatzregeln hielten, die unter anderem Aufforderungen zum Anhalten und das Abfeuern von Warnschüssen in die Luft vorsahen. Als das Fahrzeug nicht anhielt, schoss einer der Soldaten nach Angaben der IDF auf eines der Räder des Fahrzeugs, um es zu stoppen.”

Moayyad al-Alami und andere Augenzeugen der Schießerei bestritten die Behauptungen der Armee jedoch heftig.

“Eine Familie in der Stadt wollte ihr neugeborenes Kind beerdigen, das auf dem Friedhof der Stadt verstorben ist, der direkt neben dem Stützpunkt liegt”, sagte Sleibi gegenüber Mondoweiss. “Daran war nichts Verdächtiges. Niemand hat das Baby weggeworfen, wie sie behauptet haben.”

Die Behauptung, die Soldaten hätten sich an die Einsatzregeln gehalten und mehrere Warnschüsse abgegeben, bevor sie auf das Fahrzeug der al-Alamis feuerten, ist laut Moayyad al-Alami selbst und mehreren anderen Augenzeugen nicht wahr.

“Es gab keine Warnschüsse oder Versuche, das Fahrzeug auf andere Weise zu stoppen”, sagte al-Alamis Bruder Ashraf, der die Schießerei beobachtete, als er am Eingang zum Haus seiner Familie stand.

“Sie fingen einfach an, aus allen Richtungen auf das Fahrzeug zu schießen”, sagte er.

Moayyad al-Alami schilderte die Ereignisse ähnlich wie seine Brüder und andere Zeugen und fügte hinzu, dass es keinen Grund gegeben habe, auf das Auto zu schießen, selbst wenn die Soldaten ihn verdächtigt hätten, etwas Falsches zu tun.

“Es waren nicht eine oder zwei Kugeln. Auf Mohammed wurde mit fünf Kugeln geschossen!”, rief er. “Wir haben 13 Patronenhülsen im Auto gefunden. Unter welchen Umständen hätten sie so viele Kugeln auf das Auto abfeuern müssen?”, fragte er.

“Sie haben versucht, jeden zu töten, der in diesem Auto war”, sagte er. “Es ist offensichtlich, dass sie nicht versucht haben, das Auto zu stoppen oder mir Angst zu machen. Sie wollten uns alle töten.”

“Es ist ein Wunder, dass wir gestern nicht alle getötet wurden.”

Unsere Kinder werden kaltblütig umgebracht

Moayyad al-Alami begrüßt Trauernde bei der Trauerfeier für seinen Sohn. Sein 11-jähriger Sohn Mohammed wurde von israelischen Streitkräften erschossen, als die Familie in ihrem Auto auf dem Heimweg vom Einkaufen in ihrer Stadt Beit Ummar war. 29. Juli 2021 (Foto: Akram al-Waara)

Als Hunderte von Menschen in das Gemeindezentrum strömten, um al-Alami und seiner Familie die letzte Ehre zu erweisen, dachte er nur an seine Kinder und an das Baby, das er erwartete.

“Mohammed war unser Wunder”, sagte er und fügte hinzu, dass er und seine Frau in den ersten sieben Jahren ihrer Ehe darum gekämpft hatten, schwanger zu werden.

“Als wir schließlich Mohammed bekamen, war es wie ein wahr gewordener Traum”, sagte er. “Er war mein ganzer Stolz und meine Freude. Ich liebte es, ihm alles zu geben, was er wollte, weil ich ihn so sehr liebte. Deshalb habe ich nicht einmal gezögert, als er mich bat, mich umzudrehen, um Snacks zu kaufen.

“Er war meine ganze Welt, und sie haben ihn mir in nur einer Sekunde weggenommen.

Al-Alami sagte, er trauere nicht nur um seinen Sohn Mohammed, sondern mache sich auch Sorgen um seine anderen Kinder Anan und Ahmed, die immer noch unter Schock stünden.

“Sie haben ihren Bruder vor ihren Augen sterben sehen. Anan hielt ihn in ihren Armen, als er starb. Wie sollen sie damit leben?”, fragte er.

Al-Alami sagte, die einzigen, die für Mohammeds Tod verantwortlich seien, seien die israelische Armee und die israelische Besatzung.

“Die Welt muss etwas tun! Ihr seht, wie palästinensische Kinder getötet werden, und ihr tut nichts!”

Moayyad al-Alami

“Die Welt muss etwas tun!”, rief er aus. “Ihr seht, wie palästinensische Kinder getötet werden, und ihr tut nichts!”

“Während eure Kinder in ihren Parks und Gärten spielen und um die Welt reisen, können unsere Kinder nicht einmal das Haus verlassen, ohne getötet zu werden”, sagte er. “Unsere Kinder werden kaltblütig umgebracht.”

“Wir bitten die internationale Gemeinschaft, aufzustehen und etwas zu tun, um unsere Kinder zu schützen. Ist das zu viel verlangt?”, sagte er. “Ist es zu viel verlangt, dass unsere Kinder in Sicherheit und Würde leben können?” Übersetzt mit Deepl.com

