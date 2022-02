In der Absicht zu töten! Unfassbar diese BrutalitätIm Schatten der Ereignisse um den Donbass, werden zionistische Morde an unschuldigen palästinensischen Kindern zu unbemerkten Verbrechen, was uns da in Zukunft noch bevorsteht..

Israelische Soldaten töten 14-jährigen Palästinenser im besetzten Westjordanland

Der Vater von Mohammed Shehadeh berichtet Middle East Eye, dass israelische Soldaten ihn kurz vor dem Tod seines Sohnes durch einen Schuss in die Brust daran hinderten, ihn zu sehen

Mohammed Shehadeh wurde von Israel beschuldigt, einen Molotowcocktail geworfen zu haben, bevor er von Soldaten in der besetzten Stadt al-Khader im Westjordanland erschossen wurde.

Von MEE-Mitarbeitern

22. Februar 2022

Der Vater eines 14-jährigen Palästinensers, der am Dienstag von israelischen Streitkräften erschossen wurde, sagte gegenüber Middle East Eye, israelische Soldaten hätten ihn daran gehindert, seinen Sohn zu sehen, bevor er starb.

Der Teenager Mohammed Shehadeh, den das israelische Militär beschuldigte, einen Molotowcocktail auf vorbeifahrende Autos geworfen zu haben, wurde von Soldaten in der besetzten Stadt al-Khader im Westjordanland in der Nähe von Bethlehem erschossen.

Mohammeds Vater, Rizk Shehadeh, 48, sagte, sein Sohn sei bei Freunden gewesen, als die Schießerei begann. Mohammed wurde in die Brust geschossen, so Shehadeh.

Als er am Tatort der Schießerei seines Sohnes ankam, wurde er von israelischen Soldaten konfrontiert. “Ich sagte ihnen: ‘Das ist mein Sohn und ich möchte ihn sehen.’ Der Soldat sagte mir: ‘Wenn du nicht gehst, werde ich dich erschießen’. Dann erfuhr ich, dass mein Sohn tot war”, so Shehadeh gegenüber MEE.

Die Schüsse sollten töten

Ahmed Salah, ein lokaler Aktivist in al-Khader, sagte, Mohammed, der sein Cousin war, sei von der Armee in einen Hinterhalt gelockt worden, und der Soldat, der auf ihn geschossen habe, habe ihn direkt erschossen – “der Schuss hatte die Absicht zu töten”.

Die israelische Armee teilte mit, ihre Streitkräfte hätten “drei Verdächtige identifiziert, die an einem Ort eintrafen, an dem vor kurzem wiederholt Molotowcocktails auf israelische Fahrzeuge geworfen wurden”, und bezog sich dabei auf Autofahrer auf der Route 60.

“Die Soldaten schossen auf einen der Verdächtigen, als dieser einen Molotow-Cocktail warf, und trafen ihn”, so die israelische Armee in einer Erklärung.

Die israelische Trennungsmauer verläuft durch al-Khader und trennt es von der Route 60 ab. Salah, der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Adnan Sbeih, und einige andere sagten, der 14-jährige Mohammed sei auf der Seite der Mauer in al-Khader erschossen worden.

“Die Entfernung zwischen der Mauer und dem Ort, an dem Mohammed getötet wurde, beträgt 300 Meter”, sagte Salah gegenüber MEE. “Das bedeutet, dass Mohammed keine nennenswerte Gefahr für die Armee oder die Siedler darstellte, selbst wenn wir annehmen, dass Mohammed aus dieser Entfernung Steine werfen will. Es kann nichts passieren, weil die Entfernung weit ist”, sagte er.

“Mohammed stellte für niemanden eine Gefahr dar”, fügte Salah hinzu. “Ich weiß nicht, wie ein 14-jähriges Kind für einen schwer bewaffneten Soldaten gefährlich sein kann. Die Armee ist bestrebt, jeden zu töten, der sich in diesem Gebiet aufhält”.

Nach Angaben des israelischen Militärs leisteten Soldaten Mohammed am Tatort medizinische Hilfe, wo er später für tot erklärt wurde. Salah und palästinensische Nachrichtenagenturen berichteten jedoch, dass ein medizinisches Team des Roten Halbmonds daran gehindert wurde, ihn zu erreichen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass die Auseinandersetzungen zwischen israelischen Streitkräften und Palästinensern in al-Khader am späten Dienstag fortgesetzt wurden.

Die Tötung von Mohammed Shehadeh erfolgte eine Woche, nachdem israelische Streitkräfte mehrere Palästinenser erschossen hatten.

Nihad al-Barghouti, 20, starb an Schussverletzungen im Beckenbereich, nachdem er am 15. Februar am Eingang des Dorfes Nabi Saleh, nordwestlich von Ramallah, von israelischen Soldaten erschossen worden war.

Einige Tage zuvor wurde der 17-jährige Mohammad Akram Abu Salah von israelischen Soldaten in den Kopf geschossen, als diese am späten Sonntag das Dorf Silat al-Harithiya stürmten, um das Haus eines Mannes zu zerstören, der beschuldigt wurde, einen israelischen Siedler getötet zu haben.

Die Menschenrechtsorganisation Defence for Children International – Palestine (DCI) erklärte am Dienstag, dass Israel weiterhin die Leichen von neun palästinensischen Kindern zurückhält, die von seinen Streitkräften getötet wurden. Alle neun waren zum Zeitpunkt ihres Todes, der sich zwischen 2016 und Dezember 2021 ereignete, unter 18 Jahre alt, wobei die jüngsten zwei 15-Jährige waren: Yousef Mohammad Odeh aus Dschenin und Mohammad Nidal Musa aus Nablus.

DCI erklärte im Dezember, dass 2021 das tödlichste Jahr für palästinensische Kinder seit 2014 war, da die israelischen Streitkräfte 76 Palästinenser unter 18 Jahren töteten, davon 15 im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem und 61 im belagerten Gazastreifen.

Weitere Berichte von Akram al-Waara in Bethlehem

--

