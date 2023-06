Jüdische Besatzungssoldaten haben nichts zu berfürchten, auch wenn es um den Tod eines palästinensischen US-Bürgers geht. So viel zu Doppelstandards wenn es den “jüdischen Apartheidstaat” geht! Evelyn Hecht-Galinski



Das israelische Militär gab bekannt, dass die am Tod des palästinensischen Amerikaners Omar Asaad beteiligten Soldaten nicht strafrechtlich belangt werden. Weniger als 1 % der Untersuchungen der israelischen Armee führen zu einer strafrechtlichen Verfolgung der Soldaten.

Israelische Soldaten werden nicht für den Tod eines 80-jährigen palästinensischen Amerikaners belangt

Von Michael Arria

14. Juni 2023

Omar Abdulmajeed Asaad, 80, starb an einem Herzinfarkt, nachdem er am 12. Januar 2022 von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland festgenommen worden war. (Foto: Twitter)

Am Dienstag gab der israelische Militärgeneralanwalt bekannt, dass die in den Tod eines 80-jährigen palästinensischen Amerikaners verwickelten Soldaten disziplinarisch bestraft, aber nicht strafrechtlich belangt werden sollen.

Am 12. Januar 2022 zerrten israelische Soldaten Omar Asaad mitten in der Nacht bei einer gewaltsamen Razzia aus seinem Haus im Westjordanland. Zeugenaussagen zufolge wurde er gefesselt und geknebelt und stundenlang in einem kalten Lagerhaus zurückgelassen. Man fand ihn mit dem Gesicht nach unten und nicht ansprechbar. Eine Autopsie ergab, dass er an einem Herzinfarkt gestorben war.

“Wir bitten die israelische Regierung um weitere Informationen. Wir werden direkt mit ihnen darüber sprechen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller, als er nach der Untersuchung gefragt wurde. “Wir wollen mit ihnen über das Ergebnis dieser Untersuchung sprechen, bevor wir weitere Erklärungen abgeben.

Israel sah sich mit weit verbreiteten Forderungen konfrontiert, eine strafrechtliche Untersuchung des Todes von Asaad einzuleiten, einschließlich des öffentlichen Drucks von US-Gesetzgebern und dem Außenministerium. Die israelische Armee leitete eine interne Untersuchung der Angelegenheit ein und kam zu dem Schluss, dass es sich lediglich um ein “schwerwiegendes und unglückliches Ereignis handelte, das auf ein moralisches Versagen und eine schlechte Entscheidungsfindung seitens der Soldaten zurückzuführen ist”.

In dem Bericht der Armee hieß es, Asaad habe keinen Ausweis bei sich gehabt und sich geweigert, mit den Soldaten zu kooperieren. Außerdem sei er nur für kurze Zeit gefesselt gewesen. “Die Untersuchung ergab, dass die Soldaten bei seiner Freilassung keine Anzeichen für eine Notlage oder andere verdächtige Anzeichen für Asaads Gesundheit feststellen konnten. Die Soldaten schätzten ein, dass Asaad schlief und versuchten nicht, ihn zu wecken”, heißt es in dem Bericht.

“Wie können sie den Fall einfach abschließen?”, fragte Asaads Sohn Hadi in einem Interview mit der New York Times. “Das macht keinen Sinn. Es gab mehrere Zeugen, die alles gesehen haben.”

Israelische Soldaten werden nur selten als Ergebnis interner Untersuchungen strafrechtlich verfolgt. Im Jahr 2022 stellte ein Bericht der Überwachungsgruppe Yesh Din fest, dass das Militär 1.260 Fälle von mutmaßlichen Übergriffen von Soldaten gegen Palästinenser erhielt, darunter 409 Fälle, in denen Palästinenser getötet wurden. Israel leitete in nur 21 % dieser Fälle Ermittlungen ein, und in weniger als 1 % der Fälle kam es zu einer Anklageerhebung.

Seit über einem Jahr fordern Menschenrechtsgruppen und Aktivisten in aller Welt, dass das israelische Militär wegen der Tötung von Shireen Abu-Akleh, einer palästinensisch-amerikanischen Journalistin, die während einer Berichterstattung über eine Razzia im Westjordanland in den Kopf geschossen wurde, zur Rechenschaft gezogen wird.

Im November 2022 kündigte das FBI auf Druck der Familie von Abu Akleh und sogar einiger Demokraten im Kongress an, dass es eine eigene Untersuchung des Todes von Abu Akleh einleiten werde. Israel erklärte sofort, dass es sich weigern würde, bei der Untersuchung mitzuarbeiten. Übersetzt mit Deepl..com

