Augenscheinlich gibt eine politische und mediale “Sonderbehandlung” für den “jüdischen Staat” und die Ukraine. Das zeigt die einseitige Berichterstattung. Während über die Tötung einer zionistischen Besatzungssoldatin in deutschen Medien sofort berichtet wird, bleibt die fast tägliche Ermordung von palästinensischen Kindern und Jugendlichen unerwähnt. Während illegale zionistische Besatzung als “normal” hingenommen wird, ist jeder Widerstand per se terroristisch. Während Russland als Aggressor und Feind dargestellt wird, ist die Neo-Nazi Ukraine “heldenhaft” in ihrem Kampf, im Gegensatz zu Palästinensern, die sich nicht wehren dürfen gegen “edle Juden”. Diese ekelhaften Doppelstandards schaffen Wut und Verzweiflung.

Eine israelische Soldatin reagiert, während sie nach einer Schießerei an einem Kontrollpunkt in Ostjerusalem in einem Krankenwagen sitzt, 8. Oktober 2022 (Reuters)

Israelische Streitkräfte leiten Fahndung im palästinensischen Flüchtlingslager ein, aus dem der Schütze stammen soll



Israelische Soldatin bei Schießerei in Ostjerusalem getötet

Von Lubna Masarwa

in Jerusalem

9. Oktober 2022

Ein israelischer Soldat ist am Samstagabend im besetzten Ostjerusalem bei einer Schießerei getötet worden.

Nach israelischen Medienberichten näherte sich ein mutmaßlicher palästinensischer Bewaffneter gegen 21 Uhr Ortszeit dem Kontrollpunkt zum Flüchtlingslager Shuafat und schoss auf die dort Wache haltenden israelischen Streitkräfte.

Eine israelische Soldatin, die als Noa Lazar, 18, identifiziert wurde, erlag später in der Nacht ihren Wunden.

Ein weiterer israelischer Wachmann wurde schwer verwundet und in das Hadassah Medical Centre in Jerusalem gebracht, das am Sonntag mitteilte, dass er sich weiterhin in einem schweren Zustand befindet.

Eine Großfahndung wurde eingeleitet, um den Schützen zu finden, der vermutlich aus dem Flüchtlingslager Shuafat stammt.

Khedir al-Dibbs, ein Aktivist und Mitglied des Shuafat Camp Popular Committee, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass das Leben im Lager und den umliegenden Gebieten durch die israelische Abriegelung völlig “lahmgelegt” worden sei.

Mit dieser kollektiven Bestrafung durch die Armee werden die Dinge wahrscheinlich eskalieren”.

– Khedir al-Dibbs, Shuafat-Aktivist

Die Ein- und Ausgänge des Lagers, das durch die israelische Trennmauer vom Stadtzentrum abgeschnitten ist, wurden abgeriegelt, als die israelischen Streitkräfte mit Durchsuchungen in der Gegend begannen. Mindestens fünf Armeefahrzeuge mit Hunderten von Soldaten wurden in das Lager gebracht, so Dibbs.

Die rund 100.000 Einwohner seien “belagert”, fügte Dibbs hinzu, und niemand dürfe das Lager betreten oder verlassen, auch keine Sanitäter und Arbeiter, und die Schulen seien geschlossen worden.

“Seit gestern Abend wird die Lage von Minute zu Minute schlimmer”, sagte Dibbs am Sonntag gegenüber MEE. “Die Dinge werden wahrscheinlich mit dieser kollektiven Bestrafung, die die Armee gegen uns ausübt, eskalieren.”

Israelische Besatzungstruppen stürmen ein Haus der Familie Tamimi in Dahiyat al-Salam in der Stadt Anata, nordöstlich des besetzten Jerusalem.

Palästinensischen Quellen zufolge feuerten die israelischen Streitkräfte Tränengas und Blendgranaten in das Lager, durchsuchten mehrere Häuser und nahmen zahlreiche Personen fest.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden drei Palästinenser festgenommen, die sich mit dem mutmaßlichen Schützen im Auto befunden haben sollen, darunter auch der Fahrer. Die drei Männer, die in ihren 20ern sind, bestreiten, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein oder von den Absichten des Schützen gewusst zu haben.

Zuvor war es am Samstag in der Nähe des Damaskustors außerhalb der Jerusalemer Altstadt zu heftigen Spannungen gekommen, nachdem israelische Streitkräfte Palästinenser angegriffen hatten, die sich anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed versammelt hatten.

Mindestens 17 Palästinenser wurden verletzt, nachdem die israelischen Streitkräfte Gummigeschosse, Tränengas und Betäubungsgranaten eingesetzt hatten, um die Menschenmenge zu zerstreuen, teilte die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds mit. Zehn Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Mindestens 22 Personen wurden verhaftet.

Andernorts töteten israelische Streitkräfte am Samstagmorgen zwei palästinensische Jugendliche in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland, wenige Stunden nachdem sie zwei weitere Minderjährige, darunter einen 14-jährigen Jungen, in der Nähe von Qalqilya und Ramallah getötet hatten.

Dibbs machte die israelische Besatzung für die Eskalation der Gewalt verantwortlich und bezeichnete Widerstandshandlungen als normale Reaktion.

“Wir sind Teil des palästinensischen Volkes. Was in Dschenin, Nablus, Hebron, Tulkarm und all den anderen palästinensischen Gebieten geschieht, geschieht auch in Shuafat.”

Eskalation im Westjordanland

Die israelischen Streitkräfte hatten in den letzten Wochen die Alarmstufe erhöht, nachdem sie vor möglichen Angriffen auf israelische Ziele im besetzten Westjordanland gewarnt hatten.

In diesem Jahr wurden bereits mehr als 160 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet, davon 50 im Gazastreifen und mindestens 110 im Westjordanland und in Ostjerusalem. Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland ist die höchste, die in einem einzigen Jahr seit 2015 verzeichnet wurde.

Vier palästinensische Jugendliche innerhalb von 24 Stunden von israelischen Streitkräften getötet

Seit Mai sind mindestens drei israelische Soldaten getötet worden, darunter Lazar.

Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, versprach, dass seine Streitkräfte “den Angreifer zur Strecke bringen werden, ob lebend oder tot”, während Premierminister Yair Lapid in einer Erklärung sein Mitgefühl mit Lazars Familie zum Ausdruck brachte.

Die palästinensische Bewegung Hamas, die den Gazastreifen regiert, begrüßte die Schießerei.

“Die Verbrechen der Besatzer gegen das palästinensische Volk und die Al-Aqsa-Moschee werden nicht unbeantwortet bleiben”, so die Gruppe in einer Erklärung.

Die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, ein bewaffneter Flügel, der mit der Fatah-Bewegung verbunden ist, bekannten sich zu dem Anschlag, doch wird davon ausgegangen, dass der Schütze ohne jegliche Verbindung zu einer Gruppe gehandelt hat. Übersetzt mit Deepl.com

