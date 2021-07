Das zionistische Überwachungssystem betrifft uns ALLE und bedroht uns ALLE



Bild:This studio photographic illustration shows a smartphone with the website of Israel’s NSO Group which features ‘Pegasus’ spyware, on display in Paris on July 21, 2021. [JOEL SAGET/AFP via Getty Images]



Israelische Spionageprogramme sind eine Bedrohung für alle Freiheiten überall

Von Lou Anderson

22. Juli 2021

1974 wurde Richard Nixon des Amtes enthoben, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er seine Gegner im Watergate-Hotel abhörte – einer der brisantesten Skandale des zwanzigsten Jahrhunderts. Im Vergleich dazu ist das Pegasus-Projekt – ein weitreichendes und schockierendes Exposé von siebzehn Medien und Amnesty International – ein thermonuklearer Sprengkopf zu Nixons Feuerwerkskörper.

Pegasus ist ein Produkt einer israelischen Firma, der NSO Group. Staatschefs und Oppositionsführer von Frankreich über Südafrika bis Pakistan haben die Pegasus-Spionagesoftware auf ihren Telefonen. Auf der von Amnesty zur Verfügung gestellten Liste von 50.000 Pegasus-Zielen stehen neben Politikern auch Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Die Kunden der NSO Group reichen von bekannten Menschenrechtsverletzern bis hin zu Staaten, die sich selbst als liberale Demokratien betrachten.

Die Pegasus-Spyware nutzt Schwachstellen vor allem in der beliebten iMessage-App des Apple iPhone aus und wird installiert, wenn ein Link geöffnet wird, meist unbeabsichtigt. Sobald Pegasus ein Telefon infiziert hat, ist es unerkennbar und kann auf Nachrichten, Social-Media-Konten, das Mikrofon zum Mithören von Gesprächen und die Kamera zum Filmen zugreifen. Es wird auch berichtet, dass es auf Standortdienste zugreifen und Ihre Bewegungen punktgenau überwachen kann. Kurz gesagt: Pegasus verwandelt die Geräte, auf die wir uns täglich verlassen, in Waffen, die uns rund um die Uhr überwachen – im Auftrag dessen, der dafür bezahlen kann.

Die Übergriffe von Pegasus und NSO sind eine besonders düstere Lektüre, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Formen der aufdringlichen Überwachung, die wir erleben, und man muss kein Journalist oder Politiker sein, um ein Ziel zu sein. Intrusive Technologien werden normalerweise zuerst an den Machtlosesten getestet, bevor sie auf den Rest von uns ausgeweitet werden.

In den USA hat sich die Türklingelfirma Ring mit 400 Polizeibehörden zusammengetan, um den Strafverfolgungsbehörden Unmengen an Überwachungsdaten zur Verfügung zu stellen – und das in einem Jahr, in dem die US-Polizei wegen institutionalisierter rassistischer Gewalt unter scharfer Beobachtung steht. Microsofts Überwachungssystem “Offender 360” – das so unheimlich ist, wie es klingt – ist eines von vielen Paketen, die in Amerikas riesigem Gefängnissystem getestet werden.

Die Gründer der NSO Group hingegen gingen aus der zwielichtigen Einheit 8200 der israelischen Streitkräfte hervor. Die berüchtigte Kommunikationseinheit erlangte Bekanntheit, nachdem aufgedeckt wurde, dass sie dazu benutzt wurde, Palästinenser durch den Einsatz von fortschrittlicher Technologie auszuspionieren, zu manipulieren und zu erpressen. Palästinenser wurden durch Drohungen, ihre Sexualität oder andere Leichen im Keller preiszugeben, zur Zusammenarbeit mit dem israelischen Staat gezwungen. Israelische Sicherheitsfirmen und Waffenhersteller vermarkten ihre Produkte routinemäßig als überlegen, weil sie an der unterdrückten Bevölkerung von Gaza und den übrigen besetzten palästinensischen Gebieten kampferprobt wurden.

Auf dem Schlachtfeld getestet, werden Überwachungstechnologien dann meist an der Grenze eingesetzt. Eine der Ironien des Pegasus-Skandals ist, dass Menschenrechtsverteidiger oder Aktivisten, wenn sie aus den Staaten fliehen, die sie ausspionieren, und anderswo Asyl suchen, direkt wieder auf den Überwachungs-Industrie Komplex stoßen werden.

Microsoft arbeitet eng mit der US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration Customs Enforcement) bei der Verfolgung und Überwachung von Migranten zusammen und vertieft damit die Überwachung der allgemeinen Bevölkerung. Das Gleiche gilt für Thomson Reuters, die Software zur Verfügung stellen, die erweiterte Hintergrundüberprüfungen ermöglicht, indem sie Datenbanken von Gesundheitsdienstleistern über Telefonaufzeichnungen bis hin zu Nummernschildern abgleichen. Diese Firmen arbeiteten weiterhin mit dem ICE zusammen, während sie lyrisch über Rassengerechtigkeit sprachen, selbst als die Trump-Administration berüchtigt war, Migrantenkinder von ihren Familien zu trennen und sie einzusperren. Microsoft und Thomson Reuters’ eigene Investoren fordern nun eine genauere Überprüfung der Verträge.

Dies ist bei weitem nicht nur ein amerikanisches Problem. Was als “Grenz- und Überwachungsindustriekomplex” bezeichnet wird, geht um die ganze Welt. Amerikanische Tech-Firmen wie IBM und die israelische Militärindustrie in Form von Rüstungsunternehmen wie Elbit treffen sich an der europäischen Grenze wieder. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex baut zusammen mit den einzelnen Mitgliedsstaaten ein immer fortschrittlicheres Netzwerk an Überwachungstechnologie auf. Dieses Netzwerk aus Tracking-Systemen, KI und Biometrie, “Smart Walls” und altmodischer roher Gewalt kontrolliert ein System, das allein im vergangenen Jahr für geschätzte 2.000 Tote an der europäischen Grenze verantwortlich war. Dies war die Antwort des globalen Nordens auf die Flüchtlingswelle, die vor allem durch diejenigen angeheizt wurde, die vor den Schrecken des syrischen Bürgerkriegs flohen.

Der Überwachungs-Industrie-Komplex ist eine Bedrohung für uns alle. Ob es ein Journalist ist, der versucht, die Identität von Whistleblowern zu schützen; ein Oppositionspolitiker, der sich mit vertraulichen Informationen beschäftigt; ein Opfer von Krieg und Armut, das in Sicherheit flieht; oder eine Menschenrechts-NGO vor Ort – der Pegasus-Skandal hat dazu beigetragen, den Deckel darauf zu heben, wie viele von uns der Gnade schattenhafter Unternehmen ausgeliefert sind, die immense Macht ausüben, ohne fast keine Rechenschaft ablegen zu müssen. Wenn es irgendetwas gibt, das mit dieser Aufdeckung einer so weit verbreiteten und alltäglichen Bedrohung getan werden kann, dann ist es, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Kontexten erkennen, dass wir alle ein Interesse daran haben, zusammenzuarbeiten, um die Überwachungsindustrie zur Verantwortung zu ziehen. Der Pegasus-Skandal ist keine Ausnahme, aber wenn die Beteiligten nicht zur Rechenschaft gezogen werden, besteht die Gefahr, dass er zur Norm wird. Übersetzt mit Deepl.com

