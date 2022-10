Gedanken zum jüdischen Yom Kippur (Versöhnungsfest!)

In der deutschen Presse finden ermordete Palästinenser nur noch als Opfer ihrer “terroristischen Aktivitäten” Erwähnung, wenn überhaupt! Auf der Hochblauen Seite, wird ihrer gedacht und um sie getrauert.

Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Streitkräfte erschießen zwei Palästinenser im Westjordanland



Basel Basbous und Khaled al-Dabbas getötet und ein dritter Mann verwundet, nachdem israelische Truppen das Feuer auf ein Fahrzeug in der Nähe von Ramallah eröffnet hatten

Von MEE-Mitarbeitern

3. Oktober 2022



Zwei junge Palästinenser wurden am Montag erschossen und ein weiterer verwundet, nachdem israelische Streitkräfte in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet hatten, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Das Ministerium teilte mit, es sei über den “Märtyrertod zweier Bürger informiert worden, nachdem die Besatzung [Israel] in der Nähe des Flüchtlingslagers Jalazone nördlich von Ramallah das Feuer auf sie eröffnet hatte”.

Lokale Quellen identifizierten die jungen Männer als Basel Basbous und Khaled al-Dabbas, beide aus dem Lager Jalazone. Salama Raafat aus der Stadt Birzeit befand sich ebenfalls in dem Fahrzeug und wurde bei den Schüssen verwundet.

Ein Augenzeuge berichtete Middle East Eye, dass die israelische Armee einen Hinterhalt zwischen zwei Wohnhäusern in Dahiyat al-Tabeeh al-Taaleem in der Nähe des Lagers Jalazone gelegt hatte und die Anwohner um 4 Uhr morgens Schüsse hörten.

Die drei jungen Männer wurden aus dem Auto geholt und eine halbe Stunde lang am Boden liegen gelassen, bevor sie abtransportiert wurden.

Die israelische Armee erklärte, sie habe zwei “Verdächtige” “neutralisiert” und behauptete, sie hätten versucht, einen Rammangriff auf ihre Soldaten zu verüben. Bei nächtlichen Razzien im Westjordanland seien 16 Personen festgenommen worden.

Warum haben sie ihn getötet?

Der Aktivist Shadi Safi aus dem Lager Jalazone sagte gegenüber MEE, die drei Männer seien auf dem Rückweg von der Arbeit in einem Restaurant in Ramallah gewesen, als sie von den israelischen Streitkräften angegriffen wurden. Safi sagte, die Männer würden nicht von der Armee gesucht und hätten keine Vorgeschichte mit den Sicherheitskräften.

“Das Licht in meinen Augen ist Khaled. Sie haben mir das Licht meiner Augen und meine Unterstützung in dieser Welt genommen”, sagte Dabbas’ Mutter gegenüber MEE. “Ich wünschte, sie hätten ihn verhaftet… Warum haben sie ihn getötet?”

“Jeder kennt Khaled und weiß um seine Moral. Er hat immer wieder gesagt, wie sehr er sein Heimatland und die Al-Aqsa liebt”, fügte sie hinzu.

Wenn die israelische Armee eine normale Armee wäre, würde sie nicht auf unschuldige junge Männer zielen, die in ihrem Fahrzeug vorbeikommen, und sie dann 35 Minuten lang bluten lassen.

– Mohammed, der Onkel von Basel Basbous

Basbous’ Mutter sagte, sie habe auf die Rückkehr ihres Sohnes von der Arbeit gewartet, bevor sie die Nachricht erhielt, dass er getötet worden sei.

“Basel war wie eine Rose, er war liebevoll zu mir und seinen Schwestern, und er war ehrgeizig und strebte nach einem besseren Leben”, so Basbous’ Mutter gegenüber MEE.

“Wenn die israelische Armee eine normale Armee wäre, würde sie nicht auf unschuldige junge Männer zielen, die in ihrem Fahrzeug vorbeikommen, und sie dann 35 Minuten lang bluten lassen, bevor sie sie transportieren”, sagte Basbous’ Onkel Mohammed.

“Wir sind Flüchtlinge aus einem Land, aus dem Israel uns 1948 vertrieben hat, und was wir heute durchmachen, ist eine Fortsetzung der Verbrechen Israels gegen uns”, fügte er hinzu.

“Wir erleben täglich Ungerechtigkeit im Lager Jalazone und in ganz Palästina… Wir sind jedoch standhaft und haben das Recht, für unser Land zu kämpfen, es zu verteidigen und wiederherzustellen”.

Fast tägliche israelische Razzien

Safi sagte, das Flüchtlingslager sei von Wut und Trauer erfüllt, die Geschäfte seien geschlossen und die Schulstunden ausgesetzt worden, um die Rückkehr der Leichen zur Beerdigung zu erwarten. Er fügte hinzu, dass sich Dutzende von jungen Männern nach den Morden den israelischen Truppen am Eingang des Lagers entgegenstellten.

Am Samstag hatten israelische Streitkräfte den 18-jährigen Fayez Khaled Damdum im besetzten Ostjerusalem bei einem Einsatz in der Gegend erschossen.

In Israel hat die Ferienzeit begonnen, was zu einer Zunahme von Razzien in palästinensischen Städten und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen geführt hat.

Anfang dieser Woche töteten israelische Truppen bei einer Razzia in der Stadt Jenin im Norden des Westjordanlandes vier Palästinenser und verwundeten mehr als 40 weitere.

In diesem Jahr wurden bereits mehr als 150 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet, davon 49 im Gazastreifen und mindestens 100 im Westjordanland und in Ostjerusalem. Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland ist die höchste seit 2015. Übersetzt mit Deepl.com

