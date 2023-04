Müssten sich nicht gerade Juden, Nachkommen der Holocaustopfer daran erinnern, was ihnen in der NaziZeit zustiess? Wie können sie und die heuchlerische Staatengemeinschaft es zulassen, dass es heute zu einer zweiten “Kristallnacht” im illlegal bestzten Palästina kommt? Nie wieder? Immer wieder unter zionistischer Besatzung! Evelyn Hecht-Galinski



Israelische Streitkräfte bei einer Razzia in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem am 5. April 2023 (Twitter/Screenshot)



Israelische Streitkräfte stürmen Al-Aqsa-Moschee die zweite Nacht in Folge

Von Lubna Masarwa

in Jerusalem

5. April 2023



Dutzende von bewaffneten Beamten feuerten Tränengas und Betäubungsgranaten ab, als die Gläubigen das Ramadan-Taraweeh-Nachtgebet verrichteten

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem gestürmt, nachdem sie weniger als 24 Stunden zuvor einen brutalen Angriff auf die Gläubigen verübt hatten.

Dutzende bewaffneter israelischer Offiziere drangen in die Innenhöfe der Moschee ein, während fast 20.000 palästinensische Gläubige noch das Taraweeh-Nachtgebet im Ramadan verrichteten.

Die israelischen Streitkräfte feuerten mit Gummigeschossen, Tränengas und Betäubungsgranaten auf die Gläubigen, kurz bevor das Gebet endete, um sie zu zerstreuen und die Moschee zu räumen, so der Augenzeuge Firas al-Dibbs gegenüber Middle East Eye.

Sie verfolgten die Menschen auch, schlugen sie mit Schlagstöcken und verletzten einige.

“Sie wollen eine neue Realität schaffen. Sie wollen die Al-Aqsa-Moschee von Palästinensern leeren”, so al-Dibbs gegenüber MEE. “Was vor allem gestern geschah, war katastrophal. Das Ausmaß der Gewalt war schockierend.”

Ein freiwilliger Mitarbeiter der Moschee, der anonym bleiben möchte, sagte gegenüber MEE, dass die Moschee innerhalb einer Stunde fast vollständig von Palästinensern geräumt worden sei.

Die Razzia am Mittwoch begann etwas früher als die vorherige Razzia am Dienstag, offenbar in dem Versuch der israelischen Streitkräfte, die Gläubigen daran zu hindern, sich in der Qibli-Gebetshalle einzuschließen.

Gestern Abend hatten sich Hunderte von Palästinensern in der Qibli-Halle – dem Gebäude mit der silbernen Kuppel – verbarrikadiert, um das kontemplative Gebet Itikaf zu verrichten und Versuche der Polizei zu verhindern, sie zu entfernen.

Itikaf ist eine nicht obligatorische religiöse Praxis, die während des Ramadan üblich ist, wenn die Gläubigen über Nacht in Moscheen bleiben, um zu beten, nachzudenken und den Koran zu rezitieren.

Später stürmten die israelischen Streitkräfte die Qibli-Moschee und feuerten Blendgranaten und Tränengas in das tausend Jahre alte Gebäude, bevor sie Palästinenser zu Boden warfen, auf ihnen herumtrampelten und ihre Hände auf dem Rücken fesselten. Mindestens 400 Menschen wurden verhaftet.

Bei der Razzia am Mittwoch nahm die Polizei auch die Gebetshalle Qibli ins Visier und räumte sie.

Zuvor hatte die israelische Polizei die Zahl der Palästinenser, die die Moschee betreten durften, begrenzt, so dass die Zahl derer, die am Taraweeh-Gebet teilnehmen konnten, nach palästinensischen Medienberichten von 80.000 am Dienstag auf 20.000 gesunken ist.

Teilung von Al-Aqsa

Die Razzien erfolgen im Vorfeld geplanter massiver Übergriffe israelischer Siedler auf die Al-Aqsa-Moschee, die am Donnerstag beginnen und anlässlich des jüdischen Pessach-Festes eine Woche dauern sollen.

Die israelischen Streitkräfte räumen die Moschee regelmäßig außerhalb der fünf muslimischen Gebete von Palästinensern, insbesondere nachts und nach den Morgengebeten, um einen reibungslosen Einmarsch der israelischen Siedler zu gewährleisten, der täglich gegen 7:30 Uhr Ortszeit stattfindet.

Gruppen der Tempelbewegung, die die Übergriffe der Siedler unterstützen und für die Zerstörung der Al-Aqsa eintreten, haben während des einwöchigen Pessachfestes zu Massenstürmungen aufgerufen.

Die Al-Aqsa-Moschee ist eine islamische Stätte, in der ungebetene Besuche, Gebete und Rituale für Nicht-Muslime gemäß jahrzehntelanger internationaler Vereinbarungen verboten sind.

Israelische Gruppen haben in Abstimmung mit den Behörden seit langem gegen die heikle Vereinbarung verstoßen und Razzien in der Moschee ermöglicht sowie Gebete und religiöse Rituale durchgeführt.

Sie wollen nur Juden in der Stadt haben. Sie wollen keine Palästinenser und Muslime hier haben.

– Najeh Bkeirat, stellvertretender Direktor des Islamischen Waqf

Najeh Bkeirat, stellvertretende Direktorin des Islamischen Waqf an der Al-Aqsa-Moschee, sagte, das Verhalten der Polizei an der Al-Aqsa und in Jerusalem in den letzten Tagen und Wochen deute darauf hin, dass diese Eskalation beabsichtigt sei.

“Die israelische Regierung scheint dieses Jahr beschlossen zu haben, die Palästinenser aus der Al-Aqsa-Moschee und aus Jerusalem zu vertreiben. Das ist ganz offensichtlich”, sagte er.

Nach Angaben palästinensischer Medien haben die israelischen Streitkräfte in diesem Jahr mehr als 1.000 Palästinenser in Jerusalem verhaftet und Hunderten von Menschen den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee untersagt. Die Verhaftungen und Verbote haben sich in den letzten Tagen verschärft.

“Sie wollen nur Juden in der Stadt haben. Palästinenser und Muslime wollen sie nicht hier haben”, sagte Bkeirat.

Die Palästinenser befürchten, dass durch die Festlegung bestimmter Zeiten, zu denen Palästinenser die Al-Aqsa-Moschee besuchen dürfen, und durch die Öffnung des Geländes für Siedler zum Beten der Grundstein für eine Teilung der Moschee zwischen Muslimen und Juden gelegt wird, ähnlich wie bei der Teilung der Ibrahimi-Moschee in Hebron in den 1990er Jahren.

Israels Kontrolle über Ostjerusalem, einschließlich der Altstadt, verstößt gegen mehrere Grundsätze des Völkerrechts, wonach eine Besatzungsmacht keine Souveränität über das von ihr besetzte Gebiet hat und dort keine dauerhaften Veränderungen vornehmen darf.

“Die Besatzungsmacht will mit diesen Szenen auch die Rechtsextremen erfreuen und die israelische Öffentlichkeit von ihrer innenpolitischen Krise ablenken”, so Bkeirat weiter.

“Ich denke, wir steuern auf eine weitere Eskalation zu und die israelische Regierung ist dafür verantwortlich.”

Spannungen wachsen außerhalb Jerusalems

Als die israelischen Streitkräfte am Mittwoch Al-Aqsa stürmten, nahmen die Spannungen in Jerusalem und darüber hinaus zu.

In der Altstadt eröffnete ein mutmaßlicher israelischer Siedler das Feuer auf einen 14-jährigen Jungen. Er wurde am Arm verwundet und von palästinensischen Sanitätern zur Behandlung abtransportiert.

Unterdessen löste die israelische Polizei Proteste palästinensischer Bürger Israels in Haifa, Umm al-Fahm, der Region Galiläa und anderen Städten gewaltsam auf.

Die Polizei setzte Tränengas ein und griff die Demonstranten an, wobei fünf Personen aus Umm al-Fahm und ein Demonstrant aus Haifa festgenommen wurden.

Übersetzung: Niederschlagung der israelischen Polizei in Haifa

Israelische Kommentatoren sagten, die Atmosphäre sei ähnlich wie vor den Unruhen im Mai 2021, als Unruhen die binationalen jüdisch-palästinensischen Städte innerhalb Israels erschütterten und es zu Angriffen von Polizei und Mob auf Palästinenser kam, die gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens und Angriffe auf Al-Aqsa protestierten.

Im besetzten Westjordanland kam es in mehreren Städten erneut zu nächtlichen Demonstrationen und Konfrontationen mit israelischen Truppen.

Die Razzia vom Dienstag löste in verschiedenen Städten Wut aus, woraufhin in Nablus, Dschenin, Tulkarm, Hebron, Ramallah und Jericho auf israelische Ziele geschossen wurde, wobei mindestens ein israelischer Soldat verwundet wurde.

Im Gazastreifen wurden am frühen Mittwoch Raketen auf Israel abgefeuert, die in dem belagerten Streifen mit Luftangriffen beantwortet wurden.

Am Abend wurden zwei weitere Raketen abgefeuert, von denen eine in Israel landete. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Übersetzt mit Deepl.com

