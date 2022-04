Im Schatten der Ukraine stürmen zionistische Besatzungskräfte am 16. Tag des heiligen Ramadan die Al-Aqsa Moschee und die heuchlerische christliche Staatengemeinschaft schaut schweigend weg. “Sie wollen Muslime davon abhalten, in die Moschee zu kommen, und es jüdischen Eindringlingen ermöglichen, Al-Aqsa zu stürmen”.



Bild: Israelische Streitkräfte greifen einen Palästinenser im Innenhof der al-Aqsa-Moschee an, 17. April 2022 (Mahmoud Moutan)



Israelische Streitkräfte stürmen zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden die Al-Aqsa-Moschee

Dutzende von Beamten greifen muslimische Gläubige an und halten sie in den Gebetshallen gefangen, während schwer bewaffnete Siedler im Innenhof der Moschee umherstreifen

Israelische Streitkräfte stürmen zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden die Al-Aqsa-Moschee



Von Lubna Masarwa und Huthifa Fayyad



17. April 2022

Israelische Streitkräfte stürmten am frühen Sonntagmorgen die al-Aqsa-Moschee, griffen muslimische Gläubige an und versperrten ihnen den Weg in die Gebetshallen, während sie gleichzeitig den Weg für israelische Siedler freimachten, um die besetzte heilige Stätte in Ostjerusalem zu betreten.

Gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) drangen Hunderte von Spezialkräften in den Innenhof der Moschee ein und begannen, mit Schlagstöcken auf Palästinenser einzuschlagen, die den Ramadan feierten, um sie zum Verlassen der Moschee zu zwingen. Es gab auch Berichte über den Einsatz von Betäubungsgranaten.

In der silbernen Gebetshalle Qibli feuerten die israelischen Streitkräfte Tränengas auf die Gläubigen und sperrten sie fast vier Stunden lang in den Innenraum. Dutzende von Menschen waren darin eingeschlossen und konnten nicht evakuiert werden, da sie leichte Verletzungen erlitten.

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) teilte mit, dass seine Sanitäter ebenfalls daran gehindert wurden, die Moschee zu betreten und erste Hilfe zu leisten.

Die in der Qibli-Halle eingeschlossenen Menschen riefen über Lautsprecher um Hilfe und forderten die Palästinenser auf, zu kommen und die Moschee zu schützen. Berichten zufolge versuchten die israelischen Streitkräfte anschließend, sich Zugang zum Tonraum zu verschaffen, um die Tonanlage abzuschalten, die später von Freiwilligen der Moschee repariert wurde.

In der Felsendom-Halle im Zentrum des Moscheekomplexes wurden die weiblichen Gläubigen ebenfalls eingeschlossen und durften die Moschee nicht verlassen.

“Wir wollten nach draußen gehen, um al-Aqsa zu schützen, aber die Polizei hat uns die Türen verschlossen”, sagte Sahar Natsha, eine Palästinenserin, die vier Stunden lang im Felsendom eingeschlossen war, gegenüber Middle East Eye.

Die Wächter der Moschee rieten den Gläubigen auch, die Türen nicht zu öffnen und nicht zu versuchen, die Moschee zu verlassen, da sie befürchteten, dass die israelischen Streitkräfte Blendgranaten abschießen würden, die die Teppiche in Brand setzen könnten, so Natsha.

“Wir waren am Boden zerstört und wütend”, fügte sie hinzu. “Aber am Ende waren wir auch froh, dass wir dabei waren. Hätten wir den Gebetssaal verlassen, hätte uns die Polizei ganz aus der Moschee vertrieben. Wir haben uns entschieden, standhaft zu bleiben, um sie zu schützen.”

Schwer bewaffnete Siedler

Während der gesamten Dauer der Razzia stürmten Hunderte von Israelis, die von schwer bewaffneten Kräften geschützt wurden, in verschiedenen Gruppen den Innenhof der Moschee.

Rechtsextreme israelische Aktivisten und Siedlergruppen hatten angekündigt, die Al-Aqsa-Moschee in dieser Woche ab Sonntag anlässlich des jüdischen Pessach-Festes in großer Zahl zu stürmen.

Der Islamische Waqf, eine gemeinsame jordanisch-palästinensische Stiftung, die die Angelegenheiten der al-Aqsa verwaltet, verzeichnete mehr als 500 Siedler, die in diesem Zeitraum eindrangen.

.

Rechtsextreme Gruppen, die diese Razzien in Abstimmung mit der Polizei organisieren, fordern Israel auf, die volle jüdische Souveränität über die Stätte geltend zu machen und jüdische Gottesdienste und rituelle Opfer zuzulassen.

Einige befürworten auch die Zerstörung der Moschee, in der ihrer Meinung nach einst zwei alte jüdische Tempel standen, um Platz für einen dritten Tempel zu schaffen.

In der Altstadt außerhalb der al-Aqsa-Moschee warfen einige palästinensische Männer Steine auf Busse, die Israelis zur Moschee brachten, und verletzten fünf Personen leicht. Die israelischen Streitkräfte nahmen im Zusammenhang mit diesem Vorfall zwei Personen fest.

In der Nähe des Löwentors in der Altstadt kam es zu kleineren palästinensischen Protesten, als die Razzia stattfand. Die israelischen Streitkräfte verletzten nach Angaben des PRCS mindestens 17 Menschen.

Vor der Morgendämmerung verstärkten die israelischen Streitkräfte ihre Präsenz vor den Toren der Al-Aqsa-Moschee und erlegten Palästinensern Beschränkungen auf, die versuchten, die Moschee zum Gebet zu betreten, wie Augenzeugen berichteten.

Verletzung der religiösen Rechte und Heiligkeiten

Da das Pessachfest noch bis Ende der Woche andauert, wird erwartet, dass die Razzien der Siedler, begleitet von Übergriffen der Polizei, weitergehen werden, sagte Scheich Najeh Bakirat, der stellvertretende Direktor des Jerusalemer Islamischen Waqf, gegenüber MEE.

“Mit all diesen Razzien wird versucht, die Realität vor Ort zu verändern und eine verängstigte jüdische Präsenz in al-Aqsa zu schaffen”, sagte Bakirat.

“Der [israelische] Staat wird diese Razzien niemals aufgeben, denn er hat von Anfang an darauf hingearbeitet, dieses islamische Monument, das die arabischen und islamischen Wurzeln des palästinensischen Kampfes symbolisiert, zu untergraben.”

Ein palästinensischer Mann betet vor dem Felsendom der al-Aqsa-Moschee nach einer Razzia durch israelische Streitkräfte und Siedler am 17. April 2022. (AFP)

Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Jordanien – dem Hüter der islamischen und christlichen Stätten in Jerusalem – und Israel können Nicht-Muslime die al-Aqsa-Moschee besuchen, dürfen dort aber nicht beten.

Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Jordanien – dem Verwalter der islamischen und christlichen Stätten in Jerusalem – und Israel können Nicht-Muslime die Al-Aqsa besuchen, dürfen dort aber nicht beten.

Israel hat diese heikle Vereinbarung, die oft als “Status quo” bezeichnet wird, jedoch lange ignoriert und den Waqf umgangen. In den letzten Jahren haben israelische Streitkräfte, Siedler und hochrangige Politiker fast täglich ohne palästinensische Erlaubnis Razzien in der Moschee durchgeführt.

Während der muslimischen Feiertage, z. B. im heiligen Monat Ramadan, wurden die Razzien oft reduziert und manchmal sogar abgesagt. Dies hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert, und die Siedler begannen, bei ihren Überfällen auch in der Moschee zu beten, was einen Verstoß gegen den international vereinbarten Status quo darstellt.

Die Zahl der Siedler, die in die Moschee eindringen, hat im Laufe der Jahre stetig zugenommen, was die Palästinenser alarmiert. Im Jahr 2009 betraten 5 658 Siedler die Moschee bei solchen Touren. Im Jahr 2019, kurz vor der Covid-Pandemie, stieg die Zahl einigen Schätzungen zufolge auf 30.000.

Israels Kontrolle über das besetzte Ostjerusalem, einschließlich der Altstadt, verstößt gegen mehrere Grundsätze des Völkerrechts, wonach eine Besatzungsmacht keine Souveränität über das von ihr besetzte Gebiet hat und dort keine dauerhaften Veränderungen vornehmen darf.

Al-Aqsa wurde faktisch geteilt, sowohl physisch als auch durch die Zuweisung an Siedler zu verschiedenen Zeiten. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, lügt.

– Umm Kamel el-Kurd, palästinensische Aktivistin

Umm Kamel el-Kurd, ein altgedienter Jerusalemer Aktivist, der sich während der Razzia am Sonntag in al-Aqsa aufhielt, sagte, dass die Art und der Umfang der israelischen Razzien deutlich zugenommen hätten.

“Die Verstöße und Ungerechtigkeiten haben ein neues Niveau erreicht. Was hier geschieht, ist eine Katastrophe, es ist inakzeptabel”, sagte el-Kurd, der auch als Hajja Fawzia bekannt ist, gegenüber MEE. “Das ist eine klare Verletzung der religiösen Rechte und Heiligkeiten.”

Was heute in der al-Aqsa geschah und weiterhin geschehen wird, so el-Kurd, ist ein weiterer Beweis für den Plan der israelischen Regierung, die Moschee zwischen Muslimen und Juden zu teilen, ähnlich wie die Ibrahimi-Moschee in Hebron in den 1990er Jahren geteilt wurde

“Al-Aqsa wurde effektiv geteilt, sowohl physisch als auch durch die Zuteilung an Siedler zu verschiedenen Zeiten. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, lügt.”

Aufruf zu Protesten

Die Razzia am Sonntag fand statt, als die Palästinenser den 16. Tag des Ramadan, des heiligsten Monats des Jahres für Muslime, begingen.

Tag des heiligen Monats Ramadan begingen. Es folgte ein weiterer gewaltsamer Versuch der israelischen Streitkräfte, die Al-Aqsa-Moschee am Freitag von muslimischen Gläubigen zu räumen, bei dem mehr als 150 Menschen verletzt und mindestens 450 verhaftet wurden, als die Polizei im Innenhof und in den Gebetshallen der Moschee gummiummantelte Stahlgeschosse, Tränengas und Betäubungsgranaten abfeuerte.

Shiekh Ekrima Sabri, der Imam der Al-Aqsa-Moschee, erklärte gegenüber MEE, die Razzia am Freitag sei ein “vorsätzlicher und orchestrierter Angriff” gegen Palästinenser gewesen.

“Sie wollen Muslime davon abhalten, in die Moschee zu kommen, und es jüdischen Eindringlingen ermöglichen, Al-Aqsa zu stürmen”, sagte der 82-Jährige.

Die Razzia wurde von verschiedenen Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, darunter Jordanien, die Türkei und Saudi-Arabien, scharf verurteilt.

Einige warnten Israel vor den Folgen weiterer Übergriffe und forderten die Demonstranten auf, in verschiedenen palästinensischen Städten auf die Straße zu gehen.

Im vergangenen Jahr lösten ähnliche gewaltsame Angriffe auf al-Aqsa, die mit Protesten gegen die geplante Vertreibung von Palästinensern aus dem Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah zusammenfielen, breite Demonstrationen im Westjordanland und in palästinensischen Städten in Israel aus und führten zu einem 11-tägigen Krieg zwischen Israel und bewaffneten Gruppen im Gazastreifen.

Bei dem israelischen Bombardement wurden 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet. In Israel wurden 13 Menschen durch aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen getötet. Übersetzt mit Deepl.com

Weitere Berichte von Latifeh Abdellatif.

