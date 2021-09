Eine weitere mörderisches Verbrechen der jüdischen “Verteidigungssoldaten”, seit Antritt der neuen Regierung!

“Die PA ist diejenige, die die Israelis zu uns geschickt hat”, sagte Zahrans Mutter, die darauf hinwies, dass die israelischen Streitkräfte ihn wochenlang gejagt und Familienmitglieder verhört und verhaftet hatten, bevor sie ihn töteten”.

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-israel-forces-kill-palestinians-military-raids-jenin-jerusalem



Israel hält Berichten zufolge die Leichen von vier Palästinensern nach einer Operation fest, bei der zwei israelische Soldaten schwer verletzt wurden

Jungen untersuchen den Ort, an dem drei Palästinenser bei einer Razzia in Beit Anan im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet wurden (Reuters)

Israelische Streitkräfte töten fünf Palästinenser bei Razzien in der Nähe von Dschenin und Jerusalem



Von Shatha Hammad und Lubna Masarwa

in Ramallah, besetztes Westjordanland

26. September 2021

Israelische Streitkräfte haben am Sonntag bei Militäraktionen im besetzten Westjordanland in der Nähe der Stadt Dschenin und nordwestlich von Jerusalem mindestens fünf Palästinenser getötet.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass zwei israelische Soldaten bei den Razzien schwer verletzt wurden, ein Offizier und ein Soldat der Dovdovan-Einheit.

Die israelischen Angriffe sollen in Burqin, Qabatiya, Kafr Dan, Biddu und Beit Anan stattgefunden haben, wobei es zu Schusswechseln kam.

Drei der Palästinenser, die alle aus Biddu stammten, wurden in dem Dorf Beit Anan getötet.

Die Männer wurden von ihren Familien als Ahmad Zahran, Mahmoud Hmaidan und Zakariya Badwan identifiziert.

Aus Protest gegen die Todesfälle wurde am Sonntag in Beit Anan und Biddu ein eintägiger Generalstreik ausgerufen.

Auch in der Nähe von Dschenin wurden mindestens zwei Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet.

Berichten zufolge hält Israel vier der Leichen der Palästinenser gefangen, die drei aus Beit Anan und eine aus der Nähe von Dschenin.

Aufruf zur Einigkeit

Örtliche Beamte gaben an, dass es sich bei einem der Getöteten in der Nähe von Dschenin um einen 22-jährigen Palästinenser namens Osama Soboh aus dem Dorf Burqin südwestlich der Stadt Dschenin handelte.

Muhammad al-Sabah, der Bürgermeister von Burqin, sagte gegenüber MEE, Soboh sei seinen Verletzungen erlegen, nachdem er in ein Krankenhaus in Jenin gebracht worden sei.

Er sagte, die israelische Armee habe auch sechs weitere Palästinenser verwundet, die ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Die bewaffnete Gruppe Islamischer Dschihad erklärte in einer Erklärung, Soboh sei Mitglied des militärischen Flügels der al-Quds-Brigaden der Organisation gewesen.

“Wir rufen alle Gruppierungen auf, gemeinsam und in Zusammenarbeit mit den al-Quds-Brigaden den zionistischen Feind zu bekämpfen”, hieß es in der Erklärung weiter.

Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten, wie israelische Soldaten eine Leiche aus Beit Anan abtransportierten.

Wochenlange Jagd auf ihn

Der israelische Armeesprecher Amnon Scheffler behauptete, dass es sich bei allen Todesopfern um Hamas-Kämpfer handelte.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, der sich auf dem Weg zu den Vereinten Nationen in New York befand, erklärte, die israelischen Truppen seien im Westjordanland gegen Hamas-Kämpfer vorgegangen, “die im Begriff waren, unmittelbare Anschläge zu verüben”.

Angehörige trauern während der Beerdigung von Osama Sobh, einem Palästinenser, der von israelischen Soldaten bei Zusammenstößen in der Nähe von J)

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, verurteilte die Tötungen und sprach von einem “abscheulichen Verbrechen Israels in der Gegend von Jerusalem und Jenin und der Tötung von fünf Palästinensern”.

Die Familie von Zahran beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde, die israelische Militäroperation, bei der ihr Verwandter getötet wurde, unterstützt zu haben, wie Quds.net berichtet

“Die PA ist diejenige, die die Israelis zu uns geschickt hat”, sagte Zahrans Mutter, die darauf hinwies, dass die israelischen Streitkräfte ihn wochenlang gejagt und Familienmitglieder verhört und verhaftet hatten, bevor sie ihn töteten.

Razzien am frühen Morgen

Der Bürgermeister von Beit Anan, Muhammad Ragheb Rabie, sagte gegenüber MEE, dass Truppen der israelischen Armee gegen 3 Uhr morgens das Dorf gestürmt hätten und später in das Gebiet Ein Ajab im Nordwesten Jerusalems gegangen seien.

“Wir konnten Kampfgeräusche aus dem Gebiet hören, das ein Industriegebiet mit Geflügelfarmen und Brechern ist”, sagte Rabie.

Er sagte, dass die israelische Armee während ihres Rückzugs beim Transport von Verletzten gesehen wurde.

Er fügte hinzu, dass Blut und Rückstände der israelischen Armee in dem Gebiet zu sehen seien und dass die Israelis die Bewohner daran gehindert hätten, das Dorf zu betreten oder zu verlassen.

Sabah sagte auch, dass große Truppen der israelischen Armee Burqin um 3 Uhr morgens stürmten und das Haus des Bewohners Muhammad al Zareini umstellten.

“Die israelischen Streitkräfte feuerten heftig auf das Haus von Muhammad al Zareini, in dem er und seine Kinder lebten, bevor sie sich um 7 Uhr morgens zurückzogen, nachdem sie ihn verhaftet hatten”, sagte Sabah.

“Die Besatzungstruppen führen ständig gewaltsame Razzien in meinem Dorf durch, und wenn sie das tun, schießen die Israelis oft mit scharfen Kugeln auf Häuser und Zivilisten in der Gegend.”

Im vergangenen Monat tötete die israelische Armee vier Palästinenser im Flüchtlingslager Dschenin bei einem Einsatz, der zu bewaffneten Zusammenstößen führte. Übersetzt mit Deepl.com

