Brüder trauern um die Leiche ihrer Schwester Ghofran Warasnah, die von israelischen Sicherheitskräften getötet wurde, in der Leichenhalle des al-Ahli-Krankenhauses in der Westbankstadt Hebron am 1. Juni 2022 (AFP)



Israelische Streitkräfte töten palästinensische Frau in der Nähe eines Lagers im Westjordanland

Von MEE-Mitarbeitern



1. Juni 2022

Die israelische Armee behauptet, Ghufrane Harun Warasneh habe ein Messer in der Hand gehabt, als sie sich einem Soldaten näherte

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch eine Palästinenserin erschossen, die sich einem israelischen Kontrollpunkt in der Nähe des Flüchtlingslagers Al-Arroub im besetzten Westjordanland näherte und angeblich ein Messer bei sich trug.

In einer Erklärung der israelischen Armee heißt es: “Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer näherte sich einem Soldaten, der routinemäßige Sicherheitsmaßnahmen auf der Route 60 durchführte. Die Soldaten schossen daraufhin mit scharfer Munition”.

Das palästinensische Gesundheitsministerium identifizierte sie als die 31-jährige Ghufrane Harun Warasneh, eine ehemalige Gefangene, die im April aus einem israelischen Gefängnis entlassen worden war.

Israel benutzt wieder einmal Palästinenser als menschliche Schutzschilde

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten die Sanitäter 20 Minuten lang daran gehindert, Warasnah zu erreichen, der ein Schuss in den Oberkörper zugefügt wurde, bevor sie sie in das al-Ahli Krankenhaus in der nahe gelegenen palästinensischen Stadt Hebron bringen konnten, wo sie für tot erklärt wurde.

In diesem Jahr haben die israelischen Streitkräfte bereits mehr als 50 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, darunter die bekannte Journalistin Shireen Abu Akleh.

Am Freitag erschossen israelische Streitkräfte in der Nähe von Bethlehem einen 15-jährigen Palästinenser, nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern von al-Khader und den Soldaten gekommen war, die den Ort stürmten, um “eine Kreuzung in der Nähe der illegalen Siedlung Efrat zu sichern”, wie israelische Medien berichteten.

Ghonaim ist der 15. palästinensische Teenager, der in diesem Jahr durch israelisches Feuer getötet wurde.

Zwei Tage zuvor wurde der 16-jährige Gaith Yamin von israelischen Soldaten getötet, als sie die Ankunft israelischer Siedler am Josephsgrab am Rande der Westbankstadt Nablus sicherten, einer von Muslimen und Juden verehrten Stätte, die regelmäßig zum Brennpunkt zwischen Palästinensern und Israelis wird. Übersetzt mit Deepl.com

