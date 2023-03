Was für ein weiteres grauenvolles Massaker, zudem Netanjahu seinen “tapferen jüdischen Mördersoldaten” noch gratuliert”. Ich trauere mit den Märtyrern und ihren Angehörigen, die für ihren legalen Widerstand gegen die illegale Besatzung ihr Leben verloren Evelyn Hecht-Galinski

Bewaffnete Auseinandersetzungen brechen aus, nachdem eine verdeckte israelische Einheit in der Stadt im Westjordanland gesichtet wurde

Trauernde tragen die Leichen von Palästinensern, die von israelischen Truppen bei einer Razzia in Dschenin im besetzten Westjordanland getötet wurden 7. März 2023 (Reuters)Bewaffnete Auseinandersetzungen brechen aus, nachdem eine verdeckte israelische Einheit in der Stadt im Westjordanland gesichtet wurde



Israelische Streitkräfte töten tagsüber sechs Palästinenser bei Razzia in Dschenin



Von Ola Marshoud

in Dschenin, besetztes Palästina

7. März 2023

Bei der jüngsten Razzia in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland sind am Dienstag mindestens sechs Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden.

Die Operation begann gegen 15 Uhr, als eine verdeckte israelische Einheit im Flüchtlingslager von Jenin entdeckt wurde, wie Augenzeugen gegenüber Middle East Eye berichteten.

Dutzende von gepanzerten Fahrzeugen, Militärhubschraubern, Scharfschützen, Drohnen und Bulldozern wurden bei der Razzia eingesetzt.

Nach fast drei Stunden schwerer bewaffneter Zusammenstöße mit palästinensischen Widerstandskämpfern zog sich das israelische Militär aus der Stadt zurück.

Israelische Medien berichteten, dass zwei Soldaten bei den Zusammenstößen verwundet wurden und zur Behandlung in ein israelisches Krankenhaus gebracht wurden.

Sie haben das Haus mit einer Rakete getroffen, draußen ist es wie im Krieg, überall gibt es Zusammenstöße und Tote.

– Einwohner von Dschenin

Unter den bei der Razzia Getöteten ist Abdel Fattah Hussain Kharousha, 49, der Mann, den Israel für eine Schießerei in der Nähe der Stadt Nablus verantwortlich macht, bei der im vergangenen Monat zwei israelische Siedler getötet wurden.

Kharousha ist ein Hamas-Mitglied, das nach Angaben lokaler Medien bereits einige Zeit in israelischer Haft saß.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich bei den fünf anderen Toten um Mohammad Wael Gazzawi, 26, Mohammad Ahmad Khalouf, 22, Tareq Ziad Natour, 27, Ziad Amin al-Zareeni, 29, und Motasem Naser Sabbagh, 22.

Mindestens 26 weitere Personen wurden verwundet, drei von ihnen in kritischem Zustand, fügte das Ministerium hinzu.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die die Sicherheit im Westjordanland mit Israel koordiniert, verurteilte den Überfall.

Nabil Abu Rudeineh, der Sprecher des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sagte: “Das von den Besatzungstruppen begangene Verbrechen bekräftigt die Absicht der israelischen Regierung, alle regionalen und internationalen Bemühungen zu vereiteln, die darauf abzielen, alle einseitigen Aktionen zu stoppen, auf deren Fortsetzung die israelische Seite beharrt.”

Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa bezeichnete Abu Rudeineh den Einsatz von Raketen und Raketen zum Beschuss von Häusern als einen “totalen Krieg”.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lobte in einer Erklärung die israelischen Streitkräfte, die an der Operation beteiligt waren.

“Unsere tapferen Soldaten haben mit chirurgischer Präzision im Herzen der Mörderhöhle operiert. Ich spreche ihnen mein Lob aus und wünsche den Verwundeten unter unseren Streitkräften alles Gute”, sagte Netanjahu.

Wir können keinen Fuß vor die Tür setzen

Sari Sammour, ein Aktivist aus Jenin, berichtete MEE, dass die israelischen Streitkräfte mehrere Gebäude umstellt und während der Razzia mit mehreren Raketen angegriffen hätten. Eines der Häuser stehe seit der ersten Intifada leer, sagte Sammour.

Ein weiteres Gebäude, das angegriffen wurde, beherbergte Iyyad al-Azmi, den Vater von Amjad al-Azmi, der kürzlich von israelischen Streitkräften getötet wurde.

“Sie haben das Haus mit einer Rakete getroffen, es ist wie ein Krieg draußen, Zusammenstöße und überall werden Menschen getötet”, sagte Mohammad al-Azmi, Iyyads Bruder, gegenüber MEE.

Berichten zufolge wurde Iyyad aufgefordert, sich der Armee zu stellen. Es war nicht sofort klar, was mit ihm geschah.

“Wir sitzen im Haus fest, wir können keinen Fuß nach draußen setzen. Die Zusammenstöße dauern noch an”, sagte Mohammad während der Razzia.

Palästinensische Sanitäter und Journalisten berichteten, dass auch sie angegriffen wurden.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte lokalen Medien mit, er habe mehrere Anrufe aus dem Lager erhalten, um die Verwundeten zu evakuieren. Ein palästinensischer Krankenwagen wurde Berichten zufolge von Kugeln getroffen und daran gehindert, die Bedürftigen zu erreichen.

Anas Huwaisha, ein palästinensischer Reporter, der vor Ort war, sagte gegenüber MEE, er sei während seiner Berichterstattung über die Razzia unter schweres Feuer von israelischen Soldaten geraten. Er hat keine Verletzungen erlitten und war gezwungen, den Ort zu verlassen.

Inmitten der schweren Zusammenstöße schossen palästinensische Kämpfer mindestens eine Überwachungsdrohne ab, so Huwaisha.

Ein Hubschrauber patrouilliert während einer Razzia der israelischen Armee in Dschenin im besetzten Westjordanland am 7. März 2023 (Reuters)

Die Dschenin-Brigade, eine im Entstehen begriffene bewaffnete Gruppe, die in der Stadt im nördlichen Westjordanland aktiv ist, und andere bewaffnete palästinensische Gruppen erklärten zuvor, dass sie israelische Soldaten in schwere bewaffnete Zusammenstöße verwickelt hätten.

Zur gleichen Zeit führten israelische Streitkräfte eine Razzia in Teilen der Stadt Nablus durch und nahmen drei Palästinenser fest.

Israelische Beamte erklärten, Kharousha sei das Ziel der Operation, da er für die Tötung von zwei Israelis am 26. Februar verantwortlich sei, als diese mit ihrem Auto durch die Stadt Huwwara bei Nablus fuhren.

Auf die Schießerei folgte ein gewalttätiger Rachefeldzug in Huwwara durch Hunderte von israelischen Siedlern, die in nahe gelegenen Siedlungen leben. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen wurden ein Palästinenser getötet und Dutzende von Häusern und Autos zerstört.

Wachsende Aggression

Seit Januar dieses Jahres haben die israelischen Streitkräfte mindestens 69 Palästinenser getötet – das entspricht einer Rate von fast einem Toten pro Tag.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist dies der blutigste Jahresbeginn seit 2000.

Im gleichen Zeitraum wurden mindestens 13 Israelis von Palästinensern getötet.

Große Militärangriffe wie der am Dienstag in Dschenin waren bis vor kurzem tagsüber selten. In den letzten Monaten hat sich die Aggressivität der Armee jedoch merklich verändert.

Bei einer anderen Razzia in Dschenin Anfang des Jahres tötete das israelische Militär an einem einzigen Tag 10 Palästinenser. Bei einer ähnlichen groß angelegten Operation in Nablus im vergangenen Monat wurden 11 Palästinenser getötet, darunter mindestens vier unbewaffnete Personen.

In Nablus und Dschenin hat der bewaffnete Widerstand gegen israelische Ziele in den letzten Monaten zugenommen.

Da sich im nächsten Monat muslimische, christliche und jüdische Feiertage überschneiden, befürchten viele, dass es zu weiteren tödlichen Eskalationen kommen könnte.

CIA-Direktor William Burns sagte kürzlich, die derzeitigen Spannungen im Westjordanland hätten eine “unglückliche Ähnlichkeit” mit der Zweiten Intifada.

Die Gefahr eines unkontrollierbaren Gewaltausbruchs hat Jordanien, Ägypten und die USA in den letzten Monaten dazu veranlasst, Deeskalationsbemühungen einzuleiten, aber es bleibt unklar, ob sie in der Lage sein werden, die Gewalt angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe einzudämmen. Übersetzt mit Deepl.com

