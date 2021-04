Israelische Truppen erschossen und töteten einen palästinensischen Vater. Sein Verbrechen? Er fuhr seine Frau in eine Klinik Gideon Levy und Alex Levac

Bild: In a statement, the Israeli military said the vehicle accelerated towards a group of soldiers [Mohamad Torokman/Reuters]

Osama war ein Gemüsehändler, der mit seinem Auto in den umliegenden Dörfern seine Runden drehte. An dem Tag, an dem wir das Haus der Mansours besuchten, einem Montag, wäre er 36 Jahre alt geworden. Vor zwei Monaten wurde er aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er eine 18-monatige Haftstrafe verbüßt hatte: Er war in Jerusalem ohne Einreiseerlaubnis erwischt worden und saß bereits eine Bewährungsstrafe ab. Somaya, 35, arbeitet als Näherin in Givat Ze’ev, einer Siedlung nördlich von Jerusalem. Das Paar hat fünf Kinder und lebt in einem kleinen Haus mit Asbestdach im Hof von Osamas Elternhaus.

Somaya und Osama erzählten den Soldaten, dass sie auf dem Heimweg von einer Klinik in Bir Naballah waren, da sich Somaya nicht wohl gefühlt hatte. Die Familie war von dem Coronavirus befallen worden: Osama hatte es leicht überstanden; seine Mutter Jamila lag 25 Tage lang im Augenkrankenhaus Hugo Chavez in der Stadt Turmus Ayya, das in ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten umgewandelt worden war; und Somaya litt unter verschiedenen Symptomen und ruhte sich zu Hause aus. Das Schlimmste war überstanden, aber in dieser Nacht fühlte sich Somaya wieder unwohl. Auch der Sohn der Mansours, Mohammed, erkrankte, aber die anderen Kinder wurden nicht angesteckt.

Die Soldaten verließen das Dorf um 1 Uhr nachts und waren um 2:30 Uhr wieder da. Zwei Fahrzeuge, ein Van und ein Jeep, hielten auf der Verkehrsinsel gegenüber dem Geschäft. Zwei weitere gepanzerte Fahrzeuge waren ein paar Dutzend Meter entfernt geparkt. Es könnten noch mehr gewesen sein. Die Straße war jetzt, so spät in der Nacht, ruhig. Zwei Soldaten standen auf demselben Mittelstreifen, auf dem wir diese Woche standen, als wir mit Hilfe des Feldforschers der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, Iyad Hadad, Schritt für Schritt die Ereignisse jener Nacht zu rekonstruieren versuchten. Zwei Augenzeugen, Azam Malkiya und Bassam Iskar, hatten das Geschehen von ihren Wohnungen aus beobachtet, auf beiden Seiten der Straße, mit den Soldaten in der Mitte.

Die Soldaten kamen an diesem Abend gegen 21.30 Uhr zum ersten Mal hierher. Eine beträchtliche Truppe in Lieferwagen, Hummern und anderen gepanzerten Fahrzeugen. Sie durchsuchten das Haus von Ghanayem. Kinder und Jugendliche bewarfen sie mit Steinen, die Soldaten schleuderten Tränengas zurück und verließen das Dorf – um dann um Mitternacht zurückzukehren. Wieder Steine werfen, wieder Tränengas, Soldaten führten Durchsuchungen in ein paar Häusern durch. Augenzeugen hatten das Gefühl, dass die Truppen etwas planten.

“Wenn ein Mensch mitten in der Nacht aus einem Flugzeug fällt, / kann nur Gott allein ihn aufrichten”, schrieb die Dichterin Dahlia Ravikovitch. Wenn ein Mensch mitten in der Nacht im Westjordanland in einem Auto unterwegs ist, kann offenbar nur Gott ihn retten. Osama Mansour wurde getötet; seine Frau Somaya überlebte.

Drei Wochen zuvor, am 13. März, hatten sie einen jungen Palästinenser namens Ahmed Ghanayem nachts aus seinem Bett gerissen und ihn festgenommen. Jetzt waren sie wieder da, um sein Haus und den Laden seiner Familie zu durchsuchen, der sich um die Ecke von Ahmeds Haus befindet. Zwei Soldaten standen neben einigen Autos, die auf dem Mittelstreifen gegenüber dem Laden geparkt waren. Plötzlich näherte sich von Osten her ein alter Toyota. Ein Soldat gab dem Fahrer mit einer Taschenlampe das Signal, anzuhalten. Der Fahrer bemerkte die Taschenlampe zunächst nicht, aber seine Frau rief ihm schnell zu, er solle bremsen. Das Auto kam etwa vier Meter vor den Soldaten zum Stehen. Ein kurzes Gespräch und das Auto wurde auf den Weg geschickt. Aber einen Moment später begannen die Soldaten, es mit Dutzenden von Kugeln zu beschießen.

Auf dem Fernsehbildschirm ist ein Foto von Osama aufgehängt. Am letzten Abend seines Lebens fragte er seine Mutter, was er für den Ramadan, der diese Woche begann, kaufen könne. Es ist noch Zeit, antwortete sie. Eines der letzten Fotos von ihm wurde neben der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem aufgenommen; er hatte sich hinein geschlichen, um zu beten; später wurde er erwischt und verhaftet.

Somaya, die Witwe, betritt den Raum, ganz in Schwarz gekleidet, begleitet von den Zwillingen. Sie ist groß und imposant, spricht leise und weint nicht, obwohl ihr Gesicht schmerzerfüllt und blass ist. Osama kam am 4. April um 23:30 Uhr von der Arbeit zurück und beeilte sich, Somaya in die Klinik in Bir Naballah zu bringen. Somaya erzählt, dass er sich immer so um sie kümmerte und sie bei jedem Wehwehchen zu einem Arzt brachte. Der Arzt, sagt sie, habe ihr gesagt, sie solle sich zu Hause ausruhen. Osama schlug dann vor, dass sie ein wenig herumfahren sollten, da sie den ganzen Tag im Haus eingesperrt gewesen sei. Sie erinnert sich, dass er ihr in einem Lebensmittelladen, der mitten in der Nacht geöffnet hatte, ein Sandwich kaufte. Sie bemerkten nicht, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging, bis sie den Soldaten mit der Taschenlampe sahen, der ihnen signalisierte, dass sie anhalten sollten. Der Soldat richtete sein Gewehr auf sie und schrie: “Warum haben Sie nicht angehalten?” “Warum schreien Sie mich an?” fragte Osama, der Hebräisch konnte, als Antwort. Der Soldat fragte, wo sie wohnten und woher sie kamen, verlangte aber nicht, Ausweise oder Fahrzeugpapiere zu sehen.

Der Soldat sagte ihnen, sie sollten sich auf den Weg machen, und Osama fuhr davon. Einen Moment später sagt Somaya jedoch, dass sie einen einzelnen Schuss von hinten hörte; unmittelbar danach sprangen ein paar Soldaten vor das Auto und durchlöcherten es mit Schüssen. Somaya beschreibt “einen Kugelregen”, der auf sie niederging. Erschrocken beugte sie sich vor, um sich zu schützen. Sie spürte, wie Schrapnell in ihren Rücken einschlug. “Bist du in Ordnung?” rief Osama ihr zu, und sie sagte: “Ich wurde angeschossen.”

Das Auto drehte sich von einer Seite zur anderen; Somaya erkannte, dass Osama die Kontrolle über das Lenkrad verloren hatte. “Warum fährst du so?”, fragte sie ihn – aber es gab keine Antwort mehr. Osama fiel auf den Schoß seiner Frau, sein Kopf war blutüberströmt. Somaya begann zu schreien, behielt aber die Nerven. Vom Beifahrersitz aus griff sie nach dem Lenkrad und trat auch auf das Gaspedal, um dem Alptraum zu entkommen. Ein paar hundert Meter später stoppte sie den Wagen mit der Handbremse und schaltete sogar in den Parkmodus. Die Soldaten folgten ihnen nicht. Vier junge Männer, die aus der Gegenrichtung kamen, hielten an und brachten Somaya und Osama schnell in ihr Auto. Er atmete noch, hatte aber das Bewusstsein verloren.

Sie brachten Osama in die Al-Carmel-Klinik in Biddu, wo das Personal einen Krankenwagen rief, der den Sterbenden in das Regierungskrankenhaus in Ramallah brachte. Somaya wurde wegen leichter Wunden behandelt und die Ärzte sagten ihr, dass Osama operiert werden würde. Um 4 Uhr morgens wurde er für tot erklärt, aber Somaya erfuhr es erst zwei Stunden später.

Die Soldaten kamen 15 Minuten nach dem Vorfall zu dem Auto, das sie mit Kugeln durchlöchert hatten, und nahmen es weg. Dann gingen sie zu den Geschäften und Wohnhäusern in der unmittelbaren Umgebung und demontierten die Sicherheitskameras, einschließlich der im Geschäft der Familie Ghanayem – es ist nicht klar, zu welchem Zweck. Sie machten sich auch die Mühe, die Patronenhülsen von der Straße aufzusammeln – die Zeugen berichteten, dass etwa 50 Schuss auf das Auto der Mansours abgefeuert worden waren. Hadad von B’Tselem fand sieben Patronenhülsen, die die Soldaten übersehen hatten.

Osamas Leiche wurde in das gerichtsmedizinische Institut in Abu Dis, außerhalb von Jerusalem, überführt, wo eine Obduktion durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht, aber soweit bekannt ist, wurde er nur von einer Kugel getroffen, und zwar in den Kopf.

Die IDF ließ nicht lange auf sich warten und gab bekannt, dass es sich um einen Rammversuch gehandelt habe und dass das Fahrzeug schnell auf die Soldaten zugefahren sei und ihr Leben gefährdet habe.

Diese Woche haben wir dem Büro des Armeesprechers eine Reihe von Fragen gestellt: Behauptet die IDF immer noch, dass es einen Rammangriff gegeben hat? Wurden die beteiligten Soldaten schon von der Militärpolizei verhört? Und wenn sie glaubten, dass es sich um eine Rammattacke handelte, warum sind die Soldaten nicht hinter dem Fahrzeug hergefahren, um die Täter zu verhaften? Auf all diese Fragen lautete die Antwort: “Nach dem Vorfall wurde eine Untersuchung durch die Militärpolizei eingeleitet, und nach deren Abschluss werden die Ergebnisse an das Büro des Militärgeneralanwalts weitergeleitet.”

Salam Abu Eid, der Leiter des Biddu-Rates, sagte diese Woche gegenüber Haaretz: “Es war ein Verbrechen nicht nur gegen Osama, sondern auch gegen seine Frau und seine fünf Kinder. Die Soldaten haben sieben Menschen getötet, nicht nur eine Person.”