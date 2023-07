Israeli troops shoot medic’s feet during raid Soldiers detain ambulance crew and order them to remove bulletproof vests.

Israelische Truppen schießen Sanitäterin bei Razzia in die Füße

Maureen Clare Murphy

25. Juli 2023

Gepanzerte Fahrzeuge des israelischen Militärs während einer Razzia im Flüchtlingslager Askar in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland am 24. Juli. Mohammed Nasser APA-Bilder

Israelische Streitkräfte haben am frühen Montag bei getrennten Razzien in zwei palästinensischen Flüchtlingslagern im besetzten Westjordanland Sanitäter angegriffen.

Im Lager Askar in der Nähe von Nablus wurde ein Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds von zwei Kugeln in beide Füße getroffen, als er im Dienst war, teilte die Gruppe mit.

Im Lager Nur Shams in Tulkarm hinderten die Besatzungstruppen die Krankenwagen des Roten Halbmonds daran, das Lager zu betreten.

Die Truppen hinderten auch eine Krankenwagenbesatzung am Transport einer Frau in den Wehen im Lager Nur Shams und „hielten das Team eine halbe Stunde lang fest und befahlen ihnen, ihre kugelsicheren Westen und ihre Kleidung auszuziehen“, so der Rote Halbmond.

Erst letzte Woche wurden Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds mit kugelsicheren Westen und Helmen ausgestattet, nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fast 200 Übergriffe gegen ihre Teams verzeichnet wurden.

„Dazu gehören körperliche Angriffe, Beschuss mit scharfer Munition und anderen Waffen durch israelische Streitkräfte sowie wiederholte Behinderungen bei dem Versuch, die Verwundeten zu erreichen und zu transportieren“, erklärte die britische Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians, die die Schutzkleidung zur Verfügung stellte.

Nach Angaben der Hilfsorganisation wurden im vergangenen Jahr mehr als 100 Sanitäter während ihres Einsatzes verletzt.

2019 stellte eine unabhängige UN-Untersuchungskommission fest, dass das Westjordanland und der Gazastreifen, wo Israel Sanitäter im Dienst angreift und tötet, „einer der gefährlichsten Orte der Welt ist, um im Gesundheitswesen zu arbeiten.“

Neben dem Sanitäter, dem in die Füße geschossen wurde, wurde bei der Razzia im Lager Askar auch ein Palästinenser mit scharfer Munition ins Knie geschossen, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtet.

Explosionen

In Nur Shams wurden vier Palästinenser durch scharfen Beschuss verletzt, berichtete WAFA. Neun weitere wurden durch Granatsplitter verwundet, die möglicherweise von einer Reihe großer improvisierter Bomben stammten, die beim Eindringen der Bulldozer in das Lager gezündet wurden.

Die Truppen stürmten die Moscheen des Lagers und Dutzende von Häusern.

Videos zeigen starke Explosionen im Lager, die nach Angaben des israelischen Militärs und palästinensischer Medien von Sprengsätzen verursacht wurden, die in den Straßen platziert wurden – eine neue Taktik, die kürzlich in Dschenin angewandt wurde:

Mehrere Straßen, Gebäude und andere Infrastruktureinrichtungen wurden von den Bulldozern des israelischen Militärs zerstört oder beschädigt:

شاهد| تغطية صحفية: „دمار كبير بعدد من الشوارع والبنى التحتية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم، صباح اليوم“. pic.twitter.com/qXXQVdUfGw

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

جانب من الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/Jw1qJajpMo

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

Das israelische Militär erklärte, die Truppen hätten in der Nacht bei Razzien im Westjordanland 17 gesuchte Palästinenser festgenommen, Waffen beschlagnahmt und Sprengsätze unschädlich gemacht, berichtete die Times of Israel.

Die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtete, dass die israelischen Truppen in Nur Shams „mit beträchtlichem Gewehrfeuer und Sprengstoff, der auf sie geworfen wurde, konfrontiert wurden“.

Nach der israelischen Militärrazzia am Montag versammelten sich Palästinenser in Nur Shams, um den bewaffneten Widerstand zu unterstützen:

Auch im Lager Aqbat Jabr in der Nähe von Jericho gingen Palästinenser am frühen Montag mit Schüssen auf die angreifenden Truppen los, wie israelische Medien berichteten.

Unterdessen wurde ein Bus mit Israelis in der Westjordanlandstadt Huwwara am späten Montag von mehreren Kugeln getroffen, wobei niemand verletzt wurde.

Huwwara ist ein Brennpunkt der Gewalt. Im Februar wurde die Stadt von Siedlern gestürmt, die Fahrzeuge und Häuser in Brand setzten. Ein Palästinenser wurde dabei von Soldaten getötet.

Seit Anfang des Jahres wurden fast 200 Palästinenser von israelischen Truppen, Polizisten und Siedlern getötet, die meisten davon im Westjordanland. In dieser Zahl sind auch Palästinenser enthalten, die an ihren Verletzungen aus den Vorjahren gestorben sind.

Teenager im Westjordanland getötet

Am Donnerstag wurde der 19-jährige Badr al-Masri bei Auseinandersetzungen während einer israelischen Razzia am Josephsgrab in Nablus erschossen, bei der auch der Polizeichef Kobi Shabtai getötet wurde.

Am folgenden Tag wurden zwei weitere palästinensische Jugendliche erschossen.

Muhammad Fuad Atta al-Bayed, 16, wurde von einem israelischen Soldaten in Umm Safa in der Nähe von Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Behörde im Westjordanland, in den Kopf geschossen.

Nach Angaben von Defense for Children International-Palestine hatte sich der Junge an einem wöchentlichen Protest gegen den Siedlungsausbau beteiligt.

„Umm Safa ist von rein jüdischen israelischen Siedlungen umgeben, die in palästinensisches Land eindringen“, erklärte die Menschenrechtsorganisation.

„Die Bewohner halten wöchentlich nach dem Freitagsgebet eine Demonstration ab, um gegen die Ausweitung der israelischen Siedlungen zu protestieren.“

Ein weiterer Palästinenser, der 24-jährige Abd al-Jawad Hamadan Saleh, wurde Anfang des Monats in Umm Safa bei einem Siedlerangriff auf das Dorf durch einen Schuss in die Brust getötet.

Ebenfalls am Freitag erschossen israelische Truppen den 18-jährigen Fawzi Hani Makhalfeh in der Nähe von Sebastiya im nördlichen Westjordanland mit der Begründung, der Jugendliche habe versucht, Soldaten mit seinem Auto anzugreifen.

Die Familie des Jugendlichen bestritt die israelische Darstellung der Ereignisse und erklärte, das Auto, in dem Makhalfeh unterwegs war, sei in einen Hinterhalt der Truppen geraten.

Al Jazeera berichtete unter Berufung auf lokale Medien, dass Makhalfeh kurz vor der tödlichen Schießerei gerade sein Abitur bestanden hatte und in guter Stimmung war. Übersetzt mit Deepl.com

