Israelische Wahlen: Warum der giftige politische Diskurs ein echtes Sicherheitsproblem darstellt Von Lily Galili

Bild: Israelische Aktivisten schwenken Nationalflaggen während einer rechtsgerichteten Kundgebung in Jerusalem am 6. April 2022. (Reuters)



Israelische Wahlen: Warum der giftige politische Diskurs ein echtes Sicherheitsproblem darstellt

Viel zu lange haben Politiker gewalttätige Sprache gegen ihre Gegner verwendet, und jetzt könnte das Biest zu groß sein, um es in Schach zu halten

Von Lily Galili



in Tel Aviv, Israel

9. Juli 2022

Als der ehemalige Likud-Abgeordnete Ayoob Kara letzte Woche seine Absicht ankündigte, bei den kommenden Vorwahlen vor den allgemeinen israelischen Wahlen erneut zu kandidieren, nahmen nur sehr wenige Menschen davon Notiz.

In einem späteren Interview mit Channel 7 wählte er seine Worte mit Präzision, um die nötige Aufmerksamkeit zu erregen.

“Ich kehre mit dem Likud zurück; dieses Mal werden wir die Linke mit voller Kraft vernichten”, sagte der erfahrene Politiker und ehemalige Kommunikationsminister.

Das von ihm gewählte Verb bedeutet im Hebräischen wörtlich “die Linke überfahren” – wie bei einem Auto-Rammangriff.

Trotz des Bemühens, sich von der Masse abzuheben, um es auf die stark besetzte Likud-Liste für die Wahlen im November zu schaffen, schien Karas Wortwahl nicht genug Schlagkraft zu haben.

Jemand vor ihm hat bereits ähnliche Worte verwendet und ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen.

“Wir werden der Linken die Knochen brechen, wenn wir an die Macht zurückkehren”, schwor der Likud-Abgeordnete David Amsalem letzten Monat in einem Interview mit Kan Radio. Später stellte er klar, dass er sich auf die Politik und das Gerangel “in den Ausschüssen der Knesset, im Plenum” bezog.

Für die einen mögen seine Worte ein Versprechen sein, für die anderen eine Drohung.

In einem weiteren längeren Gespräch mit vielen Teilnehmern eines Twitter Space-Audiotreffens schwor er, den Obersten Gerichtshof, den er als “verrückte Bande” bezeichnete, zu zerschlagen (zu überfahren).

Ist diese Rhetorik hässlich und brutal? Ja. Aber mehr noch, sie ist schlichtweg gefährlich.

In einem Land, in dem gewaltsame Proteste mit der Ermordung von Premierminister Yitzhak Rabin endeten, weiß die israelische Öffentlichkeit, dass Worte töten können. Sie sind der Abzug der Waffe, die schießt.

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett spricht bei der staatlichen Gedenkfeier für den verstorbenen Premierminister Yitzhak Rabin in Jerusalem am 18. Oktober 2021. (Reuters)

Im Mai wurde Ilana Hania, eine glühende Anhängerin des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanjahu, unter dem Verdacht verhaftet, zwei Drohbriefe mit Patronen an den damaligen Premierminister Naftali Bennett verschickt zu haben.

Netanjahu verurteilte die Briefe und schwor, die 65-Jährige aus der Partei auszuschließen, falls ihre Schuld bewiesen würde.

Die rechtsgerichtete Aktivistin bestritt, die Briefe verschickt zu haben, in denen Bennett, seine Frau und sein Sohn bedroht wurden, falls er nicht zurücktreten würde.

Wenige Wochen vor ihrer Verhaftung bezeichnete sie Bennett auf Facebook als “Mörder” und “Verräter” und kündigte an, dass sie sich “freuen” würde, wenn er und der derzeitige Premierminister Yair Lapid an Covid-19 sterben würden.

Die Todeswünsche waren nicht nur für sie reserviert.

Im September 2021 wurde Hania dabei gefilmt, wie sie den Abgeordneten der Neuen Hoffnung, Benny Begin – ein ehemaliges Likud-Mitglied – aufforderte, sich im Meer zu ertränken

Sünde und Strafe. Die Sünde – sie alle haben geholfen, Netanjahu zu stürzen; die Strafe – der Tod.

Androhung von Gewalt

Dieses Phänomen ist nicht ganz neu; es wird nur immer schlimmer und gefährlicher, je näher die Wahlen im November, die fünften in etwas mehr als drei Jahren, rücken.

Wie der israelische Kanal 12 berichtet, hat die Polizei eine spezielle Ermittlungsabteilung eingerichtet, die Äußerungen in den sozialen Medien zu den Wahlen überwachen und Informationen über Organisationen sammeln soll, die Politiker bei öffentlichen Veranstaltungen verletzen wollen.

Dieser drastische Schritt beruht auf der Einschätzung der Polizei, dass der bevorstehende Wahlkampf von einer noch nie dagewesenen Radikalisierung des Diskurses in den sozialen Medien begleitet sein wird, die zu Versuchen führen könnte, Politiker oder politische Aktivisten körperlich zu verletzen.

Schließlich verstehen nicht alle Bürger poetische Metaphern wie “ihre Knochen brechen” und könnten gezwungen sein, danach zu handeln.

Vorbei sind die Zeiten, in denen ein verstorbener Likud-Aktivist namens Gaston Malka wegen seiner Possen in die Geschichte des israelischen Wahlkampfs einging – nämlich als er es 1986 aus Wut wagte, bei einer Versammlung der Likud-Partei den Tisch umzuwerfen.

Danach wurde er zu einem bekannten Namen, aber seither ist die israelische Gesellschaft – ob jung oder alt – gefährlich gewalttätig geworden. In den sozialen Medien, außerhalb der sozialen Medien, auf der Straße und bei Demonstrationen. Überall.

Die Knesset, das israelische Parlament, war noch nie so brutal, und das nicht nur verbal.

Wahrscheinlich kann sich kein Israeli, der auch nur gelegentlich Szenen aus dem Parlament sieht, an eine gewaltfreie Sitzung erinnern.

Fast immer kommt es zu Auseinandersetzungen, körperlichen Drohungen und der Anwesenheit von Leibwächtern um die Abgeordneten herum.

Mit der Zeit hat sich das Phänomen als Hintergrundgeräusch normalisiert und wird kaum noch wahrgenommen.

Der Feind ist der, der anders denkt

An den Wänden des Stasi-Museums in Berlin, der ehemaligen Zentrale des DDR-Staatssicherheitsdienstes, hängt ein gerahmter Spruch: “Der Feind ist der Andersdenkende”.

Dieser Spruch gilt nun auch für Israel, wenn auch mit einer leichten Abwandlung. Der Feind ist nicht derjenige, der anders denkt, denn eine große Mehrheit der jüdischen Israelis denkt so ziemlich dasselbe; der Feind ist also derjenige, der anders wählt. Genauer gesagt, derjenige, der gegen Bibi ist, unabhängig davon, ob er links oder rechts ist.

Die Liste der Schlagzeilen, die verstärkte Sicherheitsmaßnahmen des Shin Bet, der israelischen Behörde für innere Sicherheit, für Minister und Abgeordnete der Regierungskoalition ankündigen, ist endlos.

So erging es im Mai letzten Jahres allen Vertretern der Yamina, Bennetts rechter Partei, nachdem sie in den sozialen Medien mit dem Tod bedroht wurden.

Die Bedrohungsstufe gegen sie wurde auf Stufe fünf, die zweithöchste, angehoben, nachdem sie es gewagt hatten, Netanjahus Herrschaft herauszufordern und eine alternative Koalition zu bilden.

Dann brauchte es 14 schwer bewaffnete Wachen aus der Sondereinheit des Premierministers, um den Minister für regionale Zusammenarbeit Esawi Frej, einen Abgeordneten der linken Meretz-Partei, bei seinem Besuch im besetzten Westjordanland im Januar vor dem Hintergrund zunehmender Siedlergewalt zu begleiten.

Die Liste ist zu lang, um sie weiterzuführen.

Ich habe meinen regelmäßigen Anteil an denen, die mir auf Facebook den Tod wünschen

– Mossi Raz, israelischer Abgeordneter

“Ich habe regelmäßig mit denen zu tun, die mir auf Facebook den Tod wünschen”, sagte der Abgeordnete Mossi Raz, ebenfalls von Meretz, gegenüber Middle East Eye.

“Im letzten Jahr waren die wirklichen Opfer der unverschämten Hetze die ‘neuen Linken’ – Yamina und Gideon Saars Parteien der Neuen Hoffnung, diejenigen, die Netanjahu [von rechts] herausforderten.”

Die sozialen Medien spielen eine zentrale Rolle beim Entfachen von Gewalt, aber sie sind nicht der einzige Faktor.

Es gibt ständige ethnische Spannungen zwischen sephardischen und aschkenasischen Israelis; es gibt nationale Spannungen zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgern Israels. Hass liegt in der Luft, wird benutzt und missbraucht.

Bei dem Versuch, einen neuen Wahlkampfberater für die Wahlen im März 2020 zu rekrutieren, wurde Netanjahus enger Freund und Berater Natan Eshel aufgezeichnet, wie er seinem Kollegen erklärte, der Job sei einfach – er lebe von Hass.

“Hass ist das, was unser Lager eint”, sagte er in einer durchgesickerten Aufnahme. “Sie nennen sie die Nicht-Aschkenasen… sie hassen alles.”

Eshel ist immer noch ein enger Verbündeter von Netanjahu, und der Hass als herrschendes Gefühl überwiegt.

Gegenseitiger Hass

Die Wahrheit ist, dass der Hass nicht nur für ein Lager reserviert ist.

In einem Fernsehinterview im März sagte der säkulare Rechtsaußen Avigdor Lieberman, ein Gegner Netanjahus, er würde “Netanjahu zusammen mit der ultraorthodoxen Gemeinde auf einer Schubkarre zur nächsten Müllhalde bringen.”

Bevor der Finanzminister die ultra-orthodoxe Gemeinschaft hasste, hasste er die Palästinenser von ganzem Herzen. Das tut er immer noch, aber der Hass auf die Orthodoxen ist im derzeitigen politischen Klima konstruktiver.

Nathan Zahavi, ein beliebter Radiomoderator bei Radio 103, veröffentlichte am 3. Juli einen Facebook-Post, in dem er hoffte, dass das Studio von Kanal 14 “mit allen Leuten darin abbrennen würde”.

Kanal 14, ein rechtsgerichteter Sender, der oft mit Netanjahu in Verbindung gebracht wird, erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen um das Gelände, nachdem er Berichten zufolge nach Zahavis Posting Drohanrufe erhalten hatte.

Während der Hass auf Gegenseitigkeit beruht, gilt dies nicht für die Gewalt.

Die Kugel – diejenige, die tötet (Rabin) und diejenige, die eine Bedrohung darstellt (Bennett) – kommt von rechts.

Der Versuch, eine Symmetrie der Gewalt zwischen links und rechts herzustellen, ist einfach nicht wahr.

Netanjahu selbst hat die Kontrolle über diese entfesselte Bestie verloren, vor allem im Vorfeld der Likud-Vorwahlen, die irgendwann im August erwartet werden.



Die Kandidaten müssen nun die Parteimitglieder davon überzeugen, für sie zu stimmen, und je brutaler ihre Worte sind, desto besser.

Die Sondereinheit der Überwachungspolizei ist also eine Entscheidung zur rechten Zeit, wenn auch nicht unbedingt effektiv in Zeiten, in denen die Polizei selbst oft als Feind wahrgenommen wird.

Politischen Quellen zufolge sind das keine guten Nachrichten für Netanjahu.

Um die begehrte Schwelle von 61 Sitzen zu erreichen, die ihm die Bildung einer Regierung ermöglichen würde (was ihm in den drei vorangegangenen Wahlgängen nicht gelungen ist), muss er diejenigen zurückgewinnen, die sich in der letzten Runde für Bennett und Saar entschieden haben.

Sie sind Rechtsaußen mit einer anderen Vorstellung von Staatlichkeit.

Sie mögen die Linke nicht mögen, wollen aber keine Knochen brechen; sie wollen vielleicht sogar das Rechtssystem in Israel ändern, drohen aber nicht damit, den Generalstaatsanwalt zu entlassen, wenn sie ungehorsam sind.

Netanjahu könnte es also vorziehen, den anderen, zurückhaltenderen Likud zu präsentieren – eine Aufgabe, die sich als schwer zu erfüllen erweisen könnte.

Es ist viel einfacher, die Bestie der Aufwiegelung und des Hasses zu entfesseln, als sie zu kontrollieren.

Ein Eingreifen der Polizei könnte daher in einem Land, in dem sich Wahlen wie eine andere Form des Bürgerkriegs anfühlen, dringend erforderlich sein. Übersetzt mit Deepl.com

