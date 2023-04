Israelischer Angriff auf Al Aqsa ist Staatsterrorismus von Richard Silverstein

Israeli Assault on Al Aqsa is State Terrorism – Tikun Olam תיקון עולם I did an interview with my Clarkstown High School classmate, John Sakowicz, host of KMUD’s Heroes and Patriots radio show. We discussed Israel’s judicial coup and tension it’s causing regarding Israeli government relations with the Biden administration: Israel’s brutal attack on worshippers at the Al Aqsa mosque has one purpose, and one alone: to provoke a military response from Hezbollah and Hamas.

Eilmeldung über den israelischen Staatssicherheitsdienst

Israelischer Angriff auf Al Aqsa ist Staatsterrorismus

Netanjahu nutzt brutalen Angriff, um pro-demokratische Bewegung zu zerstören

von Richard Silverstein

7. April 2023

Ich führte ein Interview mit meinem Klassenkameraden von der Clarkstown High School, John Sakowicz, Moderator der KMUD-Radiosendung Heroes and Patriots. Wir sprachen über Israels Justizputsch und die Spannungen, die er in Bezug auf die Beziehungen der israelischen Regierung zur Biden-Regierung verursacht:

Israels brutaler Angriff auf die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee hat nur einen einzigen Zweck: eine militärische Antwort der Hisbollah und der Hamas zu provozieren. Dies wiederum ermöglicht es Netanjahu, israelische Angriffe auf den Gazastreifen und den Libanon zu befehlen. Er glaubt, dass diese Serie von militärischen Eskalationen im Gegenzug jede Dynamik der pro-demokratischen Bewegung zerstören wird. Mit anderen Worten: Die von Israel provozierte Gewalt in Jerusalem ist ein zynisches Komplott, um die überwältigende Macht der Millionen von Israelis zu schwächen, die sich den Plänen der Putschisten zur Aushöhlung des israelischen Rechtssystems widersetzen.

Ein weiterer Trick ist die Förderung des Hashtag-ähnlichen Satzes: Achim Anachnu (“wir sind Brüder”). Dieser Tweet stammt von dem Medienberater von Almog Cohen, einem der bösartigsten und gewalttätigsten Abgeordneten in der Knesset. Es ist ein unverhohlener Versuch zu suggerieren, dass wir zwar in Bezug auf den Justizputsch an unterschiedlichen Enden der Trennlinie stehen mögen, dass wir uns aber gegen den gemeinsamen äußeren Feind vereinigen müssen, wenn das Heimatland angegriffen wird. Dies ist ein nicht minder zynischer Trick, um die Abrechnung hinauszuzögern und das eigentliche Problem zu verschleiern, nämlich die Ausbreitung des Faschismus in Israel.

Ben Gvir: Selbstmord durch Selbstverbrennung (Al Quds Zeitung)

Dieses Wochenende wird zeigen, ob die Strategie funktioniert hat. Aus meiner Sicht des israelischen Twitter wird sie scheitern. Der Eifer der Demonstranten für ihre Sache hat nicht nachgelassen. Sie haben Bibi, seine Lügen und seinen Zynismus durchschaut.

Ein Schlüsselelement in diesem Projekt ist Netanjahus Einsatz von Itamar Ben Gvirs brutalen Polizeischlägern, die die Gläubigen brutal zusammenschlagen und Hunderte von ihnen verhaften. Der Polizeiminister ist Bibis nützlicher Idiot-Terrorist. Wenn man ein Haus niederbrennen will, muss man einen Mann mit Streichhölzern finden. Das ist Ben Gvir, der das Haus niederbrennt. In diesem Sinne ist die Einbeziehung der gewalttätigsten, terroristischen Parteien in seine Regierungskoalition nützlich, ja sogar unverzichtbar für seinen Machterhalt.

Das Ergebnis der gnadenlosen israelischen Prügel

Dies ist das Bild, zu dem Twitter den Zugang zu beschränken versucht. In all seinen beschämenden Details.

Viele von Ihnen haben das Video gesehen, in dem die Grenzpolizei brutal mit ihren Knüppeln auf die Schädel der Gläubigen einprügelt. Ich bringe es nicht übers Herz, es hier zu zeigen. Wenn es jedoch Leser gibt, die möchten, dass ich es hier einbette, würde ich es in Betracht ziehen. Ich werde Bilder von einigen dieser Palästinenser und den Verletzungen, die sie erlitten haben, zeigen.

Es ist beschämend, dass Twitter diese Bilder mit einer Warnung vor “sensiblem Inhalt” versieht. Sie dienen als wichtige Beweise für Ereignisse von globaler Bedeutung. Einen Nutzer zu zwingen, auf den Bildschirm zu klicken, bevor er den Zugriff erlaubt, schützt Israel nur vor der Empörung, die seine Grausamkeiten hervorrufen.

Palästinensische Gefangene

Unter den 400 Palästinensern, die von israelischen Angreifern verhaftet wurden

Ich bin empört, dass die US-Regierung ihr Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrates eingelegt hat, die diese nackte Gewalt verurteilt hätte. Wie üblich schützt sie Israel vor der Rechenschaftspflicht für sein kriminelles Verhalten. Der jordanische König Abdullah, der angebliche Hüter des Haram al Sharif, hat sich nutzlos und rückgratlos widersetzt. In diesem Sinne hat er die palästinensischen Muslime und den gesamten Islam verraten. Ich warte auch auf ein Wort des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), dass er den Fall gegen Israel wegen seiner Verbrechen, die auf die Operation “Protective Edge” von 2014 zurückgehen, vorantreiben wird.

Es ist merkwürdig, dass die IAF bei ihren Bombenangriffen auf den Libanon absichtlich leere Felder und einige Infrastrukturen anvisierte und bewohnte Gebiete vermied. Dies bedeutet in der Regel, dass Israel eine Warnung aussendet, aber nicht beabsichtigt, echten Schaden anzurichten. Ob die Hisbollah “die Botschaft versteht”, hängt davon ab, ob Israel seinerseits die Botschaft bezüglich des Chaos in Al Aqsa versteht. Bislang gab es zwei Nächte in Folge ein solches Chaos. Wenn es so weitergeht, sind alle Wetten verloren. Dann werden wir zu dem massiven israelischen Angriff auf Gaza im Mai 2021 zurückkehren, bei dem 250 Palästinenser ermordet wurden.

al aqsa geschändet

Nachwirkungen des israelischen Pogroms an der Al Aqsa

Wie viele pro-palästinensische Twitter-Nutzer festgestellt haben, wurde in der weltweiten Medienberichterstattung über die Angriffe auf Al Aqsa wiederholt mit Euphemismen und neutralen Formulierungen gearbeitet, um sie zu beschreiben. Es handelt sich nicht um “Zusammenstöße”. Die israelische Entweihung des heiligen Schreins und die darauf folgenden Blutströme sind kein “Überfall”. Sie sind eine Invasion, eine Schändung, eine Entweihung. Nennen Sie die Dinge bei ihrem Namen. Nicht mit einer Sprache, die von der Angst bestimmt wird, Israel und seine Apologeten zu beleidigen.

Aus My Jewish Learning: Lügen, die Israel uns erzählt hat

Außerdem ist die Vorstellung beleidigend, dass die israelischen Streitkräfte irgendein Recht haben, Al Aqsa anzugreifen, weil die Gläubigen dort etwas tun. Wenn sie sich darin verbarrikadieren wollen, um sie vor den Schändern zu verteidigen, dann ist das ihr gutes Recht. Hätten nichtjüdische Schläger das Recht zu bestimmen, wie Juden die Kotel verwalten? Oder hätten sie das Recht, eine Synagoge an Jom Kippur zu schänden, indem sie in sie einbrechen, weil sich Juden darin eingeschlossen haben? Die Antwort ist offensichtlich.

Ganz zu schweigen von den israelischen Zugangsbeschränkungen für den Haram al Sharif. Muslime haben das Recht, dort zu beten, Punkt. Sie haben das Recht auf freien, ungehinderten Zugang dorthin. Lassen Sie nicht zu, dass sich Pro-Israel-Apologeten mit der Religionsfreiheit brüsten. Es gibt nur eine Religion in Israel, die eine solche Freiheit genießt. Und das sind nicht die Muslime oder gar die Christen (deren Kirchen praktisch ständig angegriffen werden). Übersetzt mit Deepl.com

