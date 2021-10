“Nach Angaben des israelischen Informationszentrums für Menschenrechte (B’Tselem) ist Verwaltungshaft “eine Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren oder Anklage, bei der der Verdacht besteht, dass eine Person plant, eine zukünftige Straftat zu begehen. Sie ist zeitlich nicht begrenzt, und die Beweise, auf denen sie beruht, werden nicht offengelegt.”

Bild: Menschen versammeln sich vor dem Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zu einer Demonstration zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen, die sich in israelischen Gefängnissen in Gaza-Stadt im Hungerstreik befinden, am 25. Oktober 2021. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)



Israelischer Gefängnisdienst verurteilt palästinensische Mütter und ihre Kinder zur gleichen Misere

Von Mahmoud Usruf

27. Oktober 2021

Wie elf palästinensische Mütter, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind, wurde auch eine frisch entlassene palästinensische Mutter kurz nach ihrer Freilassung von ihrem sechsjährigen Kind getrennt. Vielleicht ist es viel besser, von seinem Kind getrennt zu sein, als ein Baby zu zwingen, neun Monate im Bauch einer inhaftierten Mutter zu verbringen.

Am Erez-Übergang, einer der Verbindungen zwischen dem Gazastreifen und Israel, warteten ein Vater und sieben Kinder sehnsüchtig auf eine palästinensische Mutter, die nach sechs Jahren Haft aus israelischen Gefängnissen entlassen wurde.

Sie waren nur einen Steinwurf voneinander entfernt, aber die Familie musste noch einige Augenblicke warten, die nicht weniger schwierig waren als die sechsjährige Wartezeit, bis die israelischen Behörden die Mutter nach Gaza einreisen ließen. Dann jedoch teilten die israelischen Streitkräfte der Mutter mit, dass ihr die Einreise verweigert wurde.

Nisreen Abu Kmail, 46, konnte es kaum erwarten, ihren kleinen Sohn Ahmed in die Arme zu schließen, den sie als Säugling verlassen hatte bzw. von dem sie getrennt wurde. Ahmed war acht Monate alt, als die israelischen Behörden die stillende Mutter 2015 am Grenzübergang Erez festhielten, als sie ihre Familie in Haifa besuchte.

Die Inhaftierung von Menschen aus dem Gazastreifen innerhalb Israels verstößt gegen das Völkerrecht, da die Genfer Konvention IV besagt, dass Menschen, die in einem bestimmten Gebiet leben, nur innerhalb der Grenzen dieses Gebiets in Gewahrsam genommen werden dürfen.

Die israelische Strafvollzugsbehörde (IPS) verbot der Mutter während der sechs Jahre auch den Besuch ihrer Familie. Artikel 116, der erste Absatz der Genfer Konvention IV von 1949, sieht vor: “Jedem Gefangenen ist es zu gestatten, in regelmäßigen Abständen und so häufig wie möglich Besuch zu empfangen, insbesondere von nahen Verwandten.”

Nisreen begann ihr Sit-in am Grenzübergang und trat in einen unbefristeten Hungerstreik, um die israelischen Behörden zu drängen, ihr die Wiedervereinigung mit ihrer Familie zu ermöglichen. Sie hatte eine lange, schlaflose Nacht auf einer Metallbank verbracht, bevor die israelischen Behörden sie unter bestimmten Bedingungen einreisen ließen.

Nach drei aufeinanderfolgenden Tagen ließen die israelischen Behörden die siebenfache Mutter in den Gazastreifen einreisen, nachdem sie sie erpresst hatten, eine hohe Kaution von 4.600 Schekel (1.600 US-Dollar) zu zahlen und sich zu verpflichten, den Gazastreifen in den nächsten zwei Jahren nicht zu verlassen.

“Die israelische Besatzung wollte mir die freudigen Momente des Wiedersehens mit meiner Familie verderben, indem sie mir keine Einreiseerlaubnis für Gaza erteilte. Sie haben mit den Gefühlen meiner Kinder gespielt. Und meine Einreise [nach Gaza] war nicht umsonst. Sie war an Bedingungen geknüpft”, sagte Nisreen.

Schreckliche Bedingungen

Die palästinensische Mutter sprach von den schrecklichen Bedingungen im Damon-Gefängnis, in dem sie die letzten sechs Jahre ihres Lebens verbracht hat.

Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Addameer ist Damon “unbewohnbar”.

Das an der Küste von Haifa im Norden Israels gelegene Damon-Gefängnis ist ein altes Zuchthaus, das während des britischen Mandats für Palästina errichtet wurde. Die Innenwände sind schäbig; im Sommer ist es in den Zellen kochend heiß, und die Feuchtigkeit zerreißt unsere Körper, erklärte Nisreen.

Das IPS verletzt in eklatanter Weise die Privatsphäre der weiblichen Gefangenen, indem es Überwachungskameras auf dem Hof und in den Einzelhaftzellen installiert hat. “Wir wurden gezwungen, unseren Hidschab [Schleier] anzulegen, wenn wir auf den Hof gingen, und manchmal auch innerhalb der Zellen, wenn wir von einer bevorstehenden Inspektion hörten.”

“Obwohl die Temperatur hoch ist, haben jeweils zwei Gefangene nur einen kleinen Ventilator … wenn die Gefangenen sich beschweren, tun die israelischen Gefängniswärter nichts und antworten, dass die Gefangenen damit zurechtkommen müssen”, fuhr sie fort.

Nach Angaben des freigelassenen palästinensischen Gefangenen und Aktivisten Ayman Al-Sharawna hält das IPS derzeit 36 palästinensische Frauen im Damon-Gefängnis fest; elf von ihnen sind Mütter und sechs werden in Verwaltungshaft gehalten.

Al-Sharawna betonte jedoch, dass es sich bei der Administrativhaft um eine “vertrauliche Akte” handelt, die weder der Inhaftierte noch sein Anwalt einsehen kann. “Verwaltungshaft ist psychologische Folter, weil der Gefangene nicht weiß, warum er in Haft gehalten wird.”

Außerdem betonte Al-Sharawna, dass die israelischen Gefängniswärter in Damon für die Misshandlung palästinensischer Gefangener berüchtigt sind. “Wenn jemand, auch Frauen, dem Gefängnisdienst einen medizinischen Zustand meldet, antworten sie mit einem von zwei Worten: “תכח אכמול” (nimm Paracetamol) oder “תשתה מים” (etwas Wasser trinken).”

“Ich hatte Glück.”

Nisreen erinnert sich an die Schwangerschaft der freigelassenen weiblichen Gefangenen Anhar Al-Deek, 25, und seufzt: “Trotz aller Widrigkeiten hatte ich Glück, dass ich mein Baby acht Monate vor der Inhaftierung zur Welt brachte.”

Anhar ist eine schwangere palästinensische Gefangene, die dieses Jahr zwischen März und September in Verwaltungshaft gehalten wurde. Ein israelisches Militärgericht ordnete an, dass sie gegen eine Kaution von 12.500 Dollar unter Hausarrest gestellt wird. Seitdem steht sie unter Hausarrest.

Nisreen wohnte mit Anhar während ihrer Haft in derselben Zelle und wurde Zeugin ihrer körperlichen und seelischen Schmerzen. “Anhar litt im Gefängnis unter akuten schwangerschaftsbedingten Depressionen.

Nach ihrer Freilassung, nachdem die israelischen Behörden dem Druck internationaler Organisationen und Menschenrechtsgruppen nachgegeben hatten, sagte Anhar gegenüber Al-Jazeera, dass die Geburt ihres Babys im Gefängnis ein Albtraum war, der sie verfolgte und Depressionen verursachte. “Ich befürchtete, dass das Neugeborene von seinem Vater getrennt werden würde. Ich hätte mir nie vorstellen können, mein Baby zu gebären, während meine Gliedmaßen gefesselt sind.”

Etwa zehn palästinensische Mütter haben seit 1967 in israelischen Gefängnissen entbunden: Zakiyeh Shmout, Omaimah Al-Agha, Mirvat Taha, Magida Al-Salayma, Samer Subih, Fatimah Al-Ziq, Manal Ghanim, Sameeha Tayeh, Aisha Al-Kurd und Entisar Al-Qaq, so das in Gaza ansässige Prisoners’ Media Office.

Al-Sharawna erzählte von einer schwangeren Gefangenen, die gezwungen wurde, ihr Kind in Handschellen zu gebären, während sie von männlichen Häftlingen umgeben war, die im selben Raum “Witze machten”. Die palästinensische Aktivistin lehnte es ab, ihren Namen zu nennen, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Die frisch aus der Haft entlassene palästinensische Mutter sagte, sie habe auch Glück gehabt, denn ihr Kind Ahmed, das so alt ist wie Nisreens Gefängnisstrafe, habe sie bei ihrer Entlassung wiedererkannt, und bezog sich dabei auf die rührende Begegnung zwischen der palästinensischen Gefangenen Israa Al-Jaabis und ihrem wenige Jahre alten Mutasim.

Israa Al-Jaabis, 36, wurde 2015 fünfhundert Meter von einem israelischen Militärkontrollpunkt in Jerusalem entfernt verhaftet. Eine Gasflasche explodierte versehentlich in Israas Auto, als sie Möbel in ihr Haus im Jerusalemer Viertel Jabal Al-Mukaber brachte. Das israelische Gericht beschuldigte sie, ihr Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben, und verurteilte sie zu elf Jahren Gefängnis.

Die palästinensische Mutter leidet nun an Verbrennungen ersten und dritten Grades an 60 Prozent ihres Körpers. Israas Verletzungen sind nur im Gesicht und an den Armen sichtbar, da sie regelmäßig einen Hidschab trägt. Außerdem hat sie acht Finger verloren, und ihr rechtes Ohr wurde bei der Explosion abgetrennt.

“Ich war erleichtert, als mein kleiner Sohn Ahmed mich ‘Mama’ nannte… [aber] Israa brach erst in Tränen aus, als ihr Sohn sie bei ihrem ersten Treffen nicht erkennen konnte.” Eineinhalb Jahre nach ihrer Inhaftierung koordinierte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ein besonderes Treffen zwischen Mutasim und seiner Mutter. Das IPS hat jedoch wiederholt bestritten, dass Israa sich mit ihrem 11-jährigen Kind getroffen hat.

Mirvat Sadeq, ein in Ramallah ansässiger Journalist, sagte gegenüber Al-Jazeera, dass das IKRK “nichts unternimmt”, um Israas Kind zu helfen, sie regelmäßig zu besuchen und ihr dringende medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Sowohl Nisreen als auch Anhar, die mit Israa in derselben Zelle untergebracht waren, berichteten, dass Mutasims Mutter unter medizinischer Vernachlässigung und psychischen Problemen leidet. “An manchen Morgen steht Israa auf und schreit: Feuer, Feuer, Feuer”, erklärte Nisreen.

“Sie braucht dreißig plastische Operationen, um ihre scharfen und stumpfen Verletzungen zu behandeln”, heißt es in einer Diagnose von Ärzte ohne Grenzen.

Aufgrund der schweren Verletzungen und der Trennung von ihrem Kind fühlt sich Israa im Gefängnis von Damon gebrochen und gedemütigt.

Als sie im Gefängnis einmal am Unterricht teilnahm, brach sie diesen plötzlich ab und eilte bitterlich weinend in ihre Zelle. “Ich war nicht in der Lage, aufzuholen … sie [die anderen Gefangenen] haben zehn Finger, um Notizen zu machen, aber ich habe zwei und acht halbe Finger”, weinte Israa in ihrer Demütigung.

Die katastrophalen Bedingungen in israelischen Gefängnissen verschlimmern die Notlage palästinensischer Mütter und ihrer Familien erheblich. Die israelischen Behörden wurden immer wieder aufgefordert, regelmäßige Familienbesuche zuzulassen und vor allem für diese Gruppe eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das Verhalten des IPS gegenüber weiblichen Gefangenen macht jedoch deutlich, dass sowohl Kinder als auch ihre Mütter in den Augen ihrer israelischen Gefängniswärter gleich sind. Sie alle müssen ohne Maß leiden. Übersetzt mit Deepl.com

