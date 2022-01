So handeln Staatsterrorregime!

Israeli Minister supports State’s police over alleged use of Pegasus to spy on citizens Israeli Minister of Public Security, Omer Barlev, defended the State’s police following allegations it used NSO Group’s Pegasus hacking technology against citizens and protesters in Israel. Israeli business news outlet, the Calcalist, reported on Tuesday morning that Israeli police have, for years, been making widespread use of the spyware against Israeli civilians.

This studio photographic illustration shows a smartphone with the website of Israel's NSO Group which features 'Pegasus' spyware, on display on 21 July 2021 [JOEL SAGET/AFP/Getty Images]



Israelischer Minister unterstützt staatliche Polizei wegen angeblicher Verwendung von Pegasus zum Ausspionieren von Bürgern

Dieses Studiofoto zeigt ein Smartphone mit der Website der israelischen NSO-Gruppe, die mit der Spionagesoftware “Pegasus” ausgestattet ist, die am 21. Juli 2021 in Paris ausgestellt wird [JOEL SAGET/AFP/Getty Images].

Januar 20, 2022

Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, hat die israelische Polizei verteidigt, nachdem ihr vorgeworfen wurde, die Pegasus-Hacking-Technologie der NSO Group gegen Bürger und Demonstranten in Israel einzusetzen.

Der israelische Wirtschaftsnachrichtendienst Calcalist berichtete am Dienstagmorgen, dass die israelische Polizei die Spionagesoftware seit Jahren in großem Umfang gegen israelische Zivilisten einsetzt.

In einem Interview mit dem Guardian sagte Omar Barlev gestern jedoch: “Es ist nicht wahr, was in der Zeitung steht. Aber die Technologie ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob die Polizei die rechtliche Erlaubnis eines Richters hatte, sie einzusetzen.

“Das Recht zu protestieren ist ein Grundrecht, es ist kein Verbrechen. Es geht nicht darum, dass die Polizei die Telefone von Menschen abhören wollte, die an Unruhen beteiligt waren, und sie zum Richter gegangen ist, und der Richter hat keine Erlaubnis erteilt. Die Polizei hat nicht ein einziges Mal darum gebeten, das zu tun.

Der Calcalist sagte auch, dass die Polizei Menschen ausspionierte, die keiner Straftat verdächtigt wurden, eine Gesetzeslücke ausnutzte und die Überwachung unter strenger Geheimhaltung ohne Aufsicht eines Gerichts oder Richters durchführte.

Barlev erklärte jedoch, dass die nächsten Schritte des Ministeriums in dieser Angelegenheit von der vorläufigen Einschätzung des israelischen Generalstaatsanwalts Avichai Mandelblit abhängen würden.

“Ich warte darauf zu hören, was Mandelblit sagen wird. Wenn ich danach nicht zu 98 Prozent überzeugt bin, denn es gibt keine 100-prozentige Überzeugung, werde ich darüber nachdenken, wie ich damit umgehe”, sagte er.

Darüber hinaus leugnet Barlev weiterhin den Einsatz der berüchtigten Spionagesoftware gegen israelische Bürger, obwohl der israelische Polizeichef Kobi Shabtai zugegeben hat, dass alles mit den entsprechenden Befugnissen und unter Aufsicht erfolgt ist.

Die NSO-Gruppe ist in den letzten Jahren durch ihre Hacking-Skandale berüchtigt geworden, insbesondere im Juli letzten Jahres, als der Internet-Watchdog der Universität Toronto, Citizen Lab, den Missbrauch der Pegasus-Spionagesoftware durch die Regierungen ihrer Kunden aufdeckte, indem sie rund 50.000 Telefone und Geräte von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und politischen Kritikern weltweit hackte.

Der israelische Rechnungsprüfer Matanyahu Englman und die israelische Datenschutzbehörde erklärten am Dienstag, dass der Einsatz solcher Spionagegeräte “Fragen des Gleichgewichts zwischen ihrem Nutzen und der Verletzung des Rechts auf Privatsphäre und anderer Freiheiten aufwirft”. Übersetzt mit Deepl.com

