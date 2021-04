Israelischer Offizier nach Tötung eines psychisch kranken Palästinensers gelobt Von Tamara Nassar

“Zionistischer Stolz und Belobigung” nach beispielloser Ermordung eines Psychisch Kranken Palästinensers!

Bild: Electronic Intifada

Israelischer Offizier nach Tötung eines psychisch kranken Palästinensers gelobt



Tamara Nassar – 2. April 2021

Die israelische Polizei hat am Montag einen behinderten Mann getötet, nachdem seine Mutter sie angerufen und um Hilfe gebeten hatte. Der Beamte, der die Schüsse abgab, wurde vom israelischen Minister, der für die Aufsicht über die Polizei zuständig ist, gelobt.

Munir Anabtawi, 33, lebte in der Wadi Nisnas Nachbarschaft der nördlichen Stadt Haifa innerhalb Israels. Die Polizei behauptete, Anabtawi habe einen Beamten mit einem Messer angegriffen und verwundet, woraufhin die Polizei Anabtawi erschossen habe. Seine Mutter, Itaf, sagte in einem Video, das von dem lokalen Reporter Rashad Omari auf Facebook gepostet wurde, dass sie die Polizei anrief und um Hilfe bat, weil es Anabtawi nicht gut ging und er “Probleme” verursachte – anscheinend hatte er eine Krise, die die Familienmitglieder nicht alleine kontrollieren konnten.

Anabtawi, dessen Verwandte sagten, er habe eine Geisteskrankheit, bat seine Mutter um etwas Geld, aber als sie sich weigerte, ihm mehr zu geben, wurde er laut Itaf unruhig. Itaf sagte, wenn sie normalerweise den örtlichen Gesundheitsdienstleister anruft, würde man sie an die Klinik verweisen, in der ihr Sohn normalerweise behandelt wird. Sie sagte, sie habe die Polizei angerufen, um zu fragen, ob sie ihr helfen könne, ihn zu transportieren, da sie selbst krank sei, und man habe ihr angeboten, einen Krankenwagen zu schicken. Aber die Polizei fuhr fort, Itaf anzurufen und nach weiteren Details zu fragen, und sie sagt in dem Video, dass sie wegen ihres Asthmas nicht richtig reagieren konnte.

Anabtawis Mutter sagte, dass ihr Sohn ein Messer nahm und nach draußen ging, aber sie sagte, dass sie sah, wie er es zurückgab und der Kamera zwei Obstmesser zeigte. Eine Tante sagte dem israelischen Fernsehen, dass Anabtawi “sich selbst mit dem Messer töten wollte, nicht die Polizei”, so die Associated Press.

Sie fügte hinzu, dass Anabtawi fünfmal in den Oberkörper geschossen wurde. “Sie haben Gewehre. [Warum nicht] in sein Bein schießen? Schießen Sie ihm in die Hand.”

Die Polizei beantragte eine Nachrichtensperre für den Fall, um Medienberichte zu verhindern. Überwachungsaufnahmen, die angeblich einen Teil des Vorfalls zeigen, kursierten in den sozialen Medien. Es zeigt zwei Männer in einer Auseinandersetzung, einer davon in Polizeiuniform. Der andere, vermutlich Anabtawi, hält einen Gegenstand, obwohl nicht klar ist, was es ist. Inmitten des Handgemenges scheint das Video zu zeigen, wie der Offizier eine Waffe zieht und aus nächster Nähe auf Anabtawi schießt.

Das Mossawa Center, eine in Haifa ansässige Rechtsberatungsgruppe für palästinensische Bürger Israels, beschuldigte die Polizei, das Video veröffentlicht zu haben. Die Gruppe sagte, sie “verurteilt die Polizei, die Beweise und Videos, die am Tatort aufgenommen wurden, durchsickern zu lassen, was den eigenen Anweisungen der Polizei widerspricht.” Mossawa fügte hinzu, dass die Polizei nicht-tödliche Mittel wie Pfefferspray oder einen Elektroschocker hätte einsetzen können, anstatt Anabtawi mehrfach in den Oberkörper zu schießen.



Offizier erhält “Respekt” des Ministers – Das Zentrum forderte, dass die beiden in den Vorfall verwickelten Polizeibeamten bis zu einer ordentlichen Untersuchung vom Dienst suspendiert werden sollten. Aber das scheint alles andere als wahrscheinlich. Das israelische Justizministerium hat Berichten zufolge die an der Schießerei beteiligten Polizisten nach der Tötung drei Stunden lang befragt und schließlich die Behauptung des Beamten akzeptiert, er habe in Notwehr gehandelt. Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, rief den Polizisten am Montag persönlich an, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete, und unterstrich damit das Fehlen einer wirklichen Verantwortlichkeit.

“Es ist wichtig, dass jeder Offizier weiß, dass er volle Rückendeckung für jede Aktion bekommt, die dazu dient, Schaden von ihm oder von Zivilisten abzuwenden, und nicht nur Rückendeckung, sondern auch Respekt”, sagte Ohana. Der Minister fügte hinzu, dass der Offizier “genau das tat, was von ihm erwartet wurde”. Der Mörder von Anabtawi ist Berichten zufolge wieder bei der Arbeit, obwohl er nicht sofort zum Patrouillendienst zurückkehren wird.

Im vergangenen Mai erschossen private Sicherheitsleute einen palästinensischen Bürger Israels vor dem Sheba Medical Center bei Tel Aviv tödlich. Mustafa Mahmoud Younis, 26, befand sich in dem Krankenhaus für eine Psychotherapie und wurde wegen Epilepsie behandelt, sagte sein Vater damals gegenüber Medien.

Palästinensische Bürger Israels haben in den letzten Wochen gegen die Brutalität der israelischen Polizei protestiert sowie gegen das Versagen des Staates, gegen organisierte Kriminalität und interne Gewalt in palästinensischen Gemeinden in Israel vorzugehen, ein Phänomen, das mit systematischer Diskriminierung und Vernachlässigung zusammenhängt.



Menschen mit Behinderungen im Visier – Während Anabtawi ein palästinensischer Bürger Israels war, erstreckt sich die Gewalt des Staates gegen Palästinenser mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen auch auf Palästinenser in der besetzten Westbank und im Gazastreifen. Nutzer sozialer Medien verglichen Anabtawis Ermordung mit der von Iyad Hallaq, einem palästinensischen Mann mit autistischen Zügen im vergangenen Mai. Die israelische Grenzpolizei erschoss Hallaq, als er auf dem Weg zu seiner Sonderschule im besetzten Ost-Jerusalem war.

Die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq sagte, dass die Tötung Hallaqs einem Kriegsverbrechen gleichkommen könnte. Wochen nach Hallaqs Tötung schickten Al-Haq und andere Menschenrechtsgruppen einen Bericht an den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Er dokumentierte die “weit verbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen, die sich gegen das palästinensische Volk richten, einschließlich der Palästinenser mit Behinderungen.” Übersetzt mit Deepl.com

