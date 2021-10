In Deutschland regt man sich über Nebensächlichkeiten auf, während über zionistische Volksverhetzung “freundschaftlich” weggeschaut wird! Die zweierlei Mass der “Werte-Skala”

Israeli lawmaker regrets Ben-Gurion didn’t “finish the job” Bezalel Smotrich, an Israeli lawmaker, has admitted what any serious historian, and every Palestinian, already knows: The ethnic cleansing of 800,000 Palestinians by Zionist militias before and after Israel was established in 1948 is undeniable. After the state’s establishment in May 1948, the Israeli military itself took part in the expulsion.

Bild: Member of Knesset Bezalel Smotrich continues to stir Israel’s anti-Palestinian racism, this time promoting the horrors of the Nakba. Ziv Koren Polaris

Israelischer Parlamentsabgeordneter bedauert, dass Ben-Gurion “die Arbeit nicht beendet hat”.





Von Michael F. Brown



15. Oktober 2021

Der Knessetabgeordnete Bezalel Smotrich schürt weiterhin Israels antipalästinensischen Rassismus, dieses Mal mit dem Hinweis auf die Schrecken der Nakba. Ziv Koren Polaris

Bezalel Smotrich, ein israelischer Parlamentsabgeordneter, hat zugegeben, was jeder ernsthafte Historiker und jeder Palästinenser bereits weiß: Die ethnische Säuberung von 800.000 Palästinensern durch zionistische Milizen vor und nach der Gründung Israels im Jahr 1948 ist unbestreitbar. Nach der Staatsgründung im Mai 1948 beteiligte sich das israelische Militär selbst an der Vertreibung.

“Ihr seid aus Versehen hier, es ist ein Fehler, dass Ben-Gurion die Arbeit nicht beendet und euch 1948 nicht rausgeworfen hat”, schrie Smotrich, der die Religiöse Zionistische Partei leitet, die palästinensischen Mitglieder der Knesset, des israelischen Parlaments, am Mittwoch an.

David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, war der Architekt der organisierten Vertreibungskampagne – der Enteignung, die die Palästinenser Nakba nennen.

Smotrich war verärgert darüber, dass sich einige Mitglieder der Knesset gegen seine rassistische Forderung nach einer “jüdischen Mehrheit” in Israel wehrten.

Er griff sie als “Antizionisten, Terrorbefürworter, Feinde” an und bemerkte: “Ich spreche nicht zu Ihnen.”

Aber er sprach zu ihnen in einer abschreckenden Sprache, um zu bedauern, dass die Auslöschung von Hunderttausenden von Palästinensern aus ihrer Heimat durch zionistische Milizen nicht weit genug gegangen sei.

Diese Art von Rassismus ist für Smotrich nichts Neues. Im Jahr 2015 behauptete er, Gott habe Juden befohlen, keine Häuser an Araber zu verkaufen. “Ich glaube an die Worte Gottes”, erklärte Smotrich. “Ich ziehe es vor, dass Juden ihren Lebensunterhalt verdienen und würde kein Haus an Araber verkaufen.” Diese Aufforderung wird von Israels staatlich unterstütztem Jüdischen Nationalfonds befolgt, dessen diskriminierende Politik darauf abzielt, palästinensische Bürger Israels daran zu hindern, Land und Häuser zu pachten, einschließlich des während der Nakba konfiszierten Eigentums.

Drei Jahre später forderte Smotrich, die junge palästinensische Aktivistin Ahed Tamimi zu erschießen oder zumindest in die Knie zu zwingen.

Smotrich unterstützt die Segregation und Ausweisung von Palästinensern. Daniel Blatman, ein prominenter israelischer Holocaustforscher, hat seine Ideen als potenziell völkermörderisch bezeichnet.



“Antirassismus”, wenn es passt – Es wäre schwierig, Smotrichs jüngsten Ausbruch in irgendeiner Weise zu entschärfen, aber das hielt die Democratic Majority for Israel, eine Lobbygruppe, die mit der regierenden Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden verbunden ist, nicht davon ab, es zu versuchen.

Die DMFI erhob Einspruch gegen die von ihr als “rassistisch” und “ekelhaft” bezeichneten Äußerungen Smotrichs, bevor sie sich schnell dem zuwandte, was sie als den ständigen Trumpf der Regierungskoalition von Premierminister Naftali Bennett ansieht: Israel sei “das einzige Land in der Region, in dem Juden und Araber gemeinsam regieren”.

Rassistische antiarabische Tiraden wie diese haben in der Politik eines jeden Landes nichts zu suchen. Wir verurteilen Smotrichs widerwärtige Äußerungen aufs Schärfste. Eine positive Entwicklung: Israels neue Regierung macht es zum einzigen Land in der Region, in dem Juden und Araber gemeinsam regieren. https://t.co/T3igTwjztr

Während der israelische Parlamentarier zugibt, dass Israel Palästinenser vertrieben hat und bedauert, dass es sie nicht alle vertrieben hat, behauptet die Lobbygruppe der Demokratischen Partei nur, dass die Palästinenser “geflohen” sind. Die Realität der ethnischen Säuberung ist für diejenigen, die wie das DMFI die Nakba rechtfertigen oder leugnen wollen, unbequem. Die DMFI erwähnte auch nicht, dass sie im vergangenen Jahr eine Karte zitierte, die von Regavim erstellt wurde, einer Organisation, die Smotrich mitbegründet hat und bei der er einst als Direktor tätig war. Dies geschah im Zusammenhang mit der Versendung eines Memos an Mitglieder des Kongresses, in dem Israels Massenzerstörung der besetzten Westbankgemeinde Khirbet Humsa verteidigt wird.

Das DMFI machte die Bewohner von Khirbet Humsa für ihre eigene Zwangsvertreibung durch die israelischen Besatzungstruppen verantwortlich. Die DMFI reagierte mit folgenden Worten auf den Abriss, durch den 11 Familien obdachlos wurden: “Die Bewohner des Lagers haben sich wissentlich selbst in Gefahr gebracht.” Das steht in dem Memo, hier: https://t.co/lk6baSEaMW – Joshua Leifer (@joshualeifer) December 16, 2020

Die angeblich links der Mitte stehende Organisation hat auch Archie Gottesman, einen Befürworter des Völkermords an Palästinensern, als Vorstandsmitglied. Im Juni 2018 tweetete sie: “Gaza ist voll von Monstern. Zeit, den ganzen Ort niederzubrennen.” Um den Anschein von Glaubwürdigkeit in der Linken zu wahren, muss die Demokratische Mehrheit für Israel gelegentlich einen rassistischen israelischen Politiker zurechtweisen. Aber das sollte niemanden täuschen.

Die Anti-Defamation League verfolgte einen ähnlichen Ansatz wie die DMFI und twitterte, dass Smotrichs “hasserfüllte und rassistische Kommentare keinen Platz in der Knesset haben”. Die ADL erklärte sogar, dass “die Behandlung der arabischen Bürger Israels als etwas, das den Juden nicht gleichgestellt ist, gegen die demokratischen Gründungsprinzipien Israels verstößt und niemals toleriert werden darf.”

Die hasserfüllten und rassistischen Kommentare von MK Smotrich haben in der Knesset keinen Platz. Die arabischen Bürger Israels weniger als gleichberechtigt mit Juden zu behandeln, verstößt gegen die demokratischen Grundprinzipien Israels und darf niemals toleriert werden. https://t.co/tH2gGWcArJ – ADL (@ADL) October 13, 2021

Aber dieses angebliche Engagement für Gleichheit steht im Widerspruch zu der offensichtlichen Tatsache, dass es Dutzende von israelischen Gesetzen gibt, die Palästinenser diskriminieren. Das Gegenteil zu behaupten, wie es die ADL versucht, macht es nicht wahrer. Die ADL lehnt ebenso wie die DMFI die Rückkehr der von Ben-Gurion vertriebenen palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen allein mit der Begründung ab, dass sie keine Juden sind.

Wenn es diesen Organisationen mit der Bekämpfung der Diskriminierung von Palästinensern durch Israel ernst wäre, würden sie weit mehr tun, als nur auf die ungeheuerlichsten rassistischen Äußerungen zu warten, um sie zu verurteilen. Aber da ihre Aufgabe darin besteht, Israels Verletzungen der Rechte der Palästinenser zu leugnen, zu verteidigen und zu rechtfertigen, wird das nicht geschehen. Wie Smotrich unterstützen sie Israel als eine Ethnokratie, die die einheimischen Palästinenser diskriminiert. Sie sind nur geschickter darin, dies in eine Sprache zu verpacken, die für ein amerikanisches liberales Publikum schmackhafter ist.

Wie Smotrich unterstützen sie Israel als eine Ethnokratie, die die einheimischen Palästinenser diskriminiert. Sie sind nur geschickter darin, dies in eine Sprache zu verpacken, die für ein amerikanisches liberales Publikum schmackhafter ist.

Ungeachtet ihrer Vorwürfe stehen sie Smotrich in der Praxis sehr nahe, indem sie darauf bestehen, dass Israel ein “jüdischer Staat” ist – eine Situation, die nur durch die fortgesetzte massive Verletzung der Rechte der Palästinenser, insbesondere der Flüchtlinge, aufrechterhalten werden kann.

Bis Freitagnachmittag hatte die New York Times es nicht für nötig befunden, Smotrichs Befürwortung der ethnischen Säuberung zu drucken. Auch die Washington Post hatte dies nicht getan.

Michael F. Brown ist ein unabhängiger Journalist. Seine Arbeiten und Ansichten sind unter anderem in The International Herald Tribune, TheNation.com, The San Diego Union-Tribune, The News & Observer, The Atlanta Journal-Constitution und The Washington Post erschienen.

