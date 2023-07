https://popularresistance.org/israeli-government-boycotts-conference-on-attacks-against-christians/

Foto oben: Ein christlicher Mann trägt ein Kreuz entlang der Via Dolorosa vor der Karfreitagsprozession in der Jerusalemer Altstadt, am 2. April 2021. Maya Alleruzzo | AP.

Israelischer Staat boykottiert Konferenz über Angriffe auf Christen

Von Miko Peled, MintPress News.

5. Juli 2023

Komplizenschaft mit dem Hass.

Der Jerusalemer Bürgermeister Moshe Leon verurteilte eine von der israelischen Open University organisierte Konferenz, auf der die zunehmende Gewalt gegen Christen und christliche Stätten in Palästina diskutiert wurde. Diese Angriffe, die meist von antichristlichen zionistischen Hassgruppen verübt werden, haben in alarmierendem Tempo zugenommen. Zwischen Ende 2022 und Juni 2023 wurden fast zwanzig Vorfälle registriert.

Hochrangige Geistliche in Jerusalem haben zumindest teilweise die rechtsextreme Regierung, der ultranationalistische Minister angehören, für die wachsende Welle von Angriffen verantwortlich gemacht. Nikodemus Schnabel, der der Benediktinerabtei der Entschlafung in Jerusalem vorsteht, sagte der Süddeutschen Zeitung, die Angriffe auf Christen hätten zugenommen, weil “diejenigen, die Christen hassen, jetzt in der Regierung sitzen”. Er hatte Recht.

Die vom Zentrum für das Studium der Beziehungen zwischen Juden, Christen und Muslimen an der Offenen Universität Israels gesponserte und organisierte Konferenz mit dem bizarren Namen “Warum spucken (manche) Juden auf Gojim” wurde im Juni 2023 in Jerusalem abgehalten. Die Konferenz sollte eigentlich im Museum im König-David-Turm stattfinden, musste aber aufgrund des Drucks des Bürgermeisteramtes und der scharfen Kritik des israelischen Oberrabbiners Shlomo Amram an einen anderen Ort verlegt werden.

Das Museum im König-David-Turm befindet sich in der Zitadelle am Eingang zur Altstadt von Jerusalem, mit Blick auf das Jaffa-Tor. Der Turm und das Museum haben nichts mit König David zu tun, aber der Name und das Museum sind Teil der zionistischen Propagandamaschine, die verzweifelt versucht, die Existenz des Siedlerkolonialprojekts namens Israel historisch zu legitimieren.

Israelische Beamte verweigerten ihre Teilnahme

Einem Bericht von Axios zufolge hat das israelische Außenministerium beschlossen, die Konferenz in Jerusalem zu boykottieren, die sich mit der wachsenden Welle von Angriffen jüdischer Israelis auf Christen in Jerusalem befassen wird. Yisca Harani, eine der führenden israelischen Experten für das Christentum, hat die Konferenz organisiert. “Ich erhielt einen Anruf von einem Beamten des Außenministeriums, der sagte, dass der Name der Konferenz unangemessen sei und sie deshalb nicht teilnehmen würden”, sagte sie.

Das kann keine Überraschung sein. Israelische Regierungsbeamte, Mitglieder der Jerusalemer Stadtverwaltung und die Netanjahu-Regierung stehen selbst an der Spitze der Hassgruppen und ermutigen sie zum Handeln.

Anfang dieses Jahres demonstrierten Dutzende von israelischen ultranationalistischen religiösen Aktivisten, darunter auch der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Aryeh King, gegen eine christliche Gebetsveranstaltung für Pilger in der Nähe der Klagemauer. Viele der Teilnehmer der Veranstaltung waren Evangelikale, die für Israel beteten. Ultranationalistische Aktivisten bespuckten die Pilger, beschimpften sie und einige schubsten sie. Nach Angaben der Zeitung Haaretz sagte King bei der Demonstration, dass Christen nur in Kirchen frei beten dürften.

Eine politische Vertuschung

Wenn der Bericht des Christian Media Center stimmt, sind die Äußerungen während der Konferenz nichts anderes als eine Vertuschung des eigentlichen Problems. Man könnte meinen, dass das Spucken und die Frage, warum Juden Christen anspucken dürfen oder nicht, das Thema sind. Das Christian Media Center ist das Kommunikationsinstrument der Kustodie des Heiligen Landes, der Franziskaner im Dienst des Heiligen Landes – ein Orden, der mit der katholischen Kirche verbunden ist.

So sagte zum Beispiel Dr. Iris Shagrir von der Open University of Israel,

Was uns am meisten interessiert, ist die Tatsache, dass es einen Kontrast zu dem Phänomen des Spuckens in Europa vor vielen Jahren gibt, als die Juden noch eine kleine Minderheit waren. Es war eine Art Verteidigung, eine Art Demonstration von Mut gegen die Demütigung, die sie erlitten. Was uns heute interessiert, ist die Umkehrung, die sich hier in Israel ereignet hat, und zwar jeden Tag, weil die Juden, die die Mehrheit der Bevölkerung bilden, diejenigen sind, die diese Tat begehen.”

Bruder Matteo, Munari vom Studium Biblucum franciscanum, erinnerte die Zuhörer daran:

Selbst in der Passionsgeschichte finden wir Menschen, die Jesus anspucken, während des jüdischen Prozesses, aber auch die römischen Soldaten, die Jesus anspucken.”

Bruder Munari schloss mit den Worten: “Betet für die, die euch verfolgen”. Wir sind aufgerufen, ein Beispiel für eine grenzenlose Liebe zu geben, die weit über die Verachtung hinausgeht, die wir vielleicht erleiden.”

Regierungspolitik

Die obigen Kommentare zeigen eindeutig, dass es an der Fähigkeit fehlt, das eigentliche Problem zu verstehen, oder am Willen, es anzugehen. Der Zionismus ist von Natur aus eine hasserfüllte Ideologie, die jeder Gruppe außer den Juden das Recht auf irgendeinen Teil des Heiligen Landes abspricht, so wie es ist. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich ein Kind war – säkular und israelisch wie ich war – als Freunde darüber sprachen, dass wir immer spucken müssen, wenn wir an einer Kirche vorbeigehen. Aber warum? Das wurde mir nie klar gemacht. Es ging einher mit dem Traum, einen jüdischen Tempel auf dem “Tempelberg” anstelle der Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms zu bauen. Und warum? Weil das alles uns gehört und niemandem sonst.

Hier geht es um Zionismus, und die heutige Manifestation des reinsten und ehrlichsten Zionismus ist bei den Mitgliedern der israelischen Regierung zu sehen. Die Hassgruppen, die Huwara und Turmusiya angreifen, diejenigen, die die Familie Dawabshe im Dorf Duma verbrannten, diejenigen, die Muhammad Abu Khdeir verbrannten, indem sie ihm Benzin in die Kehle schütteten und ihn anzündeten, sind dieselben Hassgruppen, die auf Menschen spucken, die ihre hasserfüllte Ideologie nicht teilen. Sie sind es, die den verstorbenen israelischen Premierminister Yitzhak Rabin ermordet haben. Es sind messianische Zionisten, die glauben, dass sie religiöse Juden sind. Jetzt sind sie an der Macht.

In einigen Berichten wurden sie als ultraorthodoxe Juden bezeichnet, was aber keineswegs der Wahrheit entspricht. Es handelt sich um ultra-rassistische Hassgruppen, die bewaffnet durch das Land ziehen und bereit sind, jeden zu töten und zu verbrennen, der nicht auf ihrer Seite ist. Die rassistischen Slogans, die auf die niedergebrannten palästinensischen Häuser gesprüht wurden, stammen von denselben Gruppen, die in ganz Palästina Kirchen und Moscheen entweihen.



Christen leben in Furcht

Christen, die in Palästina leben, sind auf das Wohlwollen der israelischen Regierung angewiesen. Sie benötigen Visa und Genehmigungen, die ihnen nicht freiwillig erteilt werden. Von Christen, die in Palästina tätig sind, wird sehr viel verlangt. Sie müssen zu allen Fragen, die die Rechte der Palästinenser betreffen, schweigen. Sie müssen zu Fragen der Menschenrechtsverletzungen schweigen und dürfen sich nicht mit dem palästinensischen Volk solidarisch zeigen, auch nicht mit den Christen.

Ich war einmal eingeladen, vor einer Gruppe amerikanischer Pilger zu sprechen, die in einer der christlichen Einrichtungen in der Altstadt von Jerusalem übernachteten. Es handelt sich um eine alte und angesehene Einrichtung, deren Namen ich hier nicht verraten möchte. Ein israelisches Fernsehteam kam, um über meinen Vortrag zu berichten und mich zu interviewen, und die Verantwortlichen der Einrichtung waren entsetzt. Sie flehten das Fernsehteam an, das Interview so schnell wie möglich durchzuführen und zu gehen. Später fragte mich das Team, warum die Priester so nervös seien. Sie hatten keine Ahnung, wie bedrückend das Leben ist, das sie als Christen im Heiligen Land führen. Dass sie von israelischen Jugendlichen bespuckt werden, ist noch das Geringste, was sie im Umgang mit den zionistischen Behörden erleben. Übersetzt mit Deepl.com

