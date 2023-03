Gerade deutsche Politiker, wie Bundespräsident Steinmeier, der das jüdische Apartheidregime gerade besuchte, hätte gerade gegen diese “Jerusalemer Rasse-Gesetze” protestieren müssen, wo sie doch von den “Nürnberger Rasse-Gesetzen” wie es scheint kopiert worden zu sein. Netanjahu wird nächste Woche in Berlin erwartet, ein unwillkommener Besuch, gegen den Hunderttausende demonstrieren sollten. Evelyn hecht-Galinski



Israel marriage ban too racist even for apartheid South Africa Israel is a country where people “can be assured they will not be persecuted or discriminated against because of what they believe or whom they love,” former New York City mayor Michael Bloomberg boldly asserts.

Israelisches Heiratsverbot selbst für Apartheid-Südafrika zu rassistisch

von Ali Abunimah

10. März 2023

Ein Mann spricht am Mikrofon vor einer Menschenmenge im Kapitol des Bundesstaates Arkansas, die mit Schildern wie “Rassenmischung ist Kommunismus” und “Stoppt die Rassenmischung” gegen die Integration von Schulen protestiert.

Die israelischen Heiratsbeschränkungen erinnern an die Gesetze gegen die Vermischung der Rassen, die in den Vereinigten Staaten und im Südafrika der Apartheid galten. John T. Bledsoe Bibliothek des Kongresses

Israel ist ein Land, in dem die Menschen “sicher sein können, dass sie wegen ihres Glaubens oder ihrer Liebe nicht verfolgt oder diskriminiert werden”, wie der ehemalige Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg, kühn behauptet.

In einem Artikel in der New York Times vom 5. März scheint der Milliardär – im Einklang mit der üblichen “Pinkwashing”-Propaganda – zu behaupten, dass Israel durch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen ein Beispiel für die Achtung der individuellen Rechte sei.

Als solches, so Bloomberg, müsse Israels glänzende Demokratie vor den von Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagenen Gesetzesreformen verteidigt werden.

Diese Vorschläge haben Tausende von Israelis zu wochenlangen Protesten gegen das, was viele als Justizputsch bezeichnen, auf die Straße getrieben.

Wie andere liberale Zionisten befürchtet Bloomberg, dass die Änderungen Israels Justiz ihrer vermeintlich aufgeklärten Unabhängigkeit berauben und eine Kapitalflucht auslösen würden, die die angebliche Position des Landes als technologische “Start-up-Nation” gefährden könnte.

Bloomberg zeichnet das Bild eines Israels, das auf den “gemeinsamen Werten” von “Freiheit, Gleichheit [und] Demokratie” aufbaut, die alle “von einer Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit getragen werden”.

Aber wie so vieles in Bloombergs Artikel ist das Israel seiner Vorstellung für jeden, der auch nur einen Funken Realitätssinn hat, völlig unerkennbar.

Man kann nicht einfach heiraten, wen man will

Israel lässt keine gleichgeschlechtlichen Ehen zu, obwohl es solche Ehen anerkennt, wenn sie im Ausland geschlossen wurden.

Israel lässt nicht einmal Ehen zwischen einem Mann und einer Frau zu, es sei denn, sie gehören der gleichen Religion an. Gemischtreligiöse Ehen sind verboten, und es gibt keine Möglichkeit der Zivilehe – auch hier erkennt Israel solche Ehen nur an, wenn sie in einem anderen Land geschlossen wurden.

Aber die Verfolgung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Glaubens und ihrer Liebe durch den jüdischen Staat hört damit nicht auf.

Im Jahr 2003 verabschiedete Israel ein Gesetz, das es israelischen Staatsbürgern, die Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland oder dem Gazastreifen oder Staatsangehörige mehrerer anderer regionaler Staaten heiraten, untersagt, mit ihrem Ehepartner in Israel zu leben.

Die “Notmaßnahme” wurde jedes Jahr erneuert – außer 2021, als sie Netanjahus Bemühungen zum Opfer fiel, die Koalition zu diskreditieren, die ihn kurzzeitig aus dem Amt des Ministerpräsidenten verdrängt hatte.

Doch im März 2022 gelang es israelisch-jüdischen Rassisten, über die Parteigrenzen hinweg zusammenzukommen und das Gesetz zu erneuern.

Obwohl nominell als “Sicherheits”-Maßnahme gerechtfertigt, haben sich die israelischen Führer nie gescheut, den wahren Zweck des Gesetzes zuzugeben: das Anwachsen der palästinensischen Bevölkerung innerhalb Israels zu verhindern.

Letztes Jahr ließen sie den “Sicherheits”-Vortäuschung fallen und fügten eine Klausel ein, die bestätigt, dass der Zweck des Gesetzes darin besteht, “Beschränkungen der Staatsbürgerschaft und des Aufenthalts” festzulegen, die “die Tatsache berücksichtigen, dass Israel ein jüdischer und demokratischer Staat ist”.

Apartheid Südafrika

Ein Mann spricht am Mikrofon vor einer Menschenmenge im Kapitol des Bundesstaates Arkansas, die mit Schildern wie “Rassenmischung ist Kommunismus” und “Stoppt die Rassenmischung” gegen die Schulintegration protestiert.

Die israelischen Heiratsbeschränkungen erinnern an die Gesetze gegen die Vermischung der Rassen, die in den Vereinigten Staaten und im Südafrika der Apartheid galten. John T. Bledsoe Kongressbibliothek

Israel ist ein Land, in dem die Menschen “sicher sein können, dass sie wegen ihres Glaubens oder ihrer Liebe nicht verfolgt oder diskriminiert werden”, wie der ehemalige Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg, kühn behauptet.

In einem Artikel in der New York Times vom 5. März scheint der Milliardär – im Einklang mit der üblichen “Pinkwashing”-Propaganda – zu behaupten, dass Israel durch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen ein Beispiel für die Achtung der individuellen Rechte sei.

Als solches, so Bloomberg, müsse Israels glänzende Demokratie vor den von Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagenen Gesetzesreformen verteidigt werden.

Wie andere liberale Zionisten befürchtet Bloomberg, dass die Änderungen Israels Justiz ihrer vermeintlich aufgeklärten Unabhängigkeit berauben und eine Kapitalflucht auslösen würden, die die angebliche Position des Landes als technologische “Start-up-Nation” gefährden könnte.

Bloomberg zeichnet das Bild eines Israels, das auf den “gemeinsamen Werten” von “Freiheit, Gleichheit [und] Demokratie” aufbaut, die alle “von einer Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit getragen werden”.

Aber wie so vieles in Bloombergs Artikel ist das Israel seiner Vorstellung für jeden, der auch nur einen Funken Realitätssinn besitzt, völlig unerkennbar.

Man kann nicht einfach heiraten, wen man will

In der Tat lässt Israel keine gleichgeschlechtlichen Ehen zu, obwohl es solche Ehen anerkennt, wenn sie im Ausland geschlossen wurden.

Israel lässt nicht einmal Ehen zwischen einem Mann und einer Frau zu, es sei denn, sie gehören der gleichen Religion an. Gemischtreligiöse Ehen sind verboten, und es gibt keine Möglichkeit der Zivilehe – auch hier erkennt Israel solche Ehen nur an, wenn sie in einem anderen Land geschlossen wurden.

Aber die Verfolgung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Glaubens und ihrer Liebe durch den jüdischen Staat hört damit nicht auf.

Im Jahr 2003 verabschiedete Israel ein Gesetz, das es israelischen Staatsbürgern, die Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland oder dem Gazastreifen oder Staatsangehörige mehrerer anderer regionaler Staaten heiraten, untersagt, mit ihrem Ehepartner in Israel zu leben.

Diese “Notmaßnahme” wurde jedes Jahr erneuert – außer 2021, als sie Netanjahus Bemühungen zum Opfer fiel, die Koalition zu diskreditieren, die ihn kurzzeitig aus dem Amt des Ministerpräsidenten verdrängt hatte.

Palästinenser im Visier

Das Gesetz von 2003 verschärfte die bereits bestehenden Beschränkungen für die Eheschließung zwischen israelischen Juden und Palästinensern, richtete sich jedoch in erster Linie gegen palästinensische Bürger Israels, die aufgrund enger familiärer und kommunaler Bindungen meist Palästinenser aus dem Westjordanland oder dem Gazastreifen heiraten.

Aus zionistischer Sicht hält das Gesetz nicht nur mehr Palästinenser davon ab, nach Israel zu kommen, sondern hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass es jeden der zwei Millionen Palästinenser, die die israelische Staatsbürgerschaft oder einen Wohnsitz in Israel haben, zwingt, das Land zu verlassen, wenn sie heiraten und eine Familie mit der Person, die sie lieben, gründen wollen.

“Diese extrem rassistische Maßnahme, die seit mehr als 20 Jahren gegen Palästinenser praktiziert wird, wäre nicht einmal im Apartheid-Südafrika durchsetzbar gewesen”, erklärte Adalah, eine Gruppe, die rechtliche Schritte gegen das Gesetz einleitet, nachdem die Knesset es am 5. März erneut verlängert hatte.

“Dieses Gesetz ist nicht nur eine weitere der zahllosen Formen der Diskriminierung von Palästinensern durch Israel; es ist eine Verletzung der grundlegendsten Menschenrechte und ein Eindringen in den intimsten Bereich der Familie”, fügte die Gruppe hinzu.

Adalah weist darauf hin, dass “sogar der Oberste Gerichtshof Südafrikas ähnliche Maßnahmen während der Apartheid niedergeschlagen hat”.

Es überrascht nicht, dass ich so gut wie keine Berichterstattung über diese jüngste Bestätigung der israelischen Apartheid und noch weniger internationale Kritik gefunden habe.

Adalah, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, lässt sich von dem erfolgreichen Kampf inspirieren, den südafrikanische Aktivisten, Anwälte und einfache Menschen vor Jahrzehnten gegen die rassistischen Ehegesetze des Landes geführt haben.

Im Dezember wurden vor dem Obersten Gerichtshof Israels Petitionen gegen das Gesetz von 2003 verhandelt. Das Gericht, das fast immer die rassistischsten und gewalttätigsten Praktiken Israels gegen Palästinenser “legal” absegnet, hat noch keine Entscheidung getroffen.

Aber angesichts seiner Geschichte gibt es wenig Grund zur Hoffnung – ob Netanjahus Reformen nun durchkommen oder nicht.

Was Michael Bloomberg betrifft, so erinnert er uns daran, dass er während seines gesamten öffentlichen Lebens Israel “unerschütterlich unterstützt” hat und “sich nie in die Innenpolitik des Landes eingemischt oder seine Regierungsinitiativen kritisiert hat”.

Er prahlt damit, dass er im Sommer 2014, als Israel den Gazastreifen bombardierte und 51 Tage lang durchschnittlich 11 palästinensische Kinder pro Tag tötete, in ein Flugzeug nach Tel Aviv sprang, um seine bedingungslose Unterstützung zu demonstrieren.



Unsichtbare Palästinenser

Nun aber, da Netanjahus Reformvorschläge Rechte bedrohen, die Juden genießen, den Palästinensern aber seit jeher verwehrt sind, erklärt Bloomberg: “Meine Liebe zu Israel, mein Respekt für sein Volk und meine Sorge um seine Zukunft veranlassen mich nun, mich gegen den Versuch der derzeitigen Regierung auszusprechen, die unabhängige Justiz des Landes faktisch abzuschaffen.”

Sein gesamter Artikel enthält einen wegwerfenden Verweis auf Palästinenser und behauptet, dass Israel “in einer der gefährlichsten Gegenden der Welt” liegt – eine rassistische Floskel, die direkt daran erinnert, wie viele weiße Amerikaner Angst vor der allgegenwärtigen Polizeigewalt in überwiegend schwarzen Stadtgebieten schüren und diese rechtfertigen.

Wie andere prominente amerikanisch-jüdische Unterstützer Israels, die sich jetzt zur Verteidigung der angeblichen Demokratie Israels zu Wort melden, kennt Bloomberg jedoch die schreckliche Realität, der die Palästinenser ausgesetzt sind – auch wenn sie es nicht zugeben wollen.

Es ist genau die Ausrede, dass Maßnahmen wie das rassistische Ehegesetz “vorübergehend” sind – selbst nach 20 Jahren – genau wie die Vorstellung, dass Israels Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens “vorübergehend” ist, selbst nach 55 Jahren -, die es liberalen Zionisten erlaubt, so zu tun, als sei Israel etwas anderes als das, was es ist: ein groteskes siedler-koloniales Apartheidregime, das die schlimmsten Formen von Rassismus und Diskriminierung praktiziert, die die Menschheit kennt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …