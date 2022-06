Einmal in Kriegslaune…..

https://multipolarista.com/2022/06/27/israel-saudi-arabia-qatar-uae-iran/



Bild: The UAE and Bahrain normalize relations with apartheid Israel at the White House in September 2020

Die USA haben ein Treffen mit hochrangigen Militärs aus dem Apartheidstaat Israel, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain organisiert, um sich gegen den Iran zu verschwören, während der jordanische König eine “Nahost-NATO” fordert.

Israelisches Militär konspiriert mit Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten gegen

den Iran



Von Benjamin Norton



27. Juni 2022

VAE Bahrain Israel Trump Normalisierung

Die VAE und Bahrain normalisieren ihre Beziehungen zum Apartheidstaat Israel im Weißen Haus im September 2020

Die Vereinigten Staaten haben ein Treffen mit hochrangigen Militärs aus dem Apartheidstaat Israel, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain organisiert, um sich gegen den Iran zu verschwören.

Diese Gespräche fanden statt, während der streng pro-westliche König von Jordanien die Schaffung einer “Nahost-NATO” forderte.

Die militärischen Gespräche wurden in einem Bericht des Wall Street Journal vom 26. Juni mit dem Titel “U.S. Held Secret Meeting With Israeli, Arab Military Chiefs to Counter Iran Air Threat” enthüllt.

Das Zentralkommando des US-Militärs versucht, die Luftaktivitäten in der Region zu koordinieren, in der Hoffnung, Teheran in Schach zu halten.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz bezeichnete die Zusammenarbeit als “Middle East Air Defense Alliance”, berichtete das Wall Street Journal.

Anonyme US-Regierungsvertreter bestätigten der Zeitung das Treffen. Es wurde im März in Sharm el-Sheikh, Ägypten, einberufen, um sich gegen die wachsenden Raketen- und Drohnenfähigkeiten des Iran abzustimmen”, so die Zeitung.

An den Gesprächen nahmen die Generalstabschefs der israelischen, saudischen und katarischen Streitkräfte sowie hochrangige Militärs aus Jordanien und Ägypten und untergeordnete Beamte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain teil.

Kuwait und Oman nahmen nicht an dem Treffen teil.

Die Luftkommandozentrale des US-Militärs für den Nahen Osten befindet sich auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Udeid in Katar, dem größten US-Militärstützpunkt in der Region.

Diese Militärgespräche in Ägypten sind ein deutliches Zeichen für die wachsende Kampagne der Golfmonarchien und ihrer Verbündeten zur Normalisierung des israelischen Kolonialismus.

Ägypten hat seine Beziehungen zu Israel 1979 normalisiert. Die jordanische Monarchie normalisierte ihre Beziehungen zu Israel im Jahr 1994.

Die VAE und Bahrain normalisierten ihre Beziehungen mit dem Apartheidstaat Israel im Jahr 2020 im Rahmen des Abraham-Abkommens der Regierung Donald Trump.

Trump Abraham-Abkommen VAE Bahrain Israel

Die Staatsoberhäupter Israels, der VAE und Bahrains treffen sich im September 2020 mit Donald Trump im Weißen Haus, um das Abraham-Abkommen zu unterzeichnen.

Saudi-Arabien und Katar haben technisch gesehen noch keine förmlichen Beziehungen zu Israel aufgenommen, obwohl sie seit Jahren im Stillen hinter den Kulissen zusammenarbeiten.

Das saudische Regime hat israelische Militärausrüstung sowie Überwachungs- und Hacking-Technologie gekauft. Führungskräfte israelischer Unternehmen wurden von der saudischen Monarchie willkommen geheißen.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Katar sind sehr angespannt, und Riad, das eine wahhabitisch-fundamentalistische Ideologie predigt, verhängte 2017 sogar eine Blockade gegen Doha, das ein Top-Sponsor der Muslimbruderschaft ist.

Aber die Tatsache, dass die obersten Militärkommandeure Saudi-Arabiens und Katars an einem Treffen mit dem Stabschef der IDF teilnahmen, zeigt, dass die Golfmonarchien und das Apartheid-Israel immer noch bereit sind, in dem Bemühen zusammenzuarbeiten, den Iran einzudämmen.

Der Iran ist einer der wichtigsten Unterstützer der antiimperialistischen Kräfte in der Region und de facto der Anführer der Achse des Widerstands.

Teheran hat auch breitere wirtschaftliche und politische Bündnisse mit China, Russland, Venezuela und Nicaragua geschlossen.

Unter Verweis auf den Stellvertreterkrieg in der Ukraine befürwortete der prowestliche jordanische König Abdullah II. die Idee einer “Nahost-NATO”, eines regionalen Bündnisses auf der Grundlage des US-geführten Militärkartells.

“Ich wäre einer der ersten, der eine Nahost-NATO befürworten würde”, sagte der jordanische Monarch in einem Interview mit CNBC im Juni dieses Jahres.

“Wir arbeiten aktiv mit der NATO in der ganzen Welt zusammen, und das schon seit langem. Aus jordanischer Sicht sind die Beziehungen zur NATO tatsächlich partnerschaftlich”, fügte Abdullah hinzu. “Diese Beziehung zur NATO ist etwas ganz Besonderes. Wir kämpfen Schulter an Schulter, und das schon seit Jahrzehnten”.

US-Präsident Joe Biden plant für Juli dieses Jahres einen Besuch im Apartheidstaat Israel und in Saudi-Arabien.

Ghassan Kanafani, ein prominenter linker Intellektueller der revolutionären Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), argumentierte bereits in den 1960er Jahren, dass der größte Feind der Freiheit des palästinensischen Volkes nicht nur Israel sei, sondern auch die, wie er es nannte, “reaktionären arabischen Regime” wie die Golfmonarchien, die alle Teil des von den USA geführten imperialistischen Systems sind.

Es war jahrzehntelang ein offenes Geheimnis, dass diese reaktionären arabischen Regime mit Israel kollaborieren, aber in den letzten Jahren ist ihr Bündnis öffentlich und unbestreitbar geworden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...