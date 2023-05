Israelisches Militär tötet in der Nacht 13 Palästinenser bei Angriffen im Gazastreifen

Der Tag des Sieges wird zum verlustreichen Tag in Gaza! Das zionistisch-faschistische Regime mordet präventiv auf Verdacht, natürlich auch Zivilisten, darunter Kinder gnadenlos und die westliche “Werte”gemeinschaft, schweigt und schaut zu! Evelyn Hecht-Galinski



The Israeli military killed 13 Palestinians, including three Palestinian Islamic Jihad (PIJ) commanders along with their wives and children, in an overnight attack on the Gaza Strip. A total of 40 fighter jets participated in bombing different locations in the besieged enclave just after 2 am local time on Tuesday, according to the Israeli military.