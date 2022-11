Israel’s farcical elections and fictional democracy Senior political analyst at Al Jazeera. Israel’s powerful military and booming economy are undeniable facts, but its much-celebrated democracy is utter fiction. Israel claims to be a Jewish and democratic state. In fact, it is neither. It boasts of being “the state of the Jewish people” everywhere, when less than half of the world’s Jews live in the country.

Supporters of former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attend a campaign event in the run-up to Israel’s election in Or Yehuda, Israel on October 30, 2022 [Nir Elias/Reuters]

Israels absurde Wahlen und fiktive Demokratie

von Marwan Bishara

31. Oktober 2022

Je mehr Wahlen Israel abhält, desto grausamer werden sie.



Israels mächtiges Militär und seine boomende Wirtschaft sind unbestreitbare Fakten, aber seine vielgepriesene Demokratie ist reine Fiktion.

Israel behauptet, ein jüdischer und demokratischer Staat zu sein. In Wirklichkeit ist es weder das eine noch das andere. Es brüstet sich damit, überall “der Staat des jüdischen Volkes” zu sein, obwohl weniger als die Hälfte der Juden der Welt in diesem Land leben. Heute herrscht Israel über 15 Millionen Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, von denen die Hälfte keine Juden sind; die meisten dürfen in Israel nicht wählen.

Israel erkennt das “Israelsein” nicht einmal als Nationalität an und lehnt das liberale demokratische Konzept eines “Staates aller seiner Bürger” ab. Stattdessen erkennt der jüdische Staat zwei Schichten von Menschen an: Juden, die Anspruch auf alle Rechte haben, und Palästinenser, die sich mit weniger oder gar keinen Rechten begnügen müssen. Diese Palästinenser werden zähneknirschend als Bürger zweiter Klasse geduldet, als koloniale Untertanen besetzt und unterdrückt oder als unerwünschte Flüchtlinge ferngehalten, deren unveräußerliches Recht auf Rückkehr den “jüdischen Staat” zerstören würde.

Und als ob das noch nicht genug wäre, um die Augenbrauen zu heben, sollte man bedenken, dass es im “jüdischen Staat” keinen Konsens darüber gibt, “wer ein Jude ist”. Orthodoxe, reformierte und säkulare Juden haben unterschiedliche – sogar gegensätzliche – Interpretationen des Judentums. Es handelt sich um eine religiöse Frage, die von der Machtpolitik abhängt, wie dieser alte israelische satirische Sketch sehr gut illustriert.

Nichtsdestotrotz privilegiert die rechtliche und politische Logik im kolonialen Apartheidstaat Israel die Juden, die in allen Gebieten zwischen dem Fluss und dem Meer leben, in allen wichtigen Lebensbereichen, einschließlich Staatsbürgerschaft, Wohnraum, Landrechte, Sprache, Kultur, Mobilität usw.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich Israel/Palästina nicht vom Südafrika der Apartheid, wo die privilegierten Weißen ebenfalls ein gewisses Maß an kommunitärer Demokratie genossen. Aber die heuchlerischen westlichen Eliten, die sich auf “die einzige Demokratie im Nahen Osten” beziehen, haben nie von “der einzigen Demokratie in Afrika” gesprochen. Tomato, tomahto.

Um das Fehlen einer echten Demokratie zu kompensieren, hält Israel Wahlen ab – spektakuläre Wahlen. Je mehr Wahlen es abhält, desto grausamer und zersplitterter werden sie. Wie ich nach der letzten Wahl schrieb, “übertrumpft im heutigen Israel der persönliche Ehrgeiz die Politik, und die Politik überwiegt die Ideologie”.

Die Zersplitterung verleiht dem Land einen Reiz der Pluralität und Vielfalt, vor allem im Gegensatz zu den ersten drei Jahrzehnten des israelischen Staates, als die Arbeitspartei vorhersehbar jede Wahl gewann. Doch in den letzten Jahren ist die Rechte ebenso dominant geworden wie die Arbeitspartei, wenn auch mit mehr Geschrei, Beleidigungen und Verleumdungen.

Grausamkeit ist zu Israels Nationalsport geworden. In der Tat ist Israels Politik grausamer als die meisten anderen”, so Benjamin Netanjahu. Er sollte es wissen; er ist der Champion. Grausamkeit gibt es in zwei Ausprägungen: politische Hetze und rassistische Gewalt. Beide flammen wie ein Feuerwerk in jeder Wahlsaison auf, die in diesen Tagen so oft kommt wie der Frühling oder der Sommer.

Es überrascht daher nicht, dass der politische Diskurs des Landes im Vorfeld der Wahlen am 1. November, den fünften in vier Jahren, giftig wurde. Was Israels rassistische Führer an politischer Meinungsverschiedenheit vermissen lassen, machen sie mit persönlichen Beleidigungen und Rufmord wett. “Abschaum der Menschheit”, “pathologischer Lügner”, “Mörder” und “Faschist” sind einige der milderen Ausdrücke, die Israels Wahlspektakel beleben.

Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden

Sogar der Vorwurf des Nazismus und Antisemitismus wird von Fanatikern aus dem religiösen und säkularen Lager immer wieder erhoben. Es sind diese Art von Vorwürfen, die das Netanjahu-Lager Mitte der 1990er Jahre aufbrachte und die zur Ermordung des damaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin führten, weil er es gewagt hatte, den Friedensprozess ohne eine klare jüdische Mehrheit in der Knesset voranzutreiben.

Grober Rassismus gegen die Palästinenser gehört zur Wahlsaison wie die Winterkälte und die Sommerhitze. Aber es gibt eine Ausnahme von der Regel: Wenn Palästinenser ihr Gewissen verraten, um ein paar Brosamen zu bekommen, werden diese “guten Araber” geschätzt wie der Haussklave Stephen Warren in Quentin Tarantinos Film Django Unchained.

Grausame Gewalt ist in der Wahlsaison ebenfalls vorhersehbar, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. In einer rituellen Projektion von Machogehabe und Angeberei hat Israel den belagerten Gazastreifen bombardiert, palästinensische Städte und Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland überfallen und wieder überfallen, Tausende von palästinensischen Zivilisten getötet und inhaftiert, unzählige Häuser zerstört und ein ganzes Volk unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung terrorisiert.

Und nun, ein Jahr nachdem Netanjahus Gefolgsleute die Regierung übernommen haben, hat sich ihre Koalitionsregierung als genauso schlecht, wenn nicht noch schlechter erwiesen. Naftali Bennett und Avigdor Lieberman, die in der Vergangenheit Netanjahus Stabschefs waren, Gideon Sa’ar, der sein Kabinettssekretär war, und Yair Lapid und Benny Gantz, die Minister in seinem Kabinett waren, haben Netanjahus Verbrechen und Torheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten wiederholt.

Die Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Ihre Regierung hat den Gazastreifen bombardiert, die Städte im Westjordanland wieder besetzt, die illegalen Siedlungen ausgebaut und alle Wege zu einer Verhandlungslösung blockiert.

Der “gemäßigte” Gantz, der damit prahlte, ganze Wohnviertel im Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen, als er noch Generalstabschef des Militärs war, war 2021 wieder dabei und überwachte weitere Zerstörungen, diesmal als israelischer Verteidigungsminister. Erst kürzlich ernannte er einen illegalen Siedler zum neuen Generalstabschef des Militärs.

Wenn das Mäßigung ist, warum dann nicht gleich für Extremismus stimmen; das ist wenigstens authentisch!

Es ist also keine Überraschung, dass Benjamin Netanjahu, der “Fürst der Finsternis und des Hasses”, voraussichtlich eine sechste Amtszeit als Ministerpräsident gewinnen wird, obwohl er wegen Untreue, Bestechung und Betrug angeklagt ist. In diesem Fall wird Netanjahu mit Sicherheit eine “nationale Immunitätsregierung” bilden, die dafür sorgt, dass er nicht ins Gefängnis muss. Sein Bündnis mit rechtsextremen Parteien wie Itamar Ben-Gvirs Otzma Yehudit (Jüdische Stärke) könnte auch versuchen, den Obersten Gerichtshof und die Justiz zu schwächen, indem er sie seiner Parlamentsmehrheit unterwirft.

Der ehemalige Premierminister Ehud Barak hat kürzlich die “unheilige Allianz zwischen Netanjahu und Ben-Gvir und den messianischen Rassisten” als “wahre Bedrohung für den Staat Israel” verurteilt und vorausgesagt, dass ihr Sieg “eine Zeit der Dunkelheit” einleiten könnte. Grausam, vielleicht, aber verdient.

Allerdings hat Netanjahu wiederholt Barak und Schlimmeres verunglimpft. In seiner kürzlich veröffentlichten autobiografischen Monstrosität Bibi macht der Oberspinner viele, wenn nicht sogar die meisten seiner Vorgänger, Nachfolger und ehemaligen Partner und Gesprächspartner schlecht. Die 736 Seiten des Buches sind voller Lügen, Halbwahrheiten und Übertreibungen, aber auch voller Eitelkeit, Selbstüberschätzung und Verblendung, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.

Das ist der furchtbare Zustand der “israelischen Demokratie” heute. Rechtsextreme Fanatiker und blutige Generäle beherrschen die absolute Mehrheit der Sitze im israelischen Parlament und konkurrieren um die Sitze der erschreckend schrumpfenden Linken. Je mehr Wahlen Israel abhält, desto weniger demokratisch und despotischer wird es gegenüber den Palästinensern, leider. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...