https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gaza-jenin-assault-bloody-war-extension



Die Schwestern des 17-jährigen Palästinensers Amjad Al-Fayed trauern um ihn während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager von Dschenin am 21. Mai 2022 (AFP)



Israels Angriff auf Gaza ist eine Fortsetzung seines blutigen Krieges gegen Dschenin



Von Ibrahim Fraihat, Reema Abu Ramadan



8. August 2022



Statt einer groß angelegten Invasion des Flüchtlingslagers Jenin hat Israel offenbar beschlossen, den Gazastreifen anzugreifen, wo palästinensische Widerstandsgruppen eine viel stärkere Präsenz haben

Der israelische Krieg gegen die palästinensischen Widerstandsbewegungen – einschließlich des Islamischen Dschihad in Gaza – hat nicht erst vor ein paar Tagen begonnen. Er dauert in Dschenin schon seit Monaten an.

Israel scheint seine Strategie von groß angelegten Militäroperationen auf gezielte Tötungen politischer Aktivisten umgestellt zu haben

In Dschenin herrscht Krieg, sagte mir ein örtlicher Cafébesitzer vor drei Wochen bei meinem Besuch in der Stadt im nördlichen Westjordanland. Als ich ihn um eine genauere Erklärung bat, sagte er: “Israel führt einen Krieg mit Bombenanschlägen und Attentaten in der Stadt. Die Bevölkerung wehrt sich, während die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) tatenlos zusieht”.

Es ist bekannt, dass sich Jenin im Wesentlichen außerhalb der Sicherheitskontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde befindet, während Israel seine Strategie von groß angelegten Militäroperationen auf die gezielte Tötung politischer Aktivisten umgestellt zu haben scheint. Die Aussage des Cafébesitzers gab mir zu denken: Warum Jenin?



Von Jenin nach Gaza

Letzte Woche verhaftete Israel Bassam al-Saadi, einen hochrangigen Führer des Islamischen Dschihad, bei einer Razzia, bei der palästinensische Jugendliche getötet wurden. Außerdem wurden bei einer israelischen Razzia in Dschenin im April letzten Jahres ein Palästinenser getötet und 13 weitere verwundet. Später im selben Monat wurden bei einem weiteren Einsatz ein palästinensischer Jugendlicher getötet und drei weitere verletzt. Und am 11. Mai wurde die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh getötet, als sie über die Ereignisse im Lager berichtete, was eine weltweite Verurteilung auslöste.

Doch die Angriffe hörten damit nicht auf: Im Juni führten rund 30 israelische Militärfahrzeuge eine Razzia in Dschenin durch, bei der die Soldaten ein Auto im Osten der Stadt einkesselten und das Feuer auf die vier Männer im Inneren eröffneten. Drei von ihnen starben, der vierte wurde schwer verwundet.

Der Angriff löste die Befürchtung aus, dass es zu einer groß angelegten israelischen Invasion des Flüchtlingslagers Jenin kommen würde, in dem bewaffnete Flügel der Bewegungen Islamischer Dschihad und Fatah aktiv sind. Es scheint jedoch, dass Israel stattdessen beschlossen hat, den Gazastreifen anzugreifen, wo der Islamische Dschihad eine viel stärkere Präsenz unterhält.

Die Jugendlichen in Jenin stehen unter ständigem Druck und haben mit den täglichen Härten des Lebens unter der Besatzung zu kämpfen.

Mit seinen Militäroperationen in der Stadt untergräbt Israel die Sicherheitskontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihre Glaubwürdigkeit in den Augen der eigenen Bevölkerung, da es der palästinensischen Führung nicht gelingt, gefährdete Bürger zu schützen. Statt einer offiziellen Antwort verüben Palästinenser aus Jenin einzeln Anschläge gegen Israelis.

Chaos auf den Straßen

Mit seinen Angriffen auf Jenin hofft Israel, zwei Ziele zu erreichen: der Palästinensischen Autonomiebehörde jeglichen Anspruch auf die Kontrolle der Sicherheit in der Region zu nehmen und andere Akteure – wie die Stämme – zu ermutigen, die Sicherheitslücke zu schließen.

In Hebron zum Beispiel spielen die Stämme eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Lösung von Konflikten. Anders als die Palästinensische Autonomiebehörde bieten die Stämme ihren eigenen Mitgliedern Sicherheit und Stabilität, ohne nationale und politische Rechte zu fordern. Für Israel ist dies ideal, und es hofft, dass in Dschenin etwas Ähnliches geschaffen wird.

Israel möchte die palästinensische Führung zu einer Zivilverwaltung degradieren, die lediglich die Befehle Israels befolgt und keine nationalen oder politischen Rechte einfordern kann.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hingegen beobachtet die Situation in Jenin in aller Ruhe und will Israel zeigen, wie die Stadt – und vielleicht auch andere Teile der besetzten Gebiete – ohne den Sicherheitsapparat der PA aussehen könnten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hofft, dass Israel in Jenin scheitert, so dass ihre Sicherheitskontrolle zwingender wird. Die PA hat ihre Glaubwürdigkeit bei den USA auf der Grundlage aufgebaut, dass sie die einzige Partei ist, die im besetzten Westjordanland für Sicherheit sorgen kann, und der Krieg in Dschenin bietet die Gelegenheit zu beweisen, dass ohne ihre Präsenz Chaos herrscht.

In diesem andauernden Kampf zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde fehlen die Bürger von Jenin in diesem Kalkül. Angesichts der aggressiven israelischen Operationen und des Versagens der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), einzugreifen und Schutz zu bieten, sehen einige in der Gewalt die einzige Möglichkeit, die Sicherheitslücke zu schließen.

Die Bevölkerung von Dschenin, insbesondere die Jugend der Stadt, erhebt sich gegen die Marginalisierung, die sie aufgrund der verfehlten Entwicklungspolitik der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Geberländer erfahren hat. Angesichts des Mangels an Beschäftigungsmöglichkeiten in der Stadt haben einige frustrierte und entmutigte Jugendliche zu den Waffen gegriffen, da sie dies als eine Möglichkeit ansehen, angesichts der enormen Schwierigkeiten ihre Würde wiederzuerlangen.



Die Identität des Widerstands

Die Revolution von Jenin ist nicht nur eine Reaktion auf die israelischen Operationen und Angriffe. Es geht dabei auch um Identität. Der Widerstand gegen fremde Armeen ist seit jeher in den Köpfen, Herzen und Erzählungen der Menschen in der Stadt verankert.

Das Hauptschlachtfeld des Aufstandes gegen das britische Mandat im Jahr 1936 war Jenin, wo die britischen Truppen den Widerstandsführer Izz ad-Din al-Qassam töteten. Ein weiterer prominenter Revolutionsführer, Scheich Farhan al-Saadi, wurde ebenfalls von der britischen Armee in Dschenin getötet.

“Wir sind die Enkel von al-Qassam”, sagte eine Person in dem Café bei meinem Besuch. “Das sind wir, wir können nicht schweigen.”

In jüngerer Zeit führte das Flüchtlingslager Jenin die härteste Konfrontation mit Israel während der Zweiten Intifada an.

Im April 2002 stürmten israelische Streitkräfte das Lager und töteten mehr als 50 Palästinenser. Auch rund zwei Dutzend israelische Soldaten wurden bei der Operation getötet.

Viele der Jugendlichen, die heute in Jenin kämpfen, waren während der zweiten Intifada noch Babys oder noch nicht geboren. Doch die Geschichte des Widerstands in der Stadt ist in ihre Identität eingraviert und dient ihnen als Motivation für ihre revolutionären Aktionen gegen die israelische Besatzung.

Jenin liegt am Rande des besetzten Westjordanlandes und ist geografisch sehr nahe an Israel gelegen, was palästinensische Operationen innerhalb des Landes erleichtert hat. Und da die israelischen Siedlungen im Westjordanland weiter wachsen, erweist sich eine Trennung der beiden Regionen als unmöglich.

Dies lässt ernste Zweifel am Mythos der Zwei-Staaten-Lösung aufkommen und ebnet den Weg für das, was Analysten als “Ein-Staat-Realität” bezeichnen. Geschichte, Identität, Würde, Marginalisierung, das Scheitern der Zweistaatenlösung – all diese Faktoren scheinen meine anfängliche Frage zu beantworten: Warum Jenin?

Wenn Sie in Jenin spazieren gehen, werden Sie den Stolz und die Würde in den Augen der Menschen sehen. Trotz der schwierigen Umstände und der ständigen israelischen Angriffe genießen die Menschen, was es heißt, frei von Angst zu sein.

“Wir haben keine Angst, Israel hat Angst vor uns”, sagte ein Einheimischer. Der Krieg hat die Menschen in Jenin nicht gebrochen, er hat sie nur stärker gemacht. Übersetzt mit Deepl.com

Ibrahim Fraihat ist außerordentlicher Professor für internationale Konfliktlösung am Doha Institute for Graduate Studies. Zuvor war er als Senior Foreign Policy Fellow an der Brookings Institution tätig und lehrte Konfliktlösung an der Georgetown University und der George Washington University. Zu seinen jüngsten Buchveröffentlichungen gehören: Iran und Saudi-Arabien: Taming a Chaotic Conflict (Edinburgh University Press, 2020), Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (Yale University Press, 2016) @i_fraihat

Reema Abu Ramadan, Forschungs- und Lehrassistentin am Doha Institute for Graduate Studies.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...