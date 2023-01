Diese zionistischen Faschisten wollen unbedingt Provokation und eine Dritte Intifada. Wann wird endlich die “Werte”-gemeinschaft reagieren und den “jüdischen Staat” sanktionieren und zur Rechenschaft ziehen?

https://www.middleeasteye.net/news/israel-ben-gvir-storms-al-aqsa-deliberate-provocation

Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir besucht die Al-Aqsa, 3. Januar (Social Media)



Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilt den Besuch des Ministers, vor dem sowohl die israelische Opposition als auch die Hamas gewarnt hatten, er könne zu einer gefährlichen Eskalation führen

Israels Ben-Gvir stürmt Al-Aqsa in “beispielloser Provokation

Von MEE-Mitarbeitern

3. Januar 2023

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat am Dienstag die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem betreten und damit die Spannungen verschärft.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie Ben-Gvir die Höfe mit einem starken Sicherheitsaufgebot besichtigt.

Am Montag warnte die palästinensische Bewegung Hamas Israel, dass sie nicht tatenlos zusehen werde, wenn der neue Sicherheitsminister die Al-Aqsa-Moschee besuche, wie er es am Sonntag versprochen hatte.

Nach seinem Besuch am Dienstag sagte Ben-Gvir: “Unsere Regierung wird sich den Drohungen der Hamas nicht beugen.

“Der Tempelberg ist der wichtigste Ort für das israelische Volk”, sagte er, wobei er die jüdische Bezeichnung für die Stätte verwendete.

Unsere Regierung wird nicht vor den Drohungen der Hamas kapitulieren

– Itamar Ben-Gvir

“Wir halten die Bewegungsfreiheit für Muslime und Christen aufrecht, aber auch Juden gehen zu dieser Stätte, und diejenigen, die Drohungen aussprechen, müssen mit eiserner Faust behandelt werden.”

Die Al-Aqsa-Moschee ist eine der heiligsten Stätten des Islam und die Stätte des jüdischen Tempels, der im Jahr 70 n. Chr. von den Römern zerstört wurde.

Seit Israel die Stätte nach dem Nahostkrieg von 1967 besetzt hat, ist das jüdische Gebet an diesem Ort verboten, obwohl rechtsextreme Siedler wie Ben-Gvir (von denen einige die Al-Aqsa-Moschee abreißen und durch einen dritten jüdischen Tempel ersetzen wollen) in den letzten Jahren häufig unter strengen Sicherheitsvorkehrungen dort gebetet haben.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde, das von der mit der Hamas rivalisierenden Fatah geführt wird, erklärte in einer Erklärung, dass es den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu “für Ben-Gvirs Stürmung der Al-Aqsa und deren Folgen” verantwortlich macht.

Sie fügte hinzu, dass sie “die Erstürmung der gesegneten Al-Aqsa-Moschee durch den extremistischen Minister Ben-Gvir aufs Schärfste verurteilt und sie als beispiellose Provokation und ernsthafte Bedrohung” für die regionale Stabilität betrachtet.

Am Montag verurteilte Yair Lapid, der Netanjahu letzte Woche als Ministerpräsident ablöste, den geplanten Besuch und bezeichnete ihn als “vorsätzliche Provokation”, die den Tod von Menschen zur Folge haben werde.

Lapid forderte Netanjahu auf, seinen neuen Minister für nationale Sicherheit zurückzuhalten.

Ersten Berichten in den hebräischen Medien zufolge hatten Netanjahu und Ben-Gvir vereinbart, den Besuch zu verschieben. Netanjahus Likud-Partei dementierte jedoch, dass eine solche Bitte geäußert worden sei.

Änderung des Status quo

Hamas-Sprecher Abd al-Latif al-Qanua erklärte am Montag, der geplante Besuch sei “ein weiteres Beispiel für die Arroganz der Siedlerregierung und ihre zukünftigen Pläne, die Al-Aqsa-Moschee zu beschädigen und zu spalten”.

“Der palästinensische Widerstand wird nicht zulassen, dass die neofaschistische Besatzungsregierung die roten Linien überschreitet und sich an unserem Volk und unseren Heiligtümern vergreift.”

Netanjahus sechste Regierung, die am weitesten rechts stehende in der Geschichte Israels, hat erklärt, dass ihre wichtigste Leitlinie sein wird, dass “das jüdische Volk ein ausschließliches und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel hat”, womit sie sich auf das Konzept von “Groß-Israel” bezieht, das das besetzte Westjordanland, Ost-Jerusalem und andere fremde Gebiete umfasst.

Das zahlenmäßig tödlichste Jahr für die Palästinenser im Westjordanland seit der Zweiten Intifada

Mehr lesen ”

Es ist nicht das erste Mal, dass Ben-Gvir die Al-Aqsa stürmt. Im Mai letzten Jahres postete Ben-Gvir in Begleitung seiner Frau und seines Sohnes ein Bild, auf dem er zur Zerstörung der Stätte aufrief, um “eine Synagoge auf dem Berg zu errichten”.

Als der frühere israelische Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2000 eine ähnliche Reise zu der Stätte unternahm, löste dies den palästinensischen Aufstand der Zweiten Intifada aus.

Nach Angaben von Middle East Eye haben die israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland im Jahr 2022 mehr Palästinenser getötet als in einem einzigen Kalenderjahr seit der Zweiten Intifada.

Mindestens 220 Menschen sind bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten ums Leben gekommen, darunter 48 Kinder. Von der Gesamtzahl der Todesopfer stammten 167 aus dem Westjordanland und Ostjerusalem und 53 aus dem Gazastreifen.

Weitere fünf palästinensische Bürger Israels wurden im gleichen Zeitraum getötet. In der Zwischenzeit haben Palästinenser mindestens 29 Israelis, darunter ein Kind, getötet, was die höchste Zahl an Toten seit 2008 darstellt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...