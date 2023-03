Israels “Existenzrecht” in Expertenaussagen in Frage gestellt von Nasim Ahmed

Israel hat in seiner jetzigen Form keinerlei Existenzrecht als “jüdischer Staat”. Ein Staat ohne Verfassung und Grenzen, der nur ein Ziel hat, Palästina zu judaisieren, hat keine Existenzberechtigung. Für ein freies Palästina, in Freiheit und Menschenwürde für alle seine Bürger und Ethnien, dafür lohnt es sich zu kämpfen und einzustehen. Evelyn Hecht-Galinski

“Hört auf, Israel mit Apartheid-Südafrika zu vergleichen; es ist schlimmer! So schrieb Thembisa Fakuda schon im Mai 2021



Ich bin in Soweto geboren und aufgewachsen, einem der Gebiete Südafrikas, das wohl am stärksten von der Apartheid betroffen war. Soweto war ein Laboratorium der Apartheid; es verkörperte die schlimmsten Auswüchse des Apartheidregimes.

Was wir in den letzten Wochen in Gaza erlebt haben, hat es in Soweto jedoch nie gegeben, nicht einmal auf dem Höhepunkt der Apartheid. Ich war in Gaza, im Westjordanland und in Israel und habe einige Zeit in palästinensischen Flüchtlingslagern im Nahen Osten verbracht, darunter Sabra und Shatila im Libanon. Die Menschenrechtsverletzungen, die unmenschlichen Lebensbedingungen, die militärischen Kontrollpunkte, die reinen Siedlerstraßen und sogar die unterschiedlichen Kfz-Zulassungsstellen, die es leichter machen, auf Palästinenser zu schießen und sie anderweitig zu schikanieren, gab es im südafrikanischen Apartheidstaat nie. Wichtig ist, dass weder Soweto noch irgendein anderes “schwarzes” Township jemals vom Land, aus der Luft oder vom Meer aus bombardiert wurde, wie es in Gaza der Fall war.

Heutzutage ist es üblich, den institutionellen Rassismus in Israel und seine Besetzung Palästinas mit der Apartheid in Südafrika zu vergleichen. Bis zu einem gewissen Punkt ist das ein vernünftiger Vergleich. Bis zu einem gewissen Punkt. Trotz all seiner Schrecken und Brutalität hat das Apartheidregime in Südafrika niemals Kampfjets und Artillerie eingesetzt, um die unterdrückte Bevölkerung in den Townships zu bombardieren. Israel hat dies getan und tut es weiterhin.

Dies ist inzwischen fast zur Routine geworden und damit für die internationale Gemeinschaft “akzeptabel”, so dass Israel ungestraft handeln kann. Die Auswirkungen sind erschreckend”.https://www.middleeastmonitor.com/20230303-israels-right-to-exist-challenged-in-expert-testimonies/

Israel’s ‘right to exist’ challenged in expert testimonies “Israel’s right to exist” has been challenged in expert testimonies by leading scholars Professor John Douglas and Professor Avi Shlaim. Dugard is an advocate of the High Court of South Africa. He has served intermittently as Judge of the International Court of Justice.

Israels “Existenzrecht” in Expertenaussagen in Frage gestellt

von Nasim Ahmed

3. März 2023





Das “Existenzrecht Israels” wurde von den führenden Wissenschaftlern Professor John Douglas und Professor Avi Shlaim in einem Gutachten in Frage gestellt. Dugard ist Anwalt am Obersten Gerichtshof Südafrikas. Er war zeitweise als Richter am Internationalen Gerichtshof tätig. Eine weitere hochrangige Position hatte er bei den Vereinten Nationen inne, wo er von 2001 bis 2008 als Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig war. Shlaim, der mehrere Bücher über Israel und Palästina verfasst hat, ist Emeritus Fellow des St. Antony’s College und emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität von Oxford.

Dugard und Shlaim reagierten mit ihren Stellungnahmen auf das Verbot der britischen Regierung, dass Schulen und Universitäten mit Organisationen zusammenarbeiten dürfen, die das “Existenzrecht” Israels in Frage stellen. Die Zeugenaussagen sind Teil einer Klage der britischen Menschenrechtsgruppe CAGE gegen den ehemaligen Bildungsminister Gavin Williamson. In einem Schreiben an Schulen und Universitäten aus dem Jahr 2021 übte Williamson Druck aus, die diskreditierte Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus zu übernehmen. In dem Schreiben wurde den Schulen auch mitgeteilt, dass es ihnen untersagt sei, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die das “Existenzrecht” Israels ablehnen.

CAGE reichte eine gerichtliche Überprüfung der Regierungsrichtlinie ein und argumentierte, dass es im internationalen Recht kein derartiges Recht gibt, das Menschen und Gruppen verbietet, die Legitimität eines Staates in Frage zu stellen. “Zu lange wurde die politische Phrase ‘Israels Existenzrecht’ als Waffe benutzt, um jede Debatte über die Legitimität seiner Gründung, das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, die durch seine Gründung vertrieben wurden, und den Apartheidcharakter des israelischen Staates zum Schweigen zu bringen”, erklärte CAGE damals. Im Juli entschied ein britischer High Court gegen eine gerichtliche Überprüfung.

Diese Woche veröffentlichte CAGE die Expertenaussagen von Dugard und Shlaim. Beide stellen die von der britischen Regierung vertretene Ansicht über das “Existenzrecht” Israels in Frage. Ihre Zeugenaussagen gaben

Shlaim beschrieb Williamson als jemanden, der gewöhnlich Antizionismus und Antisemitismus miteinander vermengt. Er behauptete auch, dass der ehemalige Bildungsminister seine Position als Minister genutzt habe, um die Redefreiheit über Israel einzuschränken. Zum IHRA und möglichen finanziellen Sanktionen, die verhängt werden könnten, wenn Schulen sich weigerten, es anzunehmen, sagte Shlaim: “Dies ist eine höchst umstrittene und meiner Meinung nach diskreditierte Definition, die von Israelfreunden gefördert wurde. Die Zwei-Satz-Definition ist nichtssagend, aber es folgen 11 “illustrative Beispiele” dafür, was Antisemitismus sein könnte. Sieben der 11 Beispiele beziehen sich auf Israel. Der eigentliche Zweck der Definition ist nicht der Schutz der Juden vor Antisemitismus, sondern der Schutz Israels vor legitimer Kritik”.

Shlaim war einer von 77 israelischen Akademikern in Großbritannien, die sich als Reaktion auf Williamsons berüchtigte Intervention zusammenschlossen. Im Januar 2021 schickten sie einen Brief an die Vizekanzler und akademischen Senate in England, in dem sie die Universitäten aufforderten, das IHRA-Dokument nicht anzunehmen, da es ihrer Meinung nach “nicht nur der akademischen Freiheit und dem Kampf für die Menschenrechte schadet, sondern auch dem Kampf gegen Antisemitismus”.

In den Stellungnahmen der Experten wird das Existenzrecht Israels in Frage gestellt und argumentiert, dass ein solcher Anspruch keine Grundlage im Völkerrecht hat. Die Vorstellung, dass Staaten Rechte haben, wird rundweg abgelehnt. Der Standpunkt wird oft folgendermaßen formuliert: Der Mensch hat ein Recht auf Existenz und auf ein gedeihliches Leben. Die moralische und rechtliche Rechtfertigung für die Existenz eines jeden Nationalstaates beruht auf seiner Fähigkeit, die Rechte der Menschen zu schützen und zu verteidigen und den Interessen und dem Wohlergehen der Völker, Kulturen und Gemeinschaften zu dienen, die in dem von ihm kontrollierten Gebiet leben. Wenn ein Staat in dieser Hinsicht für eine ausreichende Anzahl von Menschen über einen ausreichend langen Zeitraum versagt, wird seine Kontrolle in Frage gestellt und verliert seine Legitimität. Die Haltbarkeit eines Staates hängt davon ab, inwieweit er die Menschenrechte der Menschen in dem von ihm kontrollierten Gebiet garantieren kann.

Es gibt zwar viele Beispiele, aber ein klassischer Fall, der oft angeführt wird, um diesen Punkt hervorzuheben, ist die Apartheid in Südafrika. Es wurde argumentiert, dass das Apartheid-Südafrika nicht als Staat anerkannt werden und aus der UNO ausgeschlossen werden sollte. Südafrika wurde zwar nicht von der Mitgliedschaft in der Weltorganisation ausgeschlossen, aber das Beglaubigungsschreiben der südafrikanischen Regierung wurde nicht anerkannt, und dem Land wurde das Recht verweigert, an den Arbeiten der Generalversammlung teilzunehmen. Dies bedeutete, dass viele Länder der Ansicht waren, dass Südafrika aufgrund seiner Apartheidpolitik nicht mehr das Recht hatte, als Staat zu existieren. Südafrika verlor seine Legitimität, weil es sich weigerte, die Rechte der schwarzen Südafrikaner auf demselben Gebiet zu garantieren und zu schützen.

Das Apartheidsystem in Südafrika weist viele Ähnlichkeiten mit Israel auf, weshalb alle großen Menschenrechtsgruppen zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel das Verbrechen der Apartheid begeht. In dem vom Besatzungsstaat kontrollierten Gebiet – das auch als historisches Palästina bekannt ist – genießen sieben Millionen der jüdischen Bevölkerung Israels volle Rechte und Privilegien, während sieben Millionen der nichtjüdischen Bevölkerung der Gebiete je nach Wohnort in irgendeiner Form diskriminiert werden. Zwanzig Prozent der palästinensischen Bürger Israels beispielsweise werden weniger diskriminiert als die fünf Millionen Palästinenser im besetzten Westjordanland, in Jerusalem und im Gazastreifen. Nicht zu vergessen sind auch die sechs Millionen palästinensischen Flüchtlinge, denen das Recht auf Rückkehr verweigert wird, während jedem Juden auf der Welt das “Recht auf Rückkehr” gewährt wird.

Um auf die Aussagen der Experten zurückzukommen, wiesen Dugard und Shlaim das “Existenzrecht” Israels zurück und erklärten, dass ein solches Recht nicht ausgeübt werden könne, da es keine Grundlage im Völkerrecht dafür gebe. Laut Dugard sind die Rechte eines Staates, die im Völkerrecht verankert sind, das Recht auf territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit und das Recht, nicht von einem anderen Staat gewaltsam angegriffen zu werden. Es ist daher nicht ersichtlich, warum Israel diese Rechte genießen sollte, da es keine definierten Grenzen hat und außerdem nicht nur den Staat Palästina gewaltsam angegriffen und besetzt hat, sondern auch weiterhin Gebiete jenseits der international anerkannten Grenzen des Apartheidstaates annektiert.

Weitere Argumente, die gegen das “Existenzrecht” Israels sprechen, ergeben sich aus der Tatsache, dass ein Staat von einigen Staaten als Staat anerkannt werden kann, von anderen jedoch nicht. Folglich ist er für die Länder, die ihn anerkennen, ein Staat, aber nicht für die Staaten, die ihn nicht anerkennen. Palästina zum Beispiel wird von 138 Ländern als Staat anerkannt, das ist mehr als der Kosovo, der von 100 Staaten anerkannt wird.

Der vielleicht stärkste Einwand gegen die Forderung Israels an andere, sein “Existenzrecht” anzuerkennen, sind die Behauptungen, die es bei der Gründung des Landes über sich selbst aufgestellt hatte. Israels Unabhängigkeitserklärung stützte sich auf die Balfour-Erklärung, das Mandat des Völkerbundes und die Teilungsresolution der Generalversammlung. Jeder dieser Ansprüche wurde seit 1948 aus rechtlichen Gründen in Frage gestellt. Die Balfour-Erklärung von 1917 erkannte beispielsweise nicht das Recht des jüdischen Volkes auf einen Staat in Palästina an. Sie besagte lediglich, dass die britische Regierung “die Errichtung einer Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen” betrachte, dass dies jedoch unbeschadet der “bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina” geschehen solle. Das klare und offensichtliche Ziel der Erklärung war die Schaffung einer “Heimstätte” für das jüdische Volk “in Palästina” und nicht die Auslöschung Palästinas, wie es Israel getan hat, um einen neuen Staat darauf zu errichten.

Ähnlich verhält es sich mit dem britischen Mandat für Palästina und dem UN-Teilungsplan. Obwohl das Mandat die Bestimmungen der Balfour-Erklärung übernahm, sah es keinen jüdischen Staat vor. Was den Teilungsplan anbelangt, so lehnten die Palästinenser die Resolution 181 wegen ihrer Ungerechtigkeit ab: Sie räumte der jüdischen Gemeinschaft, die 33 % der Bevölkerung Palästinas ausmachte, 57 % des Landes und 84 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein.

Die Botschaft der Expertenaussagen lässt sich auf die Tatsache zusammenfassen, dass die Unterdrückung einer Diskussion über das “Existenzrecht” Israels durch die britische Regierung nicht nur absurd, ahistorisch und ein Angriff auf die Meinungsfreiheit ist, sondern dass es keine Diskussion über das “Existenzrecht” Israels ohne eine ähnliche Diskussion über das Existenzrecht Palästinas geben kann. Übersetzt mit Deepl.com

