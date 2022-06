Wieder danke ich meinem Freund Josph Massad für seinen neuen, brennend aktuellen Artikel

Bild: Israelische Demonstranten bereiten sich auf den Flaggenmarsch in Jerusalem am 29. Mai 2022 vor (AFP)



Israels Flaggenmarsch und die Neonazi-Affäre in Skokie: Eine Studie der Gegensätze

Von Joseph Massad



15. Juni 2022

Die Unterstützung für den rassistischen Marsch durch das besetzte Ost-Jerusalem erstreckte sich auch auf jüdische Organisationen in den USA, wo Jahrzehnte zuvor Pläne für eine Neonazi-Kundgebung zu einem bahnbrechenden Rechtsstreit geführt hatten

Die israelische Regierung, die Ostjerusalem völkerrechtswidrig besetzt hält, ließ am 29. Mai einen Mob ultra-rassistischer israelischer Juden durch die palästinensischen Viertel der Stadt marschieren, die ihre kolonialen Flaggen schwenkten und völkermörderische Rufe wie “Tod den Arabern” und “Möge euer Dorf brennen” grölten.

Sie verfluchten auch die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, die letzten Monat von einem israelischen Scharfschützen ermordet wurde. Die Demonstranten, deren Zahl in diesem Jahr bei 70.000 lag, nennen den jährlichen Marsch, bei dem sie Palästinenser terrorisieren und angreifen, den “Jerusalem Day Flag March”.

Die israelische Besatzung hat den “Jerusalem-Tag” 1968, ein Jahr nach der Besetzung der palästinensischen Stadt, eingeführt, um ihre Eroberung zu feiern. Während des Marsches stürmten mehr als 2.600 Israelis unter dem Schutz der israelischen Polizei den Komplex der Al-Aqsa-Moschee.

Die israelische Flagge selbst ist zum Symbol für die Unterdrückung und Erniedrigung der Palästinenser durch die Zionisten schlechthin geworden

Die israelische Flagge selbst ist zum Symbol für die Unterdrückung und Demütigung der Palästinenser durch die Zionisten geworden – eine ständige Erinnerung an die koloniale Eroberung Palästinas. Die israelische Besatzung griff den Trauerzug von Abu Akleh unter dem Vorwand an, dass einige der palästinensischen Trauernden palästinensische Flaggen trugen, da das israelische Regime darauf besteht, dass die einzige Flagge, die im besetzten Ostjerusalem geschwenkt werden darf, die israelische Flagge des Eroberers ist. Die Unterstützung für Israels völkermordende Rassisten war nicht nur innerhalb Israels, sondern auch in den USA überwältigend.

Wie rechtfertigen einige in den USA ansässige Organisationen angesichts der antipalästinensischen Gewalt und der rassistischen Sprechchöre ihre Unterstützung für den Marsch?

Das American Jewish Committee (AJC), die älteste der jüdischen Organisationen in den USA, twitterte, dass seine Mitglieder “die Wiedervereinigung Jerusalems, der ewigen Hauptstadt Israels und des jüdischen Volkes, feiern”. Sie fügte hinzu, dass “70.000 Menschen am Jerusalem-Tag marschierten, um die Wiedervereinigung der Hauptstadt des jüdischen Volkes zu feiern. Gewalt durch palästinensische Randalierer, hasserfüllte Sprechchöre einer extremistischen Gruppe jüdischer Israelis und Zusammenstöße zwischen beiden sind nicht das, worum es an diesem Tag geht. Wir stehen an der Seite Israels.”



Erobert und besetzt

Die israelische Sektion der Anti-Defamation League hat sich dafür entschieden, die rassistischen Gesänge, die “Teile” des Marsches “extremistisch” machten, öffentlich zu verurteilen, nicht aber die Angriffe auf Dutzende von Palästinensern, die Verletzungen erlitten, oder die Verhaftungen durch israelische Streitkräfte.

Anfang Mai hielt es die in den USA ansässige ADL, die die Verurteilung ihrer israelischen Sektion retweetete, für angemessen, einen “bedeutenden Teil” der Gedenkveranstaltungen zum Nakba-Tag in amerikanischen Städten als “antisemitisch” zu kritisieren.

Während die ADL in ihrer Verurteilung von “Teilen” des Flaggenmarsches keine Namen der rassistischen Juden nannte, die zum Völkermord aufriefen, hielt es die Organisation für angebracht, Namen von Rednern auf den Nakba-Veranstaltungen zu nennen, die Israel verurteilten. Trotz ihrer Behauptungen wurde in dem nachrichtendienstlichen Bericht der ADL (deren illegale Spionagegeschichte, die sich unter anderem gegen arabische Amerikaner richtet, hinlänglich bekannt ist) keine einzige antisemitische Äußerung auf einer der Veranstaltungen genannt.

Wohlgemerkt, die Nakba-Veranstaltungen in den USA fanden nicht in jüdischen Vierteln statt, geschweige denn in jüdischen Vierteln, die von Palästinensern erobert und besetzt wurden – und zu den Teilnehmern an den Veranstaltungen gehörten Juden, die Palästina-Solidaritätsgruppe Jewish Voice for Peace (JVP), Palästinenser und andere Amerikaner, die Israel verurteilten, nicht aber Juden.

Die JVP nahm kein Blatt vor den Mund, als sie nach dem Marsch einen Tweet absetzte: “Das ist der Zionismus. Der Flaggenmarsch verkörpert, was die Wurzel der israelischen Staatsmacht ist. Palästinenser waren körperlicher Gewalt, Verhaftungen und Schikanen ausgesetzt, während sie gezwungen wurden, israelischen Siedlern zuzusehen, die ihren Tod forderten.”

Die gewaltige US-amerikanische Pro-Israel-Lobbyorganisation AIPAC feierte das Ereignis mit einem Tweet, in dem sie “dem jüdischen Volk”, das angeblich eine “3.000-jährige Verbindung” zu der Stadt hat, einen “fröhlichen Jerusalem-Tag” wünschte.

Als Reaktion auf die AIPAC twitterte Matt Duss, außenpolitischer Berater von Senator Bernie Sanders: “AIPAC [feiert] den heutigen gewalttätigen faschistischen Marsch”. In einem weiteren Tweet fügte er hinzu: “Stellen Sie sich die Reaktion der USA vor, wenn irgendeine Regierung der Welt einen jährlichen faschistischen Marsch durch ein jüdisches Viertel abhalten würde. Das ist es, was die Palästinenser in Jerusalem ertragen müssen, und die Antwort unserer Regierung lautet: ‘Unser Engagement für Israel ist eisern.'”



Amerikanische Neo-Nazis

Vielleicht kann die Skokie-Affäre von 1977-78 Licht in die Hypothese von Duss bringen. Die National Socialist Party of America, die US-amerikanische Neonazi-Partei, wollte in dem mehrheitlich jüdischen Vorort Skokie, Illinois, aufmarschieren, wo mehrere tausend Holocaust-Überlebende lebten. Als der Gemeinderat von Skokie 1977 Vorschriften erließ, um den Aufmarsch zu verhindern, machte der US-amerikanische Neonaziführer Frank Collin geltend, dass die Rechte seiner Gruppe auf freie Meinungsäußerung verletzt würden.

Es folgte ein Rechtsstreit, an dem der Oberste Gerichtshof der USA und die American Civil Liberties Union (ACLU) beteiligt waren. Das endgültige Gerichtsurteil fiel zugunsten der “freien Meinungsäußerung” der Neonazi-Gruppe aus und erlaubte somit den Marsch und das Recht der Demonstranten, das Hakenkreuz zu schwingen.

Die Gemeinde Skokie bestand darauf, dass das Hakenkreuz “kämpferischen Worten” gleichzusetzen sei, doch das Gericht war anderer Meinung. Darüber hinaus erklärten die amerikanischen Neonazis, dass die Slogans, die sie während des Marsches halten wollten, “White Free Speech”, “Free Speech for the White Man” und “Free Speech for White America” lauteten und keine ausdrücklichen Angriffe auf Juden enthielten, als ob die Behauptung weißer christlicher Macht in einem jüdischen Viertel nicht an sich schon antijüdisch wäre.

Auf das Gerichtsurteil folgte ein großer öffentlicher Aufschrei, und die liberale ACLU wird seitdem als Verteidigerin von Neonazis verunglimpft. Etwa 30.000 ACLU-Mitglieder verließen die Organisation aus Protest, und die Gewerkschaft verlor eine halbe Million Dollar an Beiträgen – in den späten 1970er Jahren keine unbedeutende Summe.

Im Sommer 1978 erhielten die amerikanischen Neonazis schließlich die Genehmigung für einen Aufmarsch, den sie jedoch nicht in Skokie, sondern in der Innenstadt von Chicago veranstalteten. Schätzungsweise 25 Personen marschierten in Naziuniformen mit Hakenkreuzen. Sie wurden von Hunderten von Gegendemonstranten konfrontiert. Den jüdischen Einwohnern von Skokie, darunter Überlebende des Holocaust, die ein Holocaust-Museum eingerichtet haben, um die Amerikaner über die Schrecken des Nationalsozialismus aufzuklären, blieb der Schmerz und die Demütigung durch die Neonazis erspart, die in ihrer Mitte marschierten.



Kämpferische Worte

Der krasse Unterschied zwischen dem Fall in Skokie und dem Fall im besetzten Ost-Jerusalem besteht darin, dass der geplante Aufmarsch von 25 Neonazis in Skokie viel kleiner und weniger bedrohlich gewesen wäre als die Schrecken des Aufmarsches israelisch-jüdischer Rassisten in den palästinensischen Vierteln des besetzten Ost-Jerusalem.

Unterstützt und verteidigt durch den gesamten israelischen Sicherheits- und Politapparat, darunter 2.000 Polizisten, drangen 70.000 Marschierer in palästinensische Viertel ein. Einige von ihnen griffen Einheimische an und skandierten offen Völkermordaufrufe gegen alle Araber, während sie die israelische Flagge hissten, die für die Palästinenser viel mehr bedeutet als “Kampfansagen”.

Im Gegensatz zur ACLU, die das Recht der amerikanischen Neonazis auf einen Aufmarsch mit dem Argument der Meinungsfreiheit verteidigte, stützt sich die Unterstützung von Gruppen wie AIPAC und dem American Jewish Committee für den Jerusalem-Tag auf deren Unterstützung für die illegale Besetzung und Eroberung der Stadt, die AIPAC als “Hauptstadt des Staates Israel” bezeichnet.

Seit der Feier des Jerusalem-Tages hat jedoch meines Wissens keines der mehr als 100.000 Mitglieder des AIPAC die Lobbyorganisation verlassen – und wer weiß, vielleicht hat das AIPAC wegen seiner Unterstützung für die Eroberung Jerusalems sogar mehr statt weniger finanzielle Beiträge erhalten. Vergleichen und kontrastieren Sie! Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

