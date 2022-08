Israels Freunde versuchen, einen unprovozierten Angriff zu rechtfertigen, bei dem 17 Kinder getötet wurden Von Philip Weiss

Was nun “Israel Freunde” und Lobbyisten wie Josef Schuster, Felix Klein, Michael Blume, Volker Beck u.s.w………?



https://mondoweiss.net/2022/08/israels-friends-struggle-to-justify-unprovoked-attack-that-killed-16-children/?ml_recipient=63325677720437928&ml_link=63325613971211734&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-08-13&utm_campaign=Daily+Headlines

Palästinenser evakuieren Verletzte nach einem israelischen Luftangriff, in Gaza-Stadt am 7. August 2022. Foto von Atia Darwish APAimages

Israels Freunde versuchen, einen unprovozierten Angriff zu rechtfertigen, bei dem 17 Kinder getötet wurden



Israels Befürworter krähen, dass der Angriff auf den Gazastreifen erfolgreich war, aber diese Befürworter sind blind für die moralische Dimension einer solch schrecklichen Gewalt.



Von Philip Weiss



12. August 2022

Der israelische Angriff auf den Gazastreifen in der vergangenen Woche war für viele von uns schockierend. Er wurde nicht durch einen palästinensischen Angriff provoziert und umfasste drei Tage mit Angriffen auf eine gefangene, eingezäunte Bevölkerung. Diese Angriffe richteten sich gegen die Führung einer militanten Gruppe, des Palästinensischen Islamischen Dschihad, und töteten und verletzten viele Kinder.

“Die Eskalation forderte einen schweren Tribut von der Zivilbevölkerung”, erklärte der UN-Sonderkoordinator. “Eine Orgie der Gewalt”, nannte es Middle East Eye. “Die Angriffe Israels auf Gaza sind grausam und herzzerreißend”, schrieb Jonathan Kuttab von Friends of Sabeel North America. “In drei kurzen Tagen gelang es dem israelischen Militär, Tod und Zerstörung über den Gazastreifen hereinbrechen zu lassen. Es ermordete einen weiteren Führer des Islamischen Dschihad, tötete 49 Palästinenser (darunter 17 Kinder) und verwundete 460 weitere. Das israelische Militär selbst hatte keine Opfer zu beklagen, abgesehen von einigen durch Granatsplitter leicht verwundeten Personen.”

Dieses Verständnis des Angriffs ist in den sozialen Medien und in der palästinensischen Solidaritätsgemeinschaft weit verbreitet. Wir alle haben die Fotos von palästinensischen Kindern gesehen, die bei dem Angriff getötet wurden. Und es ist offensichtlich, dass ein Motiv für den Angriff das Bedürfnis des neuen israelischen Premierministers war – ein ehemaliger Fernsehmoderator, der einen Schreibtischjob in der Armee hatte -, zu zeigen, dass auch er Palästinensern Gewalt antun kann.

Dieses Verständnis ist der Mainstream-Presse weitgehend entgangen. Obwohl NPR einen Bericht über die “erschütternden Geschichten” von Kindern brachte, die im Streifen eingeschlossen waren, als die Bomben fielen, hat die New York Times den politischen Blickwinkel vermieden und muss noch die Gesichter der getöteten palästinensischen Kinder auf ihre Titelseite bringen, wie sie es für 66 Kinder im Mai 2021 getan hat.

Die Israelis haben sich über den Erfolg des Angriffs gefreut. “Israel genoss 55 Stunden lang eine fast uneingeschränkte internationale Legitimität”, jubelte Avital Leibovich vom American Jewish Committee in einem Briefing für amerikanische Juden. Sie sagte, die Welt sei durch andere Nachrichten, einschließlich wirtschaftlicher Probleme in den USA, zu sehr abgelenkt, um dem Gazastreifen viel Aufmerksamkeit zu schenken. “Die Aufmerksamkeit der Medien, die letztendlich das Instrument sind, das der Öffentlichkeit und der Welt Informationen vermittelt, galt nicht Israel und nicht Gaza”, sagte sie.

So viel zur Welt. Aber was ist mit den Befürwortern Israels, die das Thema genauso aufmerksam verfolgen wie wir und in die Lage versetzt wurden, einen unprovozierten Angriff zu verteidigen, bei dem Kinder getötet wurden. Wie haben sie ihn gerechtfertigt?

Viele ignorierten die Fakten. “Wir stehen an der Seite #Israels in seinem Recht auf Selbstverteidigung gegen die direkte Bedrohung israelischer Zivilisten durch den palästinensischen Islamischen Dschihad”, so die ADL. Der Vorstandsvorsitzende der ADL, Jonathan Greenblatt, ignorierte auch die Tatsache, dass der Angriff nicht provoziert war: “Da in den letzten 48+ Stunden Hunderte von Raketen auf israelische Zivilisten niedergegangen sind, beten wir, dass bald ein Waffenstillstand erreicht wird, der Ruhe und Sicherheit für alle bringt.” In der Erklärung der J Street wurde der Angriff auch rationalisiert, indem der PIJ die Schuld gegeben wurde: “Israel hat das Recht, sich gegen eine Terrororganisation zu verteidigen, die israelische Leben bedroht hat.”

Andere wählten einen klinischen Ansatz für die Tötung von Kindern. Michael Koplow vom Israel Policy Forum betitelte seinen Bericht mit “Proof of concept for a better Gaza policy” (Konzeptnachweis für eine bessere Gaza-Politik) und beglückwünschte Israel zu dem Angriff, ohne auch nur zu sagen, wie viele Kinder getötet wurden.

“Man kann mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine der erfolgreichsten Konfrontationen Israels im Gazastreifen in den letzten 15 Jahren handelt. Die IDF hat ihr militärisches Ziel erreicht, die Führungsspitze des Palästinensischen Islamischen Dschihad und seine Raketenanlagen zu treffen und gleichzeitig die Zahl der palästinensischen Zivilopfer zu begrenzen; trotz des Abschusses von über 1100 Raketen durch den Islamischen Dschihad wurden keine israelischen Zivilisten getötet… Es war eine Demonstration beeindruckender militärischer und geheimdienstlicher Fähigkeiten Israels und verantwortungsvoller politischer Entscheidungen.”

“Im Wesentlichen eine unblutige Lobpreisung der Operation, die von einem General oder Politiker hätte geschrieben werden können, wobei der moralische Kontext, der entsetzlich ist, ignoriert wird”, fasst Robert Herbst zusammen.

Avital Leibovich (r) erklärt Jason Isaacson den großen Erfolg des Gaza-Angriffs. Briefing des American Jewish Committee am 8. August 2022. Screenshot.

Auch Avital Leibovichs Briefing für das American Jewish Committee bezeichnete den Angriff als einen großen Erfolg. Ihre Rechtfertigung des präventiven Charakters des Angriffs klang fernab der palästinensischen Realität – wie ein Hollywood-Drehbuch oder eine Meinung auf Facebook:

[D]er Palästinensische Islamische Dschihad plante tatsächlich eine Art tödlichen Terroranschlag gegen israelische Ziele… Nach Angaben des israelischen Geheimdienstes wissen wir, dass der Palästinensische Islamische Dschihad eine präzise Rakete einsetzen wollte… um vielleicht einen Bus mit Menschen, vielleicht einen Bus mit Soldaten, vielleicht einen Bus mit Arbeitern in der Gegend oder irgendetwas in der Art anzugreifen, und deshalb beschloss Israel…, den PIJ präventiv anzugreifen und diesen Angriff zu verhindern, und dadurch übrigens auch andere Terrororganisationen im Gazastreifen zu behindern…

Leibovich wurde noch reißerischer, als sie die israelischen Befürchtungen über die Entführung seiner Bürger durch militante Kämpfer aus dem Gazastreifen schilderte.

Eine der Herausforderungen, mit denen wir in Israel konfrontiert sind, ist die Frage der Entführung. Diese Tunnel [vom Inneren des Gazastreifens zur Grenze]… ihr operatives Ziel war es, eine Kommandoeinheit… auf die israelische Seite der Grenze zu schicken, in ein Dorf, und zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu entführen, um sie dann zu töten oder über sie zu verhandeln, oder beides…”

Ein Befürworter war ehrlich, was den unprovozierten Charakter des Angriffs angeht. Daniel Gordis, ein amerikanischer Emigrant in Israel, schrieb, dass es richtig war, dass Israel zuerst zuschlug, weil das jüdische Volk in seiner Geschichte immer wieder belagert und aus dem Land vertrieben wurde.

Gordis sagte, es sei eine großartige Sache, dass Israel angreife, weil es in der jüdischen Geschichte “vor Tausenden von Jahren” geschehen sei.

Diese alten Belagerungen bedeuteten eine Katastrophe für das jüdische Volk. Die Zerstörung des Ersten Tempels führte fast unmittelbar zu einer massiven Vertreibung der Juden aus dem Land Israel. Seit diesem Exil hat nie wieder eine Mehrheit des jüdischen Volkes im Lande Israel gelebt.

Gordis sagte, dass jüdische Kritiker des Anschlags in den Vereinigten Staaten, darunter IfNotNow und Jewish Voice for Peace, die jüdische “Opferrolle” nur heiligen. Denn wenn Israel nicht tötet, so Gordis, werden die Juden wie in der Antike von den Mauern geworfen oder in die Gaskammern gesteckt.

Denn was wäre in den Augen der heutigen Anbeter der Opferrolle ein moralisches jüdisches Handeln? Wahrscheinlich nichts Geringeres, als dass die Juden über die Mauern geworfen werden…

Denn die Israelis, selbst die Linken, nehmen die Warnungen des Islamischen Dschihad ernst. Wie ein Freund von mir zu mir zu sagen pflegt, indem er seinen Vater zitiert, der Auschwitz überlebt hat: “Wenn du ein Jude bist und dein Feind droht, dich zu töten, dann glaube ihm.”

Auch hier glaube ich nicht, dass Gordis die Realität des heutigen israelisch-palästinensischen Konflikts wiedergibt, wenn er sich auf den Zweiten Tempel und den Holocaust beruft. Eine Seite hat die ganze Feuerkraft. Die Zahlen der Toten sind sehr unausgewogen.

In der Tat hat Israel seit Anfang dieses Jahres Dutzende palästinensischer Kinder getötet. Das ist die schreckliche Tatsache, die all diese Befürworter entweder verdrängen oder zu rationalisieren versuchen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

