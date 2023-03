Israel’s judicial crisis and the ‘boomerang effect’ of colonisation As Israel’s economy was shuttered and Prime Minister Benjamin Netanyahu became convinced of the need to temporarily suspend his judicial reform legislation this week, one final deal was necessary to hold together his governing coalition.

Israelis protestieren am 9. März 2023 in Tel Aviv gegen Pläne der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu, das Justizsystem zu überarbeiten (AP)

Israels Justizkrise und der “Bumerang-Effekt” der Kolonialisierung



Von Zaha Hassan und Daniel Levy



30. März 2023



Autoritäre Instrumente, die zur Kontrolle der Palästinenser geschmiedet wurden, werden nun gegen Teile der jüdischen Bevölkerung Israels eingesetzt

Als Israels Wirtschaft lahmgelegt wurde und Premierminister Benjamin Netanjahu in dieser Woche zu der Überzeugung gelangte, dass sein Gesetz zur Justizreform vorübergehend ausgesetzt werden müsse, war ein letzter Deal notwendig, um seine Regierungskoalition zusammenzuhalten.

Itamar Ben Gvir, ein serienmäßiger Rassist, der die Partei Jüdische Kraft anführt und als Minister für nationale Sicherheit fungiert, erhielt von Netanjahu die Zusage, dass der Staat die Schaffung einer Nationalgarde unter Ben Gvirs Aufsicht vorantreiben würde – von einigen Kommentatoren als seine “private Miliz” bezeichnet.

Diese Vereinbarung spricht Bände über die enge Verbindung zwischen den beiden Krisen, die Israel gleichzeitig beherrschen: die interne Polarisierung um die Justizreformen und die von der Regierung unterstützte Eskalation des Extremismus gegen die Palästinenser.

Dieser Zusammenhang ist offenkundig, wird aber in israelischen politischen Kreisen kaum wahrgenommen. US-Präsident Joe Biden hat die Justizreform mit scharfen Worten kommentiert, während er zu Israels kriminellen Verstößen gegen die Rechte der Palästinenser sein einstudiertes Schweigen beibehielt – ein Zeichen dafür, dass auch Washington die Zusammenhänge nicht erkennt.

Das Treffen der US-Regierung mit israelischen und palästinensischen Vertretern sowie ihren jordanischen und ägyptischen Kollegen in Sharm El Sheikh in diesem Monat und in Aqaba im Februar zeigt, dass Washington entschlossen ist, seine völlig unzureichende Vorlage für die Gestaltung der Beziehungen zu Israel und die damit verbundenen Folgen für die Palästinenser fortzusetzen.

Es kommt zwar nicht jeden Tag vor, dass westliche Journalisten Worte wie “Pogrom” verwenden, um Angriffe auf Palästinenser zu beschreiben, wie wir es nach den jüngsten Ereignissen in Huwwara gesehen haben, aber es kommt jeden Tag vor, dass Palästinenser Gewalt erfahren und ihre grundlegenden Menschenrechte von israelischen Soldaten, Polizisten, Siedlermilizen oder einer Kombination davon mit Füßen getreten werden.

Als Netanjahu die Aktionen der Siedler in Huwwara mit denen der Demonstranten im ganzen Land verglich, waren viele Menschen empört. Doch die enge Verbindung zwischen der israelischen Politik und der Gewalt gegen Palästinenser sowie der Auseinandersetzung um die israelische Demokratie ist unbestreitbar – auch wenn sie unbequem ist.

Die israelische Gesellschaft erlebt, was der französisch-martinische antikoloniale Autor und Politiker Aime Cesaire den “Bumerang-Effekt der Kolonisierung” nannte. Cesaire und andere beschäftigten sich mit der Frage, wie die von den Kolonialstaaten gegenüber den Kolonisierten angewandte Politik in die imperiale Metropole zurückgebracht und gegen die Bürger eingesetzt werden kann.

Beschneidung der Freiheiten

Im israelischen Siedlerkolonialismus ist die geografische Unterscheidung zwischen Kolonie und Metropole kaum noch vorhanden – aber wir sind jetzt Zeuge dieses Phänomens, bei dem einige der autoritären Instrumente, die der israelische Staat zur Kontrolle der Palästinenser geschmiedet hat, gegen Teile der jüdischen Bevölkerung Israels eingesetzt werden. Teile dieser Bevölkerung fürchten die Beschneidung ihrer eigenen Freiheiten.

Der Vorstoß der israelischen Rechten für Justizreformen war stark von dem Ziel motiviert, die Besatzung zu festigen, die Palästinenser dauerhaft zu entrechten und die jüdische Vorherrschaft zu zementieren. Auch wenn die Gerichte die allmähliche Verwirklichung dieser Ziele nicht verhindert haben – die massive Matrix der Siedlungen ist ein Beispiel für das kolossale Versagen des israelischen Gerichtssystems bei der Wahrung der palästinensischen Rechte -, so haben sie doch dazu gedient, die Verwirklichung der vollständigen Annexion und Massenvertreibung zu behindern und zu verzögern, und werden wahrscheinlich ein Hindernis sein.

Dies erklärt, warum die letzten Widerständler gegen Netanjahus Behelfskompromiss sowohl im Parlament als auch auf der Straße aus dem rechtsgerichteten, religiösen Siedlerlager stammten.

Während die Palästinenser schon immer den Preis für Israels Straffreiheit gezahlt haben, entdecken nun viele Israelis, dass dies auch für sie mit Kosten verbunden ist

Der größte Affront gegen die demokratische Staatsführung zwischen Jordan und Mittelmeer ist nicht die Rolle des israelischen Parlaments bei der Auswahl von Richtern oder der Aufhebung ihrer Urteile, sondern die permanente Besatzung, die den Palästinensern jenseits der Grenzen von 1967 demokratische Rechte verweigert, sowie die strukturelle Diskriminierung, die den Palästinensern innerhalb dieser Grenzen einen Status zweiter Klasse verleiht.

Diese anhaltende Situation hat die wichtigsten internationalen Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International und Human Rights Watch, dazu veranlasst, diese Realität zu Recht als die rechtliche Definition von Apartheid zu bezeichnen. Ähnliche Schlussfolgerungen wurden bereits von israelischen Menschenrechtsgruppen, palästinensischen Aktivisten der Zivilgesellschaft, Akademikern und Politikern gezogen.

Die Regierung Biden hat ihre Besorgnis sowohl über die eskalierende Gewalt in Israel/Palästina als auch über die vorgeschlagenen Justizreformen zum Ausdruck gebracht. Das US-Rezept scheint in beiden Fällen dasselbe zu sein: eine Rückkehr zum Status quo ante. Anders ausgedrückt, eine Rückkehr zu Sicherheit und Demokratie für jüdische Israelis, während den Palästinensern beides verwehrt bleibt.

Es gibt ein gut eingespieltes israelisches Phänomen, nämlich “Krise” zu schreien, sobald ein US-Beamter mit einer israelischen Politik nicht einverstanden ist. Das ist jetzt in vollem Gange, einschließlich der Gegenreaktion der israelischen Führung, nachdem Biden sagte, Netanjahu sei derzeit nicht ins Weiße Haus eingeladen und Israel könne bei den Justizreformen “nicht so weitermachen” (anscheinend kann mehr als ein halbes Jahrhundert der Besatzung weitergehen).

Doch den Worten sind keine Taten gefolgt; es gibt keine Krise. Eine nüchterne Analyse ergibt ein anderes Bild: Washingtons massiver Einfluss auf Israel bleibt unangetastet, und die Zuckerbrot- und Peitsche-Maschine ist immer noch auf “an” gestellt.



Palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen

Erst im Februar garantierten die USA erneut, dass sie im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine Resolution einlegen würden, die Israel nicht gefiel. Die Regierung Biden versucht weiterhin, Drittländer zur Normalisierung und Verbesserung der Beziehungen zu Israel zu bewegen und treibt die Aufnahme Israels in das US-Programm für visumfreies Reisen voran. Vom Sprecherpodium aus wird jede Art von Sprachgymnastik angewandt, um zu vermeiden, dass eine Besatzung ausgesprochen oder bestätigt wird.

Um es klar zu sagen: Innenpolitisch hat Netanjahu – vorerst – einen Rückzieher gemacht, und zwar nicht als Reaktion auf den Druck der USA, sondern angesichts einer noch nie dagewesenen innenpolitischen Opposition. Ironischerweise konzentriert sich diese Opposition auf die Androhung wirtschaftlicher Verluste und die Verweigerung des Militärdienstes aus Gewissensgründen. Diese Instrumente, die lange Zeit von den Befürwortern der Anti-Besatzung und der Anti-Apartheid befürwortet wurden, sind in diesem Zusammenhang im gesamten zionistischen politischen Spektrum als illegitim oder noch schlimmer an den Pranger gestellt worden.

Wenn die Verhandlungen über einen Kompromiss zur Justizreform scheitern und Netanjahu das auf Eis gelegte Gesetz wieder aufnimmt, sollten Sie nicht erwarten, dass die USA den Retter spielen werden.

Lange Zeit hat das zentristische und liberale politische Establishment Israels große Anstrengungen unternommen, um palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung zu kriminalisieren und als Reaktion auf legitime Kritik an Israel fadenscheinige Anschuldigungen des Antisemitismus zu erheben. Dieser Erfolg ist nun Teil ihres Problems: Die internationale Straffreiheit, die Israel durch die jahrzehntelange Verletzung palästinensischer Rechte erlangt hat, wird nun von den Hardlinern unter den Architekten der Justizüberholung genutzt.

Demonstranten demonstrieren während des Besuchs des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in der Downing Street 10 in London, Freitag, 24. März 2023.

Demonstranten demonstrieren während des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in der Downing Street 10 in London am 24. März 2023 (AP)

Der Ansatz der USA in Bezug auf die Palästinenser wurde zuletzt in dem gemeinsamen Kommuniqué des Treffens in Sharm El Sheikh, Ägypten, dargelegt. Das Kommuniqué wiederholte weitgehend die Erklärung, die im Februar nach einem ähnlichen Treffen in Aqaba, Jordanien, mit derselben Gruppe von Teilnehmern – die jetzt offenbar als Quintett bezeichnet wird – abgegeben wurde.

Die klaffende Kluft zwischen der westlichen Rhetorik zur Ukraine und ihrer Deckung der illegalen Handlungen Israels ist für die USA und Europa mit realen Kosten verbunden

Das Kommuniqué von Scharm-el-Scheich voller hochtrabender Hoffnungen auf Vertrauen und Friedenskonsolidierung hat sich bei seiner Ankunft als ebenso tot erwiesen wie sein Pendant in Akaba.

Die verheerendste Unzulänglichkeit dieses Ansatzes besteht darin, dass die Betonung der Deeskalation durch die USA in der Praxis nur zu einer Beruhigung für die israelischen Juden führt, während die Palästinenser weiterhin von Besatzung, Unsicherheit und täglicher Demütigung betroffen sind.

Das Beharren der USA darauf, dass beide Seiten “einseitige Maßnahmen” vermeiden sollten, mag vernünftig klingen, aber dieser “Beide-Seiten-Ansatz” setzt Israels Verstöße gegen das Völkerrecht (Siedlungsbau, Hauszerstörungen, Landbeschlagnahme, unverhältnismäßige Gewaltanwendung und kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und anderswo) mit den palästinensischen Bemühungen gleich, dasselbe Recht in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof durchzusetzen.

Hohe geopolitische Einsätze

Indem sie auf eine verstärkte militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde drängen, während sie die zugrundeliegende Ungerechtigkeit der unbefristeten Besetzung ignorieren, vertreten die USA den Standpunkt, dass Besatzer und Besetzte zusammenarbeiten sollten, um die Besetzung zu stabilisieren. Dies erklärt, warum die palästinensische Regierungspartei Fatah an Popularität und Legitimität einbüßt – und warum die USA (und auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas selbst) sich weigern, palästinensische Wahlen zu unterstützen, die seit 17 Jahren nicht mehr stattgefunden haben.

Kurz gesagt, die fortgesetzte Politik der USA und des Westens, die israelische Straffreiheit garantiert – die sicherstellt, dass Israels Handlungen keine Kosten und Konsequenzen nach sich ziehen -, wirkt als Handlanger für Israels wachsenden Extremismus. Die israelische Öffentlichkeit hat Politiker wie Ben Gvir und Bezalel Smotrich ermächtigt, und Netanjahu hat sie in seine Regierungskoalition aufgenommen, in der Gewissheit, dass für Israel keine nennenswerten Sanktionen folgen werden.

Vor zwei Jahren waren wir zwei der Mitautoren eines Berichts mit dem Titel “Breaking the Israel-Palestine Status Quo: A Rights-Based Approach”, in dem wir auf die gefährliche Entwicklung hinwiesen und darauf, wie die US-Politik diese Situation noch verschärft.

Für die USA und den Westen als Ganzes steht heute jedoch noch mehr auf dem geopolitischen Spiel. Die klaffende Kluft zwischen der westlichen Rhetorik zur Ukraine und der Deckung der illegalen Handlungen Israels hat für die USA und Europa auf der internationalen Bühne einen hohen Preis. Dies wird häufig als “Beweisstück A” für die Ablehnung der moralischen Behauptungen über eine vom Westen geführte “regelbasierte” Ordnung durch den globalen Süden angeführt.

Huwwara ist die Gegenwart, aber sie bietet auch eine Verbindung zur Vergangenheit und einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft. Eine zweite Nakba ist etwas, womit israelische Rechtspolitiker immer häufiger offen drohen und wofür Siedlermilizen unter israelischer Militärdeckung das Terrain testen.

Die fade Politik der zionistischen Mitte und der linken Mitte kann diese Trends nicht umkehren. Außenstehende Mächte haben die Wahl zwischen der Mitschuld an der Apartheid und der Rechenschaftspflicht gegenüber Israel. Und während die Palästinenser schon immer den Preis für Israels Straffreiheit gezahlt haben, entdecken nun viele Israelis, dass dies auch für sie einen Preis hat. Übersetzt mit Deepl.com



Zaha Hassan ist Menschenrechtsanwältin und Gastwissenschaftlerin bei der Carnegie Endowment for International Peace. Zuvor war sie Koordinatorin und leitende Rechtsberaterin des palästinensischen Verhandlungsteams während der Bewerbung Palästinas um die UN-Mitgliedschaft und war zwischen 2011 und 2012 Mitglied der palästinensischen Delegation bei den vom Quartett geförderten Sondierungsgesprächen.

Daniel Levy ist Vorsitzender des U.S./Middle East Project und ehemaliger israelischer Verhandlungsführer mit den Palästinensern in Taba unter Premierminister Ehud Barak und in Oslo B unter Premierminister Yitzhak Rabin.

