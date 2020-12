Israels Krieg gegen europäische Hilfe für die Palästinenser Von AsaWinstanley

Bild: German Foreign Minister Heiko Maas and Palestinian Foreign Minister Riyad al-Maliki hold a press conference in Berlin, Germany November 17, 2020. [REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool – Anadolu Agency]

Israel’s war against European aid for Palestinians Anyone visiting the West Bank, as I have done on many occasions, will discover something rather common, especially in rural communities: signs, billboards and plaques advertising the European Union and other donors of aid to Palestinian communities. The most insidious example of this neo-colonial phenomenon is the US Agency for International Development (USAID).

Von AsaWinstanley

18. Dezember 2020

Jeder, der das Westjordanland besucht, wie ich es bei vielen Gelegenheiten getan habe, wird etwas ziemlich Häufiges entdecken, besonders in ländlichen Gemeinden: Schilder, Plakate und Tafeln, die für die Europäische Union und andere Geber von Hilfe für palästinensische Gemeinden werben. Das heimtückischste Beispiel für dieses neokoloniale Phänomen ist die US Agency for International Development (USAID). Diese Agentur ist eigentlich eine Tochtergesellschaft des Außenministeriums und damit in Wirklichkeit ein “Soft Power”-Arm des amerikanischen Imperiums.

Überall auf der Welt fördert USAID unter einem “humanitären” Deckmantel Regimewechsel und “nationale Interessen” der USA – ein Euphemismus für die Interessen der US-Konzerneliten. Ich habe einmal in Ramallah ein Foto von einem USAID-Plakat gemacht, das durch Graffiti in englischer Sprache verunstaltet worden war: “We don’t need your aid”. Solch berechtigter palästinensischer Zynismus gegenüber westlichen “Hilfs”-Projekten wird durch eine fundamentale Tatsache motiviert: Die palästinensische Sache ist ausdrücklich nicht einfach eine humanitäre Angelegenheit; sie ist eine politische Angelegenheit.

Die US-amerikanische und europäische Hilfe für die Palästinenser ist grundlegend fehlerhaft, absichtlich, würde ich behaupten. Der Ansatz der USA und der EU ist so, als ob die Palästinenser durch einen Hurrikan, eine Dürre oder eine andere “Naturkatastrophe” vertrieben worden wären. Wie wir aber wissen, wurden die palästinensischen Flüchtlinge in Wirklichkeit durch den bewaffneten Flügel einer rassistischen politischen Bewegung ethnisch aus ihrer Heimat vertrieben: Dem Zionismus. Vor und nach der Gründung Israels 1948 wurden rund 800.000 Palästinenser mit vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern vertrieben. Dies war keine Naturkatastrophe; es war eine kalte, bewusste Entscheidung der Zionisten.

Viele Palästinenser wurden dabei getötet, ihre Häuser und Dörfer wurden von dem entstehenden israelischen Staat von der Landkarte getilgt. Seitdem hat Israel sie und ihre Nachkommen systematisch daran gehindert, auf ihr Land zurückzukehren – was ihr legitimes Recht ist – einfach weil sie keine Juden sind.

Die EU-Hilfe für die Palästinenser scheint eher darauf ausgerichtet zu sein, das Gewissen der europäischen Liberalen zu beruhigen, als den Palästinensern tatsächlich langfristig zu helfen. Die EU macht eine große Show daraus, wie sehr sie “hilft” und palästinensische Projekte in der besetzten Westbank finanziert, aber diese Projekte ignorieren das grundlegende Problem der israelischen Besatzung und Israels fortgesetzte koloniale Vertreibung der einheimischen Bevölkerung.

So werden palästinensische Schulen und andere Projekte, die mit EU-Hilfsgeldern finanziert werden, regelmäßig von Israel abgerissen, beschädigt oder gestohlen, das dann an ihrer Stelle illegale israelische Siedlungen baut. Diese Woche hat mein Kollege bei The Electronic Intifada, David Cronin, das wahre Ausmaß dieser israelischen Zerstörung von EU-Hilfsprojekten aufgedeckt. Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit entdeckte er, dass sich der Gesamtwert der Schäden und des Diebstahls allein in den letzten fünf Jahren auf mehr als 2 Millionen Dollar beläuft. Wer weiß, wie hoch die Summe insgesamt ist.

Er fügte hinzu, dass die EU-Außenminister vor fast 20 Jahren eine Erklärung abgaben, dass sie sich das Recht vorbehalten, von Israel eine Wiedergutmachung” für solche Zerstörungen in den entsprechenden Gremien” zu fordern. Dieser unbedeutende Einwand lief jedoch ins Leere.

Doch trotz der jahrzehntelangen Zerstörung finanziert die EU weiterhin Projekte im Westjordanland, wohl wissend, dass sie früher oder später von der israelischen Armee zerstört werden. In der Zwischenzeit unternimmt die EU nichts, um die eigentliche Ursache dieser Zerstörung zu bekämpfen: die israelische Besatzung.

In der Tat tut die EU das genaue Gegenteil. Europa belohnt Israel weiterhin mit großzügigen Zuschüssen, wissenschaftlichen und militärischen Subventionen und Investitionen, sowie mit politischer und diplomatischer Unterstützung. Dies geschieht, während Israel praktisch einen Krieg gegen EU-Projekte führt, die den palästinensischen Gemeinden zugute kommen sollen.

Israels neue, rechtsradikale Botschafterin in Großbritannien, Tzipi Hotovely, fordert gewohnheitsmäßig die Zerstörung palästinensischer Gemeinden, um Platz für israelische Siedlungen und andere Besatzungsinfrastruktur in der Westbank zu schaffen. Und wie andere israelische Politiker greift sie häufig die EU an und verteufelt sie, ebenso wie Menschenrechtsgruppen, die von israelischen Dissidenten geführt werden, letztere, weil sie, wie sie behauptet, das Ergebnis einer ruchlosen Verschwörung sind, die mit europäischen Geldern finanziert wird. In einem besonders schockierenden Video im letzten Jahr griff Hotovely sogar eine dieser jüdisch-israelischen Menschenrechtsgruppen in explizit antisemitischen Begriffen an.

Aber täuschen Sie sich nicht, die EU ist keine unschuldige Partei in diesem israelischen Krieg gegen die Hilfsprojekte, die sie finanziert. Europäische Politiker und Bürokraten sind Teil dieser Scharade.

Die Beendigung der Besatzung und des israelischen Apartheidsystems, das den Palästinensern aufgezwungen wird, muss die Priorität sein. Das Mindeste, was Brüssel tun kann und sollte, ist die sofortige Beendigung aller EU-Unterstützung für Israel. Übersetzt mit Deepl.com

