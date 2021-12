Israels Kriegsverbrecher verbreiten zu Weihnachten falsche Freude Von Fedaa al-Qedra

Von Fedaa al-Qedra

– 17. Dezember 2021

Das israelische Militär gibt sich häufig als humanitäre Organisation aus. Daher war es wenig überraschend, dass es kürzlich versuchte, eine Ankündigung zu den Weihnachtsfeierlichkeiten in eine Geste des guten Willens zu verwandeln. In Wirklichkeit bestätigte die Ankündigung, was jeder Palästinenser weiß: Israel diktiert, was sie tun können und was nicht. Für Christen gehört dazu auch die Entscheidung darüber, wo sie Weihnachten verbringen.Wenn Israel sein Wort hält, können bis zu 500 im Gazastreifen lebende Christen das Westjordanland besuchen, das ebenfalls von Israel militärisch besetzt ist. Sie können dann einen Teil des Weihnachtsfestes in Bethlehem verbringen, wo Jesus Christus geboren worden sein soll. Die israelische Ankündigung – ähnlich wie in den vergangenen Jahren – ist alles andere als altruistisch.

Da die Zahl der Personen, die nach Bethlehem reisen dürfen, begrenzt ist, haben solche Ankündigungen zur Folge, dass Familienmitglieder Weihnachten entweder getrennt voneinander verbringen oder dass die Reisen nach Bethlehem nicht stattfinden.

“Es ist ungewöhnlich, dass eine ganze Familie eine Genehmigung [für die Reise nach Bethlehem] erhält”, sagte Kamel Ayyad, ein Sprecher der Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza. “Manchmal erteilen die israelischen Behörden nur einem oder zwei Mitgliedern einer Familie eine Genehmigung. Das bedeutet, dass die Familie gezwungen ist, ihre Reisepläne zu stornieren.



Mit mehr als 700 Anträgen auf Reisegenehmigung überstieg die Zahl der Anträge schnell die von Israel festgelegte Quote.

“Jeder sollte die Genehmigung erhalten”, sagte Ayyad. “Wir alle haben das Recht auf Freizügigkeit. Und die Freiheit der Religionsausübung.” Das Weihnachtsfest in Gaza ist in der Regel gedämpft. Letztes Jahr wurde es wegen der COVID-19-Pandemie praktisch gestrichen.



“Besonderes Gefühl” – Die palästinensischen Christen sind durch die Besatzung seit langem einer erheblichen Belastung ausgesetzt. Viele sind von der unerbittlichen Brutalität Israels so frustriert, dass sie ausgewandert sind. In Gaza ist die Zahl der Christen von etwa 3.000 im Jahr 2010 auf nur noch etwa 1.000 gesunken.

Hani Farah, eine prominente Persönlichkeit in der YMCA-Zweigstelle in Gaza, gehört zu denjenigen, die eine Genehmigung für einen Besuch in Bethlehem beantragt haben. Er wartet immer noch darauf, zu erfahren, ob sein Antrag erfolgreich ist oder nicht. “Ich liebe es, in der Geburtskirche [in Bethlehem] zu beten”, sagte er. “Es ist ein besonderes Gefühl.” Farah wies darauf hin, dass die letzten beiden Jahre aufgrund der Pandemie und eines großen israelischen Angriffs äußerst stressig waren. Er hofft, dass seine ganze Familie dieses Jahr zu Weihnachten nach Bethlehem reisen darf. “Wir brauchen dieses Fest”, sagte er.

Bethlehem liegt nur 75 Kilometer von Gaza entfernt. Mit modernen Verkehrsmitteln sollte es relativ einfach sein, die Stadt zu erreichen. Um Bethlehem überhaupt erreichen zu können, muss man jedoch zunächst den Kontrollpunkt Erez verlassen, der den Gazastreifen von Israel trennt.



“Wir lieben das Leben” – Die Aufgabe, zu entscheiden, wer Erez verlassen darf, wurde dem israelischen Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) übertragen. Dieses Gremium wird nun von einem General namens Ghasan Alyan geleitet. Er war früher Kommandeur der Golani-Brigade, einer Eliteeinheit des israelischen Militärs.

Unter der Führung von Alyan verübte die Golani-Brigade im Juli 2014 ein Massaker im Viertel Shujaiya in Gaza-Stadt. Etwa 55 palästinensische Zivilisten – darunter 19 Kinder – wurden bei diesem Massaker getötet. Das bedeutet, dass Entscheidungen darüber, wie die Menschen im Gazastreifen ihr Leben leben können, von einem Mann abgesegnet werden, der in Gaza Kriegsverbrechen begangen hat. Anstatt bestraft zu werden, wurde Alyan befördert.

Khader Tarazi, 23, hat Bethlehem nur ein einziges Mal besucht – als er ein kleines Kind war. Seine Erinnerungen an diese Reise sind lückenhaft, wenn auch fröhlich. “Jedes Jahr stelle ich einen Antrag auf eine Genehmigung”, sagt er. “Aber er wird aus Gründen abgelehnt, die mir nicht bekannt sind.

Israel lehnt in der Regel die meisten Anträge auf Genehmigungen für einen Besuch in Bethlehem zu Weihnachten ab. Im Jahr 2019 wurden rund 800 Anträge von Christen in Gaza gestellt; Israel erteilte etwas mehr als 300 Genehmigungen.

Auch wenn Gaza nicht gerade ein Synonym für Weihnachtsstimmung ist, versuchen die Menschen, die hier die Festtage verbringen, ihr Bestes, um sich zu amüsieren. Florence Khouri war eine der Gäste auf einer Party, die Anfang des Monats vom YMCA in Gaza-Stadt organisiert wurde. “Das Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum hat in Gaza eine besondere Bedeutung”, sagte sie. “Wir lieben das Leben trotz aller Dunkelheit. Übersetzt mit Deepl.com

