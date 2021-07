Israels Lapid an EU-Spitzendiplomaten: Zweistaatenlösung ist nicht machbar Jonathan Lis

Glaubt die EU immer noch an das Märchen der Zweistaaten-Lösung?

Israel’s Lapid to EU’s top diplomats: Two-state solution is unfeasible Foreign Minister Yair Lapid said on Monday that although he supports a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, it is currently unfeasible. Lapid made the remarks as the main guest at a meeting of the European Union Foreign Affairs Council, which was attended by 26 EU foreign ministers.

Bild:Israeli Foreign Minister Yair Lapid (L) shakes hands with European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Josep Borrell (R) during a Foreign Affairs Council meeting at the European Union headquarters, Brussels, Belgium, July 12, 2021. – John Thys/AFP via Getty Images

Israels Lapid an EU-Spitzendiplomaten: Zweistaatenlösung ist nicht machbar

von Jonathan Lis



12. Juli. 2021

Es wird erwartet, dass der israelische Außenminister Yair Lapid die Absicht Israels ankündigt, dem Programm “Kreatives Europa” beizutreten, das großzügige Unterstützung für kulturelle Initiativen gewährt, aber die Finanzierung von Projekten in Siedlungen ausschließt

Außenminister Yair Lapid sagte am Montag, dass er zwar eine Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt unterstützt, diese aber derzeit nicht realisierbar ist. Lapid machte die Bemerkungen als Hauptgast bei einem Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union, an dem 26 EU-Außenminister teilnahmen.

“Es ist kein Geheimnis, dass ich eine Zwei-Staaten-Lösung unterstütze. Leider gibt es derzeit keinen Plan dafür. Es gibt jedoch eine Sache, an die wir uns alle erinnern müssen. Wenn es letztendlich einen palästinensischen Staat gibt, muss es eine friedliebende Demokratie sein. Man kann von uns nicht verlangen, dass wir uns am Aufbau einer weiteren Bedrohung für unser Leben beteiligen”, sagte der israelische Außenminister.

Lapid sagte, dass Israel eine neue Art von Frieden mit der arabischen Welt habe und verwies auf die Einweihung der israelischen Botschaft in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zehn Tage zuvor. Der israelische Außenminister äußerte die Hoffnung, dass Israel in den kommenden Wochen auch Botschaften in Marokko, Bahrain und Sudan eröffnen werde.

Lapid fügte hinzu, dass er den Geltungsbereich der israelischen Friedensabkommen ausweiten wolle, auch auf die Palästinenser. “Was wir jetzt tun müssen, ist sicherzustellen, dass keine Schritte unternommen werden, die die Möglichkeit eines Friedens in der Zukunft verhindern, und wir müssen das Leben der Palästinenser verbessern. Was auch immer humanitär ist, ich werde dafür sein. Alles, was die palästinensische Wirtschaft aufbaut, dafür bin ich”, sagte er.

Früher am Montag und vor dem Hintergrund der verschlechterten Beziehungen zwischen Israel und der EU, sagte der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell: “Das heutige Treffen mit Lapid ist eine große Chance, die Beziehungen mit Israel neu zu beginnen, aus bilateraler Sicht, aber auch im Hinblick auf die Situation im Nahen Osten.” Übersetzt mit Deepl.com

Ebenfalls am Montag traf sich Lapid mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel, wo er die gemeinsamen Werte betonte, die Israel und das Bündnis teilen. Lapid drückte Israels Bereitschaft aus, die Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen zu erweitern, darunter Geheimdienste, Cybertechnologie und Klimawandel.

Während seines Besuchs versucht Lapid, den israelisch-europäischen Dialog durch den Assoziationsrat zu fördern, der israelisch-europäische Partnerschaften in Bereichen wie Handel und Außenpolitik regelt. Der Rat wurde in den letzten Jahren aufgrund eines Streits zwischen den beiden Seiten nicht einberufen.

Es wird erwartet, dass Lapid auch Israels Absicht ankündigen wird, dem Programm “Kreatives Europa” beizutreten, das kulturelle Initiativen in den teilnehmenden Ländern mit Hunderten von Millionen Euro großzügig unterstützt, darunter Filmproduktionen, Buchübersetzungen und die Gründung von Kulturinstitutionen. Die damalige Kulturministerin Miri Regev lehnte 2017 den Beitritt Israels zu der Initiative ab, weil er an die Bedingung geknüpft war, die Verwendung der Programmmittel in den Siedlungen im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen zu verbieten

In Israel wird derzeit erwartet, dass Ministerpräsident Naftali Bennett und die rechten Parteien in der Koalitionsregierung im Gegensatz zur harten Linie von Regev den Beitritt zur Initiative unterstützen werden. Im Jahr 2013 unterstützte Bennett einen Kompromiss, der es Israel erlaubte, einer vergleichbaren EU-Initiative, Horizon 2020, beizutreten, die Mittel für wissenschaftliche Projekte bereitstellt, obwohl diese Initiative ebenfalls Gelder für Gebiete jenseits der Grenzen Israels von 1967 ausschloss.

Eine diplomatische Quelle sagte gegenüber Haaretz, dass die Tatsache, dass Lapid nur einen Monat nach seinem Amtsantritt zu einem Treffen mit den Außenministern eingeladen wurde, “ein bedeutendes Ereignis ist, das den Wunsch der Mitgliedsstaaten bezeugt, eine neue Seite in ihren Beziehungen zu Israel aufzuschlagen, aber es ist unklar, inwieweit sie die Beziehungen zwischen den beiden Seiten aktualisieren können oder wollen.”

Laut einer anderen Quelle, die mit den Details von Lapids Besuch vertraut ist, “[hat der frühere Premierminister Benjamin] Netanjahu in den letzten Jahren absichtlich eine Verschlechterung der Beziehungen zu den europäischen Ländern herbeigeführt, auf dem Hintergrund ihrer kritischen Haltung, und zog es vor, die Beziehungen zu Ländern zu fördern, die mit ihm kooperierten, hauptsächlich Ungarn, Griechenland, Zypern, Polen und Rumänien. Lapid hat ein klares Ziel, die Beziehungen zu anderen Staaten zu rehabilitieren. Die Europäer haben auch auf einen Regierungswechsel gewartet.”

Diese Quelle fügte hinzu, dass “es unklar ist, ob dieser Schritt vollständig erfolgreich sein wird. Lapid kann zahlreiche Errungenschaften vorantreiben, aber um die Haltung der Europäischen Union gegenüber Israel zu mäßigen, werden die europäischen Minister verlangen, signifikante Fortschritte im diplomatischen Prozess zu sehen, und das ist etwas, wozu die Bennett-Lapid-Regierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...