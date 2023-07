Israel’s Netanyahu to Undergo Heart Surgery While Netanyahu is incapacitated, Justice Minister Yariv Levin will serve as acting prime minister, the Times of Israel reports.

Der rechtsgerichtete israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Foto: via Wikimedia Commons)

Israels Netanjahu unterzieht sich einer Herzoperation

23. Juli 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird sich über Nacht einer Herzoperation unterziehen, um sich einen Herzschrittmacher einsetzen zu lassen, teilte er in einer kurzen Erklärung auf Twitter am frühen Sonntagmorgen mit.

„Vor einer Woche wurde ich mit einem Überwachungsgerät ausgestattet. Dieses Gerät hat heute Abend gepiept und gesagt, dass ich einen Herzschrittmacher brauche und dass ich das schon heute Abend machen muss“, sagte Netanjahu in einem 36-sekündigen Videoclip.

„Ich fühle mich großartig, aber ich muss auf meine Ärzte hören“, fügte er hinzu.

Während Netanjahus Arbeitsunfähigkeit wird Justizminister Yariv Levin als amtierender Premierminister fungieren, berichtet die Times of Israel.

Netanjahu hofft, rechtzeitig aus dem Sheba Medical Center in Ramat Gan entlassen zu werden, um an der Abstimmung über die umstrittene Justizreform der Koalition am Montag oder sogar noch früher teilnehmen zu können.

Am vergangenen Samstag war Netanjahu ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er Berichten zufolge zu Hause in Ohnmacht gefallen war. Sein Büro sprach nicht von einem Bewusstseinsverlust, sondern nur davon, dass dem Ministerpräsidenten schwindlig gewesen sei.

Der rechtsgerichtete Politiker-Veteran sagte, er habe den Nachmittag in der heißen Sonne am See Genezareth verbracht, „ohne Hut, ohne Wasser“, und riet den Menschen, die Sonne zu meiden und ausreichend zu trinken.

Die Ärzte statteten Netanjahu jedoch mit einem Herzimplantat zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen aus, bevor sie ihn nach einer Reihe von Tests aus dem Krankenhaus entließen.

Es ist nicht bekannt, dass der 73-Jährige an chronischen Krankheiten leidet, und seine Ärzte betonen, dass sich sein Herz in einem „ausgezeichneten Zustand“ befindet.

Sein Büro hat jedoch seit 2016 nicht mehr den vorgeschriebenen jährlichen Bericht über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht, und der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete, dass sich eine Reihe israelischer Beamter über die mangelnde Transparenz beschwert haben. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …