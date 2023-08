Israel’s new entry procedures for Palestinian Americans are meaningless if the occupation remains The Biden administration seems insistent on pushing Israel into the visa waiver program, but unless it forces Israel to ensure complete freedom of movement for Palestinian dual nationals any policy changes are meaningless.

Eine Gruppe palästinensischer Frauen wartet darauf, den ersten von mehreren Kontrollpunkten am Qalandia-Kontrollpunkt, der das nördliche Westjordanland von Jerusalem trennt, während des heiligen Ramadan 2010 zu passieren. (Foto: Eyad Jadallah/APA Images)



Die Regierung Biden scheint darauf zu bestehen, Israel in das Programm zur Befreiung von der Visumspflicht zu drängen, aber solange sie Israel nicht dazu zwingt, vollständige Bewegungsfreiheit für palästinensische Doppelstaatsbürger zu gewährleisten, sind alle politischen Änderungen bedeutungslos.

Israels neue Einreiseverfahren für palästinensische Amerikaner sind bedeutungslos, wenn die Besatzung bestehen bleibt

Von Ahmad Ibsais

15. August 2023

„Wo ist Ahmad?“

Der Soldat rief nach meinem Namen, als wir am letzten illegalen Kontrollpunkt auf dem Weg von Ramallah nach Jerusalem angehalten wurden. Ich bin ein palästinensischer Amerikaner, der sowohl einen palästinensischen als auch einen amerikanischen Pass besitzt; sobald ich jedoch in Palästina bin, werde ich nicht mehr als Amerikaner anerkannt. Der Soldat warf mich aus dem Bus, als ich versuchte, meine Pilgerreise nach Jerusalem anzutreten. Ich war nur drei Wochen in Palästina, aber das Genehmigungsverfahren für den Besuch Jerusalems wurde monatelang verzögert. Die Tatsache, dass ich als in Palästina geborene Palästinenserin immer noch eine „Genehmigung“ von einer Besatzungsmacht benötige, um mein eigenes Land zu besuchen, während sich europäische Siedler jeden Tag dorthin wagen, ist mir nicht entgangen.

Letzten Monat hat Israel seine Einreisebestimmungen für palästinensische Amerikaner gelockert und versucht, sich dem U.S. Visa Waiver Program anzuschließen. Bis zum 30. September wird anhand der Ergebnisse des Versuchs und der anschließenden Behandlung palästinensischer Amerikaner, die durch Israel reisen, entschieden, ob israelische Staatsangehörige visumfrei in die USA einreisen können. Palästinensische Amerikaner, die bisher als „Sicherheitsrisiko“ galten und nicht nach Tel Aviv einreisen durften, werden nun in der Lage sein, den Flughafen anzufliegen. Das wirft die Frage auf: Waren sie jemals eine Sicherheitsbedrohung? Oder war dies nur ein Versuch Israels, den Palästinensern, die ihre angestammte Heimat sehen wollen, die Einreise zu erschweren?

Vor diesem israelischen Pilotprogramm bestand das Einreiseverfahren für palästinensische Doppelstaatsangehörige in der schwierigen Reise von Amman zur Al-Karameh-Brücke. Nachdem das israelische Militär alle palästinensischen Flughäfen zerstört hatte, war dies die einzige Möglichkeit der Einreise – über stundenlange Kontrollpunkte, an denen die Einreise jederzeit ohne Grund verweigert werden kann. Im Rahmen des Versuchs können palästinensische Amerikaner nun mit einem B2-Visum zum Ben-Gurion-Flughafen fliegen. Allerdings können sie nach wie vor keine Sperrgebiete in Israel besuchen, d. h. alle Gebiete außerhalb des Westjordanlands, die seit 1948 illegal besetzt sind.

US-Präsident Joe Biden scheint darauf zu bestehen, Israel in das Programm für visumfreies Reisen zu drängen, und seine Regierung sollte und wird von Israel verlangen, allen US-Bürgern die gleiche Einreise zu ermöglichen. Sie verlangt jedoch nicht, dass Israel doppelten palästinensischen Staatsangehörigen Freizügigkeit gewährt, sobald sie sich im besetzten Palästina befinden – diese Politik ist nahezu bedeutungslos. Wenn die USA die Gleichheit aller palästinensischen US-Bürger im besetzten Palästina sicherstellen wollen, müssen sie das gleiche Recht auf Freizügigkeit gewährleisten, das im Westjordanland, im Gazastreifen und im angestammten Palästina praktisch nicht vorhanden ist.

Unser international anerkanntes Recht auf Freizügigkeit wird täglich durch Hunderte von illegalen Kontrollpunkten eingeschränkt, die seit 1967 errichtet wurden. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist dieses Recht auf Freizügigkeit in Artikel 13 festgeschrieben. Diese Kontrollpunkte und Militärposten ersticken die Palästinenser, indem sie dieses Grundrecht aushebeln und den Zugang zu palästinensischen Städten nach Belieben einschränken. Diese Kontrollpunkte dienen dazu, die Palästinenser zu entmenschlichen und von ihrem Land zu trennen, während sie gleichzeitig die illegalen Siedler „schützen“, die ihr Land besiedeln. Seit dem Krieg von 1967 wurden über 600 bewaffnete Kontrollpunkte errichtet, die palästinensische Städte voneinander und von Siedlungen trennen. Darüber hinaus werden die Palästinenser gezwungen, unterschiedliche Nummernschilder und Ausweise zu tragen, dürfen nur bestimmte Straßen benutzen und können an den Kontrollpunkten grundlos abgewiesen werden, was häufig dazu führt, dass die Palästinenser nicht arbeiten können, nicht in der Lage sind, kranke Angehörige zu erreichen, und nicht in der Lage sind, sich frei zu bewegen. Während der jüngsten Invasion in Dschenin waren die Kontrollpunkte in ganz Palästina zwei Tage lang geschlossen: Diejenigen von uns, die in Nablus oder Ramallah lebten, waren in ihren Städten gefangen und konnten diese nicht verlassen, da die israelischen Soldaten keine Bewegung zuließen. Palästinensische Amerikaner in ganz Palästina waren in Gefahr, von Siedlern angegriffen zu werden, weil die Besatzung den Zeitpunkt wählte, an dem sie die Palästinenser in eine Falle locken, aushungern und ersticken ließ.

Palästinensische Amerikaner in Bethlehem leben entlang der Apartheidmauer, eine ständige Erinnerung an die Segregation und ethnische Säuberung, der sie ausgesetzt sind, weil sie von der „falschen“ Seite kommen. Palästinensische Amerikaner, die versuchen, Jerusalem zu besuchen, werden nach dem Ermessen des israelischen Militärs von bestimmten Gebieten ferngehalten und können ihre Gebetsstätten nicht besuchen. Eine gängige Praxis der israelischen Streitkräfte ist es, palästinensische Amerikaner dazu zu zwingen, aus dem Koran zu rezitieren, bevor ihnen der Zutritt zur Aqsa-Moschee gestattet wird. Und für palästinensische Amerikaner, die ihr Zuhause in Al-Khalil (Hebron) besuchen, gibt es 18 ständige Kontrollpunkte, die mit Stacheldrahtkäfigen und KI-gesteuerten halbautomatischen Waffen besetzt sind.

Bei all dem frage ich mich, was es denjenigen von uns nützt, die sowohl einen palästinensischen als auch einen amerikanischen Pass besitzen, nach Tel Aviv einzureisen? Was nützt es, wenn ich auf den Ben-Gurion-Flughafen fliegen kann, aber meine Familie in Palästina nicht besuchen kann, ohne gegen israelisches Recht zu verstoßen? Warum sollte ich nach Tel Aviv einreisen, wenn ich auch noch stundenlang als mögliche „Sicherheitsbedrohung“ verhört werde?

Menschen wie ich dürfen zwar den israelischen Flughafen betreten, aber wir können uns in unserer Heimat nicht frei bewegen. Wir können die Gewässer von Haifa nicht sehen, wir können die Geburtskirche oder die Al-Aqsa-Moschee nicht besichtigen, und wir können die Orangen von Jaffa nicht probieren, ohne dass uns eine Gefängnisstrafe droht, weil wir uns „illegal“ im besetzten Palästina aufhalten – als ob ich mich illegal auf einem Land aufhalten könnte, das meine Vorfahren vor der Gründung Israels seit Generationen bewirtschaftet haben. Übersetzt mit Deepl.com

