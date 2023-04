https://www.middleeastmonitor.com/20230410-israels-new-settler-governor/

Bezalel Smotrich, israelischer rechtsextremer Abgeordneter und Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei [GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images]

Israels neuer Siedler-Gouverneur

von Pietro Stefanini

10. April 2023

In den letzten Wochen hat Israels Finanzminister Bezalel Smotrich mit einigen seiner öffentlichen Äußerungen, die ohne Übertreibung als völkermörderisch bezeichnet werden können, zu Recht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zunächst rief er dazu auf, die palästinensische Stadt Huwara “auszuradieren”, nachdem Siedler im besetzten Westjordanland gewaltsam randaliert hatten. Dann wiederholte Smotrich bei einer Veranstaltung in Frankreich einen alten zionistischen Mythos, der die Existenz der Palästinenser als Volk leugnet. Während der Fokus derzeit auf der erneuten israelischen Gewalt gegen Gläubige in der Al-Alqsa-Moschee liegt, ist es wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wo weitere Angriffe auf Palästinenser zu erwarten sind.

Neben seiner Rolle als Finanzminister hat Smotrich eine entscheidende Regierungsfunktion inne, die es ihm ermöglicht, seine Worte in die Praxis umzusetzen. Im Rahmen der jüngsten Koalitionsvereinbarung zwischen dem religiösen Zionismus und Netanjahus Likud wurde Smotrich nämlich die Zuständigkeit für einige Schlüsselfunktionen in der Verwaltung von COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories) zugesagt – der militärisch-zivilen Verwaltung, die sowohl über die nicht staatsangehörigen Palästinenser in den besetzten Gebieten als auch über die israelischen Siedler im Gebiet C des Westjordanlandes wacht.

Eine dieser Aufgaben war die Ernennung des neuen Militärgenerals der COGAT, die normalerweise dem Stabschef der israelischen Armee untersteht und dann vom Verteidigungsministerium genehmigt wird. Mit der Vereinbarung wurde nicht nur der Verteidigungsminister Yoav Gallant umgangen, sondern auch dem Militär ein Teil seiner Befugnisse entzogen und stattdessen einem Minister der Regierung übertragen.

Nach heftigem Widerstand von Gallant wurde jedoch letzten Monat ein Kompromiss erzielt. Demnach wird Smotrich die Befugnis erhalten, einen “zivilen Stellvertreter” zu ernennen, der dem Leiter der Zivilverwaltung untersteht – einer wichtigen militärischen Einheit innerhalb der COGAT, die für zivile Angelegenheiten zuständig ist, die sowohl für Palästinenser als auch für israelische Siedler von großer Bedeutung sind. Dazu gehören Landregistrierung, Siedlungsbau, Abrisse und Infrastrukturprojekte. Mit anderen Worten: In seiner neuen Funktion wird Smotrich – selbst ein Siedler aus dem Westjordanland – die Umsetzung des israelischen Siedlerprojekts im Westjordanland und die fortgesetzte Enteignung von Millionen von Palästinensern überwachen.

COGAT hat schon immer eine zentrale Rolle in der kolonialen Regierung der besetzten palästinensischen Gebiete gespielt und die Verwaltung der palästinensischen Bevölkerung mit der Expansion der israelischen Siedler verbunden. Kurz nach dem Sechstagekrieg 1967 setzte Israel COGAT ein, um das zivile Leben in den gerade eroberten palästinensischen Gebieten zu verwalten. In Ermangelung groß angelegter Maßnahmen zur massenhaften Vertreibung der Palästinenser, wie sie 1948 stattgefunden hatte, musste Israel eine Verwaltung aufbauen, um die unerwünschten Einheimischen zu verwalten. Dies war die ursprüngliche Aufgabe der COGAT.

Nach jahrzehntelangem Wachstum der Verwaltung sind COGAT und die Zivilverwaltung unter anderem für die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Waren, die Zuteilung natürlicher Ressourcen, die Planung und den Bau ziviler Infrastrukturen, die Erteilung oder Verweigerung von Genehmigungen für Palästinenser zur Einreise nach Israel zum Zwecke der Arbeit, der medizinischen Versorgung oder für Auslandsreisen zuständig. Dies sind einige der wichtigsten Punkte, die COGAT-Beamte derzeit als “humanitäre” Politik für die Palästinenser betrachten, die sie in gefängnisähnlichen Enklaven einsperren.

Aus meinen eigenen Interviews mit ehemaligen COGAT-Mitgliedern geht klar hervor, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad als Regierung und Vertreter der palästinensischen Bedürfnisse gegenüber anderen Bereichen des israelischen Militärs und Staates sehen und dass die Palästinenser ohne sie “mehr leiden würden”.

In der Vergangenheit war die Rhetorik dieser Einheit darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen der Palästinenser zu dienen. So ist der derzeitige COGAT-Militärgeneral Ghasan Alyan ein Druse, dessen vermeintliche Nähe zu den palästinensischen Arabern aus der Sicht der israelischen Kolonialmacht dazu dient, die einheimische Bevölkerung besser zu verstehen und zu vertreten. Mit Smotrich haben die Siedler nun scheinbar einen der ihren näher an der Macht.

Die Ernennung von Smotrich bei COGAT signalisiert die Bereitschaft, eine immer gewalttätigere und expansionistischere Siedlerbasis im Westjordanland zu beschwichtigen. In der Tat protestieren Siedler und ihre Nichtregierungsorganisationen wie die rechtsgerichtete Regavim, die Smotrich mitbegründet hat, häufig dagegen, dass die COGAT ihre Rechte verletzt und zu sehr die Interessen der Palästinenser schützt, weil sie die kolonialen Siedlungen nicht in dem von ihnen gewünschten Umfang und Tempo vorantreibt.

Gleichzeitig fühlen sich die Siedler im Westjordanland stigmatisiert und den israelischen Bürgern innerhalb der Grünen Linie nicht gleichgestellt, da sie zum Teil unter einem Militärregime stehen, so dass die Ernennung eines zivilen Gouverneurs für das Westjordanland auch dazu dienen soll, ihren Status zu stärken. Smotrich plant, das Siedlerprojekt weiter zu stärken, da er “die Zivilverwaltung aus der Armee herauslösen und unter zivile Kontrolle stellen” will und die Siedler “nicht länger Bürger zweiter Klasse sein sollen, die unter einem Militärregime leben, sondern die hochwertigen zivilen Dienstleistungen erhalten sollen, die alle Bürger Israels genießen”.

Da Itamar Ben-Giver, der Minister für Nationale Sicherheit, vor kurzem zugestimmt hat, dass Netanjahu die Justizreform im Austausch für seine eigene Privatmiliz aussetzen kann, besteht für die Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie ein erhöhtes Risiko, dass die Repression eskaliert.

Die Verlagerung der zivilen Befugnisse der COGAT von einem Militärgeneral zu einem Regierungsminister bedeutet auch eine Beschleunigung der De-jure-Annexion des Westjordanlandes. Mit einem Regierungsminister, der direkt für zivile Angelegenheiten zuständig ist, wird die ohnehin schon fiktive Unterscheidung zwischen Israel und den militärisch besetzten Gebieten offiziell verwischt. Smotrich ist nun für den Verwaltungsapparat zuständig, der die Palästinenser von ihrem Land vertreiben kann. Übersetzt mit Deepl..com

