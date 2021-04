Genau so ist die richtige Bezeichnung für diese zionistischen Verbrechen die nicht unbeantwortet bleiben dürfen und nach Vergeltung schreien!

Israel’s pogroms in Jerusalem The Encyclopaedia Britannica defines a pogrom as “a mob attack, either approved or condoned by authorities, against the persons and property of a religious, racial, or national minority”. That is exactly what is happening today against the Palestinian people in Jerusalem.

Israels Pogrome in Jerusalem



Von Asa Winstanley

23. April 2021

Die Enzyklopädie Britannica definiert ein Pogrom als “ein von den Behörden gebilligter oder geduldeter Angriff des Mobs gegen die Personen und das Eigentum einer religiösen, rassischen oder nationalen Minderheit”.

Das ist genau das, was heute gegen das palästinensische Volk in Jerusalem geschieht.

Palästinenser sind keine Minderheit in Palästina – dem Land, das zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer liegt. Aber aufgrund des israelischen Apartheidregims, das das Land seit 1948 regiert, wurde die Mehrheit der Palästinenser aus den Gebieten vertrieben, die heute das so genannte “Israel Proper” bilden, und die viele Palästinenser als “Palästina von 1948” bezeichnen.

Aufgrund eines langsamen Prozesses der israelischen ethnischen Säuberung seither sind die Palästinenser nicht mehr die Mehrheit in Jerusalem. Aber in den letzten Wochen hat sich dieser Prozess in dieser Stadt, der historischen Hauptstadt Palästinas, beschleunigt.

Einige wirklich erschreckende Clips wurden im Internet verbreitet – auch von glaubwürdigen Journalisten – und zeigen randalierende Mobs von meist jungen israelischen Männern, die Palästinenser in Jerusalem angreifen und “Tod den Arabern” skandieren (während sie von israelischen politischen und religiösen Führern angestachelt und angeführt werden).



Dies ist kein neues Phänomen, aber es hat in den letzten Wochen zugenommen, teilweise aufgrund eines Urteils eines israelischen Gerichts, das neue Vertreibungen palästinensischer Familien aus dem Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah fordert.

Die Familien haben bis Anfang Mai Zeit, ihre Häuser zu verlassen und sie an israelische Siedler zu übergeben.

Diese Aktionen des Apartheidstaats Israel haben den “Tod den Arabern”-Hassmob nur ermutigt. Und hierin liegt der Schlüssel, um das Wesen eines Pogroms zu verstehen.

Ein Pogrom wird von gewalttätigen Mobs durchgeführt, die im Diskurs der Regierung und der Konzernmedien als “Extremisten” angesehen werden. Es besteht kein Zweifel, dass diese Mobs nach jeder objektiven Definition rechtsextreme jüdisch-suprematistische Extremisten sind.

Aber sie sind keine Extremisten im Sinne des Mainstreams des israelischen politischen Diskurses und – ganz entscheidend – im Sinne der Aktionen des rassistischen Staates selbst.

Man kann das sehr deutlich in einem viralen Videoclip sehen, der von der amerikanischen antizionistischen Gruppe Jewish Voice for Peace in Umlauf gebracht wurde.

Der Clip stammt aus einem Film von 2009 über Sheikh Jarrah. Aber wie die JVP anmerkt, könnte er leicht heute gefilmt worden sein. Vertreibungen von Palästinensern durch Mobs hochideologischer religiöser zionistischer Fanatiker werden immer noch häufig durchgeführt, auf die gleiche Weise wie in dem Clip.

Aber der aufschlussreichste Teil des Videos ist vielleicht nicht so sehr die Aktionen des Mobs selbst, sondern wie sie vom rassistischen Staat gebilligt und unterstützt werden.

Man sieht die Schläger von Israels hochbewaffneter militärischer “Grenzpolizei”, die der Übernahme zusieht und sicherstellt, dass die Palästinenser nicht in der Lage sind, sich selbst oder ihre Häuser zu verteidigen.

Dies ist die eigentliche Definition eines Pogroms.

In dem Clip, der von der JVP gepostet wurde, ist der israelische Siedlerführer Jonathan Yosef schamlos explizit über all dies und sagt: “Wir nehmen Haus um Haus. Das ganze Gebiet wird ein jüdisches Viertel sein … Wir gehen zum nächsten Viertel und danach werden wir [zu] mehr gehen. Unser Traum [ist], dass ganz Ost-Jerusalem wie West-Jerusalem sein wird. [Eine] jüdische Hauptstadt von Israel.”

Damit gibt er eine viel klarere, viel ehrlichere – und offen gesagt genauere – Definition des Zionismus, als es die verlogenen Verleumder des liberalen und “linken” Zionismus je könnten (mit ihrem Unsinn über “jüdische Selbstbestimmung” in einem Land, das nie ausschließlich jüdisch war).

Ich sehe dies als eine Fortsetzung des zionistischen Projekts. Die Rückkehr nach Zion. Ist es auf Kosten der Araber? Ja. Aber unsere staatlichen Institutionen wurden auch auf Kosten der hier lebenden Araber errichtet. Und so wurde auch der Staat selbst sagt er.

Alles, was Yosef in dieser Definition des Zionismus sagt, ist objektiv wahr. Der Unterschied ist jedoch, dass er denkt, dass solch gewalttätiger, rassistischer Extremismus gut und lobenswert ist, während ich (und die große Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt) ihn als eine entsetzliche Ungerechtigkeit ablehne.

Yosef ist keine Randfigur oder lediglich ein obskurer, wildgewordener Extremist. Wie mein Kollege David Sheen berichtet, sitzt er für Shas im Jerusalemer Stadtrat – eine religiös-extremistische Partei, die zufällig auch die dritthöchste Anzahl von Sitzen im israelischen Parlament bei der Wahl im letzten Monat gewonnen hat.



Aber die Palästinenser zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie zurückweichen, sich hinlegen, aufgeben oder – in den Worten des rassistischen Gründers des Zionismus, Theodor Herzl – Israel erlauben, “die mittellose Bevölkerung über die Grenze” von Palästina zu geistern. Übersetzt mit Deepl.com

