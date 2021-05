Israel’s policy in Jerusalem escalates situation in Gaza and West Bank At a time when the confrontations in the Sheikh Jarrah neighbourhood in occupied Jerusalem persist, Israeli security and military circles have expressed concerns over the continuation of the uprising that erupted at the Damascus Gate at Al-Aqsa Mosque. These events were followed by the subsequent burst of rockets launched from the Gaza Strip towards the occupied territories, in solidarity with Jerusalem.

Israels Politik in Jerusalem eskaliert die Situation in Gaza und im Westjordanland

Von Dr. Adnan Abu Amer

8. Mai 2021

Zu einer Zeit, in der die Konfrontationen im Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Jerusalem andauern, haben israelische Sicherheits- und Militärkreise ihre Besorgnis über die Fortsetzung des Aufstandes geäußert, der am Damaskustor der Al-Aqsa-Moschee ausgebrochen war. Auf diese Ereignisse folgte der anschließende Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen in Richtung der besetzten Gebiete, in Solidarität mit Jerusalem.

In der Zwischenzeit verstärkte sich in Israel die Kritik daran, wie die Sicherheitsdienste und die Armee der Besatzung vor den Raketen aus dem Gazastreifen kapituliert hatten, nachdem sie sich am Damaskustor ergeben hatten. Dies gewährte der Hamas einen weiteren moralischen Sieg, der Israel zu weiteren Konfrontationen in der Zukunft zwingen wird, da die Medien und Social-Media-Plattformen in Jerusalem und in der gesamten arabischen Welt von einer endgültigen und entscheidenden Schlagzeile überschwemmt wurden: Israel ist besiegt.

Die Zusammenstöße, die auf die Installation von Sicherheitskontrollpunkten am Eingang des Damaskustors folgten, sind eine weitere Episode, die den Ereignissen hinzugefügt werden muss, einschließlich der elektronischen Tore des Tempelbergs, der Gefangenenaustauschabkommen mit der Hamas, der ersten Intifada und vieler anderer düsterer Meilensteine der Geschichte. Die Zionisten haben für diese Ereignisse teuer bezahlt, trotz der Fehlinformationen, die über israelische Medien vermarktet werden.

Die israelische Ablehnung der Politik der Behörden, die Zusammenstöße am Damaskustor einzudämmen, verschärfte sich noch, da sich unmittelbar nach der Entfernung der Kontrollpunkte Hunderte von palästinensischen Jugendlichen versammelten und Slogans zur Unterstützung von Mohammed Deif, dem derzeitigen Führer der Izz Ad-Din Al-Qassam Brigaden (dem militärischen Flügel der Hamas), skandierten. Deif drohte mit einer Ausweitung der Konfrontationen, sollten die Einschränkungen für die Jerusalemer fortgesetzt werden, was bedeutet, dass die israelische Niederlage und Kapitulation vor dem heldenhaften Sieg des Volkes von Jerusalem den Palästinensern einen weiteren moralischen Erfolg bescherte.

Israels Vorgehen in der besetzten Heiligen Stadt veranlasste die Palästinenser, ihre Energie in die Eskalation der Situation in Jerusalem, dem Westjordanland und Gaza zu investieren. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass alle Faktoren und Anzeichen eine spürbare Wendung genommen haben, die darauf hinweisen, dass die Märtyrer-Operation in Nablus nachfolgende Angriffe der gleichen Art oder als Teil eines ausgeklügelten Eskalationsschemas anheizen könnte.

Unmittelbar nach den Anschlägen im Westjordanland begann die Propagandamaschine der Hamas rund um die Uhr zu arbeiten. Die Sprecher der Bewegung begrüßten die Offensiven und brachten sie ohne zu zögern mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Jerusalem in Verbindung. Und das, obwohl die kommende Woche mit entscheidenden Ereignissen und Terminen gespickt ist, die die Spannung erhöhen und die beteiligten Parteien zu einer weiteren Eskalation veranlassen.

Der letzte Freitag des Ramadan fiel auf den 7. Mai, und die Qadr-Nacht wird am Sonntag (in der Nacht des 27. Tages des heiligen Monats) gefeiert, gefolgt vom jüdischen Jerusalem-Tag, der dieses Jahr während des Monats Ramadan begangen wird. Wenn das noch nicht genug ist, kommt eine Woche später der Nakba-Tag, wohl wissend, dass die Unruhen in Jerusalem nach der Öffnung des Damaskustors und der Entfernung der Sicherheitskontrollpunkte nicht abgenommen haben. Daher sind die Palästinenser sehr darauf bedacht, die Flamme des Widerstands in Jerusalem neu zu entfachen.

Nachdem die gewalttätigen Ereignisse in Jerusalem abgeklungen sind, versucht die Hamas, die Räumung palästinensischer Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah zu stoppen, um die Bevölkerung Ost-Jerusalems zu motivieren, auf die Straße zu gehen.

Die aktuelle israelische Politik ist mit dem verbunden, was die extreme Rechte als einen Rückzug des konventionellen Ansatzes im Umgang mit den palästinensischen Fraktionen betrachtet. Sie fordert von der Regierung nicht mehr, wie üblich mit eiserner Faust und ausgestrecktem militärischen Arm gegen die Hamas vorzugehen. Dennoch gab es verzweifelte Aufrufe von israelischen Persönlichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, während sie wiederholten, dass “die Hamas immer eskaliert” und die israelischen Bemühungen, die Zusammenstöße zu stoppen, den ägyptischen Vermittlungsbemühungen zur Wiederherstellung der Ruhe zuschrieben.

Gegenüber der Hamas fürchtet sich der israelische Sicherheitsapparat davor, eine umfassende Kampagne gegen die Bewegung zu starten und einen blutigen Preis zu zahlen, dazu kommen die Auswirkungen der Berichte von Den Haag und Goldstone. Dies verfolgt die Besatzungsbehörden immer noch, neben anderen Dingen, wie dem Aufstand im Westjordanland und dem Glauben, dass jede Militäroperation gegen die Hamas sie dazu zwingen würde, den Gazastreifen 16 Jahre nach ihrem Rückzug wieder zu besetzen.

Israel zögert noch immer, einen militärischen Schritt gegen die Hamas zu unternehmen, und in der Regel sympathisiert die israelische Öffentlichkeit mit dem Zögern der Regierung. Daher haben die Befürworter einer Beendigung der Belagerung des Gazastreifens Angst, dumm zu erscheinen, falls sich herausstellt, dass die israelische Armee nicht in der Lage ist, die Sicherheit zu garantieren, ohne den Streifen zu kontrollieren. In der Zwischenzeit wollen die Gegner, dass die Israelis den hohen Preis kennen, den sie nach dem Verlassen des Gazastreifens zahlen werden.

Die bevorzugte Option der Israelis ist in der Tat, die Hamas ins Visier zu nehmen, aber sie sind sicher, dass die Widerstandsbewegung keinen großen Schaden erleiden wird. Daher hat die israelische Antwort auf Al-Qassam-Raketen selten wirklichen Schaden in palästinensischen Gebieten verursacht, da die Hamas-Führer neben vielen anderen Vorteilen langfristige Immunität vor gezielten Attentaten genießen. Was die politische und sicherheitspolitische Ebene sowie den rechten und linken Flügel betrifft, so sind sich alle einig, dass in der gegenwärtigen Situation kein Weg daran vorbeiführt, sich zurückzuhalten und in die Eiserne Kuppel und die unterirdische Sinnesbetonbarriere zu investieren, anstatt auf die Hamas zu reagieren.

Einschätzungen der israelischen Position besagen, dass die Tore des Gazastreifens alle paar Jahre zerschlagen werden müssen, damit die Hamas hundertmal nachdenkt, bevor sie versucht, Israel in einen Krieg zu ziehen und ernsthafte Bedenken über die erweiterte Reichweite der Besatzung zu verinnerlichen. Das eigentliche Problem liegt jedoch darin, dass Israels Verhalten gegenüber dem Gazastreifen von einem Gefühl der Verzweiflung geprägt ist, da die israelische Armee und die politische Führung diese feige Rhetorik benutzen, um ihr “Lippenbekenntnis” angesichts der 40 Raketen, die kürzlich von der Hamas abgefeuert wurden, zu rechtfertigen.

Die jüngsten Ereignisse im Gazastreifen und im Westjordanland haben bewiesen, dass sie mit dem, was im besetzten Jerusalem geschieht, zusammenhängen. Die Ereignisse endeten damit, dass Israel in erschreckender Weise die Absperrungen an der Treppe des Damaskustors einklappte und der Hamas so etwas wie einen Sieg und die Bestätigung ihrer Behauptung bot, dass der Beschuss in Gaza von den israelischen Praktiken in Jerusalem ausging.

Die israelische Politik gegenüber den Palästinensern ist Ausdruck eines schweigsamen und unterwürfigen Verhaltens, denn die israelischen Behörden präsentierten ein Verhalten, das man als “beschämende Kapitulation vor der palästinensischen Schikane” bezeichnen kann. Sie gaben nach, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne zu berücksichtigen, dass die Hamas aufgrund der aggressiven israelischen Politik in Jerusalem einen neuen Vorwand finden könnte, um die Region aufzuhetzen. Übersetzt mit Deepl.com

