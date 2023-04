Solche Sätze hatten die Nazis auch einmal in “ihrer Natur” Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20230405-arabs-murder-each-other-as-it-is-in-their-nature-israel-police-commissioner/



Israels Polizeipräsident, Kobi Shabtai, während einer Zeremonie in Israel am 14. November 2022 [@UnitedHatzalah/Twitter]

Israelischer Polizeichef Araber “ermorden sich gegenseitig”, weil es “in ihrer Natur” liegt –

5. April 2023

Der israelische Polizeipräsident wurde aufgezeichnet, als er sagte, dass Araber “sich gegenseitig umbringen” und dass “es in ihrer Natur liegt”. Der Apartheidstaat sieht einen zunehmenden Rassismus inmitten der am weitesten rechts stehenden Regierung in seiner Geschichte.

Wie der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, hatte der Polizeipräsident Kobi Shabtai ein privates Treffen mit dem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bei dem sie über den jüngsten Mord an einem israelischen Araber und die Verbrechen innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft des Landes sprachen.

In durchgesickerten Aufnahmen des Treffens war Ben-Gvir mit den Worten zu hören: “Ein weiterer Mord und ein weiterer Mord – das geht zu weit. Wir brauchen eine starke Nationalgarde”, womit er sich auf die umstrittene Entscheidung bezog, wonach der Minister seine eigene Privatmiliz anführen kann, was die Befürchtung geweckt hat, dass diese zur weiteren Verfolgung von Palästinensern und zur Unterdrückung andersdenkender Israelis eingesetzt werden könnte.

Shabtai reagierte daraufhin mit der Aussage: “Wir können nichts tun. Sie bringen sich gegenseitig um. Das liegt in ihrer Natur. Das ist die Mentalität der Araber”. Ben-Gvir beharrte darauf, dass “es gestoppt werden kann. Wir müssen die Morde sowohl an Arabern als auch an Juden verhindern”, worauf der Polizeipräsident sagte: “Wir arbeiten in Ramla und Lod [jüdisch-palästinensische gemischte Städte]. Wir haben mit Würdenträgern der arabischen Gemeinschaft gesprochen und versuchen, die Situation zu beruhigen.

Nach dem Bekanntwerden der Aufnahme erklärte die israelische Polizei, sie sei “erstaunt, dass der Minister und sein Büro persönliche Gespräche zwischen dem Minister und dem Kommissar aufzeichnen”. Die Polizei drückte ihre “Empörung darüber aus, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen wurden in einem Gespräch, das sich mit Verhaltensmustern in einer arabischen [palästinensischen] Gemeinschaft befasste, die die Identität der Mörder nicht preisgibt, selbst wenn sie den Angehörigen der Opfer bekannt ist”.

Sie fügten hinzu, dass die durchgesickerte Aufnahme “die Fähigkeit der Polizei in Frage stellt, dem Minister Bericht zu erstatten, ohne die Offenlegung von Quellen und die Verfälschung von Gesprächen befürchten zu müssen.”

Die undichten Stellen und Shabtais Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Daten zeigen, dass es ein erhebliches Missverhältnis zwischen dem Umgang der israelischen Polizei mit Verbrechen in der jüdischen israelischen Gemeinschaft und der palästinensischen Gemeinschaft in Israel gibt. So hat die Polizei seit Anfang 2023 nur zwei von 42 Mordfällen in der palästinensischen Gemeinschaft aufgeklärt, während sie in der israelischen Gemeinschaft über 83 Prozent der Morde aufklärte. In den meisten Mordfällen in der palästinensischen Gemeinschaft gelingt es der Polizei Berichten zufolge nicht, die Mörder zu fassen oder auch nur Verdächtige festzunehmen.

Als Reaktion auf die Äußerungen des Polizeipräsidenten forderte der Vorsitzende der Hadash-Ta’al-Liste, Ayman Odeh, den Polizeichef zum Rücktritt auf: “Die Zahl der in Israel getöteten Palästinenser ist siebenmal höher als die Zahl der im Westjordanland, im Gazastreifen und in Jordanien getöteten Palästinenser, die auf das Verbrechen zurückzuführen ist. Es liegt nicht in der Natur der Palästinenser [zu morden]; es liegt in der Natur des rassistischen Establishments … überall auf der Welt würde ein rassistischer Kommissar wie Shabtai sofort gefeuert werden.”

Waleed Alhwashla, ein Abgeordneter der Vereinigten Arabischen Liste, erklärte ebenfalls, dass Shabtais Äußerungen eine “Flucht vor der Verantwortung und eine Kapitulation vor dem Verbrechen” seien, und fügte hinzu, dass er “in den Abgrund des Rassismus und der Vorurteile hinabsteigt, und dies ungeachtet der Tatsache, dass die Äußerung an sich eine Form der Unterschlagung ist.”

Die Aufzeichnung des privaten Treffens und die Enthüllung von Shabtais Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Widerstand aktueller und ehemaliger hochrangiger Polizeibeamter gegen die Einrichtung der Nationalgarde, insbesondere wenn sie von Ben-Gvir geleitet wird, anstelle der Polizei verstärkt. Shabtai selbst warnte gestern, dass die Einrichtung der Nationalgarde “zum Zusammenbruch der Polizei führen und die Sicherheit der Israelis beeinträchtigen wird”. Übersetzt mit Deepl.com

