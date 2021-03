Bild: An Israeli UCAV IAI Harop drone displayed at Bourget airport during the International Paris Air Show on 21 June 2011 (AFP)

Israeli private arms export is too terrible even for Tel Aviv At least 20 Israeli arms dealers have been arrested by Israel’s secret police over several months, in what is now being revealed as one of Israel’s biggest arms-industry scandals in history. The story is under a gag-order in Israel, and only a few scant facts have been printed by Israeli newspapers.



Israels privater Waffenexport ist selbst für Tel Aviv zu schrecklich

Von Shir Hever

28. Februar 2021

Mindestens 20 israelische Waffenhändler wurden von Israels Geheimpolizei über mehrere Monate hinweg verhaftet, in dem, was jetzt als einer der größten Skandale der israelischen Waffenindustrie in der Geschichte enthüllt wird.

Die Geschichte steht in Israel unter einer Geheimhaltungsverordnung, und nur ein paar dürftige Fakten wurden von israelischen Zeitungen gedruckt. Selbst das Zielland für die Waffen bleibt ungenannt.

Dennoch sind genug Details ans Licht gekommen, damit die israelische Öffentlichkeit die Scherben auflesen und ausländische Plattformen veröffentlichen konnten, was jeder bereits wusste: Selbstmorddrohnen scheinen in Israel entwickelt worden zu sein, um sie an China zu verkaufen.

Privatisierung von Israels Waffenindustrie

Richard Silverstein, ein Mitarbeiter von Middle East Eye, war einer der ersten, der Peking in seinem Blog nannte, in einem Beitrag, der am 11. Februar veröffentlicht wurde. Er merkte an, dass dies nicht der erste Skandal des Landes im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kampfdrohnen sei, und dass dies angesichts der mangelnden Aufsicht durch das israelische Verteidigungsministerium nicht überraschend sei.

“Es hat in der Vergangenheit zahlreiche ähnlich problematische Verkäufe an China gegeben, von denen viele die USA verärgert haben. Israel spielt ein gefährliches Spiel, indem es einerseits den Handel mit China pflegt und andererseits versucht, die engen Beziehungen zu den USA aufrechtzuerhalten”, sagte Silverstein gegenüber MEE.

“In diesem Fall mag der Luft- und Raumfahrtingenieur, der den Ring von Militärtechnologiedieben koordinierte, zu seiner eigenen Bereicherung gehandelt haben, aber er schuf auch einen potenziell schädlichen Skandal, gerade als die USA die Administration wechselten und einen Präsidenten willkommen hießen, der weitaus zurückhaltender ist, wegzuschauen, wenn Israel die Grenze überschreitet, als sein Vorgänger.”

Antony Loewenstein, ein unabhängiger Journalist, Filmemacher und Autor, sagte, dass der jüngste Skandal nur das jüngste Beispiel dafür ist, dass Israels Verteidigungssektor schurkisch wird.

“Israel hat eine weitgehend unregulierte Verteidigungsindustrie, die es der israelischen Regierung und ihren privaten Unternehmen erlaubt, Waffen, Überwachungsausrüstung und High-Tech an einige der despotischsten Regime der Welt zu verkaufen, von Uganda bis zu den Philippinen”, sagte er gegenüber MEE.

“Es ist an der Zeit, dass der israelische Staat für diese jahrzehntelange Praxis zur Rechenschaft gezogen wird.”

‘Israel hat eine weitgehend unregulierte Verteidigungsindustrie, die es der israelischen Regierung und ihren privaten Unternehmen erlaubt, Waffen, Überwachungsausrüstung und Hightech an einige der despotischsten Regime der Welt zu verkaufen.’

– Antony Loewenstein, Journalist

Trotz fehlender Vorschriften für die israelische Waffenindustrie hat Israels Geheimpolizei (ISA) dieses Mal eine Untersuchung durchgeführt und den Waffenhändlerring gestoppt, mit dem Hinweis, dass die diplomatischen Kosten des Deals in Bezug auf die Beziehung zu Washington zu schwer zu tragen wären.

Der Verkauf markiert das zweite Mal, dass China “Herumlungernde” Munition von israelischen Herstellern gekauft hat. Das erste Mal war im Jahr 1998.

Diese Waffen, die den Spitznamen “Selbstmorddrohnen” tragen, sind zu einem Markenzeichen von zwei israelischen Rüstungsunternehmen geworden: Israeli Aerospace Industries (IAI) und Aeronautics Ltd, die von Rafael aufgekauft wurde.

Selbstmorddrohnen, eine Kreuzung zwischen einer Drohne und einer Rakete, schweben stundenlang in der Luft, bevor der Bediener sie anweist, auf einem Ziel zu explodieren. Sie sind teuer, haben weniger Feuerkraft als Artillerie und sind genauso wahllos und ungenau wie andere Drohnen – welchen strategischen Wert haben sie also?

Faktor Terror

Der Wissenschaftler Jamie Allinson von der Newcastle University wies auf den psychologischen Wert von Selbstmorddrohnen für die Kommandeure mächtiger Streitkräfte hin, die die einzige Waffe begehren, die sie nicht in ihrem Arsenal haben: den Selbstmordattentäter.

Menschliche Soldaten zögern, Selbstmordmissionen durchzuführen, aber Selbstmorddrohnen können ihren Platz einnehmen.

Der entscheidende Faktor ist der Terror: So wie die Bevölkerung durch den Gedanken terrorisiert wird, dass sich ein Fremder als Selbstmordattentäter entpuppen und ohne Vorwarnung töten könnte, so kann sie durch eine Selbstmorddrohne terrorisiert werden, die ohne Vorwarnung vom Himmel fallen kann.

Selbstmorddrohnen aus israelischer Produktion wurden von Aserbaidschan in seinem jüngsten Konflikt mit Armenien über das umstrittene Gebiet Berg-Karabach ausgiebig eingesetzt.

Indem sie die Selbstmordmunition zu einer israelischen Markenwaffe gemacht haben, obwohl auch andere Länder sie produzieren, haben israelische Rüstungsunternehmen aus der Annahme Kapital geschlagen, dass Israelis mit Selbstmordattentaten vertraut sind.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass chinesische Generäle unter Neid auf Selbstmordattentäter leiden, aber China könnte aus diesen Drohnen, die zunehmend von den Nato-Streitkräften eingesetzt werden, wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Israel testet, entwickelt und, was noch wichtiger ist, vermarktet seine Waffen als “kampferprobt” – das “Schlachtfeld” sind palästinensische Städte und Dörfer unter israelischer Besatzung.

– Sahar Vardi, Wissenschaftlerin

Eine neue Datenbank über israelische Exporte, die vom American Friends Service Committee, einer Quäker-Organisation, ins Leben gerufen wurde, listet drei Waffenexportgeschäfte zwischen Israel und China zwischen 1998 und 2008 auf: es handelte sich um Raketen, Streumunition und einen Satelliten für die Olympischen Spiele in Peking.



“Das israelische Gesetz für Militärexporte aus dem Jahr 2007 beinhaltet keine menschenrechtsbezogene Überwachung, Berücksichtigung und Beschränkungen, weil es nicht in diesem Sinne erlassen wurde”, sagte die Forscherin und Antimilitaristin Sahar Vardi gegenüber Middle East Eye.

“Es wurde nur aus einem Grund erlassen: um dem Staat und seinen außenpolitischen Interessen zu erlauben, Verkäufe in Situationen einzuschränken, in denen es nicht in Israels politischem Interesse ist.”

Vardi sagte, dass diese Politik bedeutet, dass Waffenverkäufe an Länder wie Myanmar, das ethnische Säuberungen an der Rohingya-Bevölkerung begangen hat, erlaubt wurden, was sie als nicht überraschend bezeichnet.

“Israel testet, entwickelt und – noch wichtiger – vermarktet seine Waffen als ‘kampferprobt’ – das ‘Schlachtfeld’ sind palästinensische Städte und Dörfer unter israelischer Besatzung.”

Laut der israelischen Zeitung Yedioth Ahronot lag der Wert der illegal nach China verkauften Munition bei einigen zehn Millionen Dollar.

Vom Konto des Rädelsführers wurden weniger als 1 Million Dollar beschlagnahmt, was darauf hindeutet, dass die Bezahlung der Waffenhändler mager war.

Warum sollten über 20 israelische Waffenhändler ein so großes Risiko für eine so geringe Bezahlung eingehen?

Bedingte US-Hilfe

In Anbetracht des langfristigen Rückgangs der israelischen Verteidigungsausgaben, des dringenden Appells israelischer Rüstungsunternehmen an die Regierung im Jahr 2015, in dem vor einer Krise bei den Waffenverkäufen gewarnt wurde, der vom damaligen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2016 unterzeichneten Absichtserklärung, die das besondere Privileg israelischer Rüstungsunternehmen, einen Teil der US-Militärhilfe zu erhalten, aufhob, und der neuen politischen Bewegung von Ex-Generälen, die darauf abzielt, Premierminister Benjamin Netanjahu zu stürzen, da er sich Korruptionsvorwürfen gegenübersieht, ergibt sich ein Bild, dass die israelische Sicherheitselite ihre hegemoniale Position in der israelischen Wirtschaft verloren hat.

Diese tiefe Krise der israelischen Sicherheitselite bietet eine Erklärung dafür, warum sich diese Waffenhändler entschieden haben, die Risiken zu ignorieren und Selbstmorddrohnen an China zu verkaufen.

Die ‘Festung Israel’: Das Auf und Ab von Waffenverkäufen und Cyber-Überwachung

Die Waffenhändler konnten nicht wissen, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen und eine harte Haltung gegenüber China einnehmen würde.

Auch wenn Israel mehr US-Militärhilfe erhält als jedes andere Land, ist die Hilfe an Bedingungen geknüpft.

Das Pentagon übt einen starken Einfluss auf Israel aus, indem es den Transfer von US-Technologie an Dritte einschränkt, israelischen Unternehmen verbietet, mit US-Waffenherstellern zu konkurrieren, und verlangt, dass Israel zusätzlich zu den Hilfen weitere Milliarden für US-Waffen ausgibt.

Die Unnachgiebigkeit der US-Forderungen an Israel wurde durch die jüngste Entscheidung des israelischen Finanzministeriums deutlich, einen in diesem Jahr fälligen Kredit in Höhe von 2 Milliarden Dollar zu refinanzieren, um den Kauf von F-35-Jets für die israelische Luftwaffe zu Kosten von 9 Milliarden Dollar zu ermöglichen.

Obwohl die anstehenden Wahlen in Israel, die für Ende März angesetzt sind, durch das Versäumnis der Regierung, einen Haushalt zu verabschieden, ausgelöst wurden, mussten Mittel für den F-35-Deal gefunden werden, um das Pentagon nicht zu verärgern, das bereits durch den Verkauf von Selbstmorddrohnen an China verärgert ist.

Israelische Waffenexporte dienen zwei, manchmal widersprüchlichen, Zielen: der Förderung des diplomatischen Einflusses und der Erzielung von Profit.

Die Privatisierung hat einen Keil zwischen die Ziele getrieben, da die Waffenhändler nicht mehr für die Regierung arbeiten und sich nur noch auf den Profit konzentrieren, während die Regierung nicht mehr so viel Einfluss wie früher auf die Art der entwickelten Technologien und die Kunden hat. Übersetzt mit Deepl.com

