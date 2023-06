Keine deutsche Staatsräson mit diesem völkermordenden zionisitschen Regime! Evelyn Hecht-Galinski

Israel’s Creeping Genocide – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Israels schleichender Völkermord Pogrome in 20 palästinensischen Dörfern, die von Massen von Siedler-Schlägern unter dem Schutz der IDF angegriffen werden



Von Richard Silverstein



26. Juni 2023

turmus aya dorf angegriffen

Turmus Aya, ein Dorf außerhalb Ramallahs

Israel hat nun begonnen, was man nur als “schleichenden Völkermord” bezeichnen kann. Siedler und die IDF als willige Mitverschwörer haben Pogrome gegen 20 palästinensische Dörfer gestartet. Sie brennen Häuser nieder, in denen sich die verängstigten Bewohner vor den randalierenden Terroristen in Sicherheit bringen. Sie zünden Felder an, auf denen Getreide angebaut wird, und Obstgärten mit Olivenbäumen. Es erinnert an Shermans Marsch zum Meer im Bürgerkrieg, bei dem er alles Wertvolle verbrannte, um dem Süden Nahrung, Unterkunft und Kampfeswillen zu nehmen. Wenn Palästinenser sich den Plünderern entgegenstellen, werden sie sowohl von Siedlern als auch von Soldaten unter Beschuss genommen. Mindestens ein Mann, der versuchte, andere zu schützen, wurde ermordet.

Der Staat stachelt solche Terroranschläge weiter an, indem er seine eigenen militärischen Razzien in großen palästinensischen Bevölkerungszentren wie Dschenin und Nablus durchführt, bei denen er die Anwohner mit gepanzerten Fahrzeugen terrorisiert, die Autos zertrümmern und sogar auf Bürgersteige steigen, um verängstigte Fußgänger zu verfolgen. Bei einem solchen Angriff im letzten Monat wurden 11 Palästinenser ermordet. Bei dem Angriff in Dschenin wurden 7 Palästinenser ermordet, darunter ein 15-jähriges Mädchen, das von ihrem Haustor aus gefilmt hatte. Sie wurde von einem IDF-Scharfschützen mit einem gezielten “Todesschuss” in die Stirn getötet.

Der israelische Finanzminister und Westjordanland-Zar Bezalel Smotrich fordert Panzer und F-35 zur Bombardierung des Westjordanlandes. Polizeiminister Itamar Ben Gvir ruft in diesem Video dazu auf, ganze Dörfer zu zerstören und “Tausende” von Palästinensern zu töten, die auch nur den geringsten Widerstand leisten:

qusra-felder brennen

Die landwirtschaftlichen Felder des palästinensischen Dorfes Qusra, die von marodierenden Siedlern in Brand gesetzt wurden (Flash90)

In diesem Sinne äußerte sich gestern auch Ben Gvir: “Unsere Regierung hat die meisten Terroristen getötet, über 120 in den letzten sechs Monaten, aber es bleibt noch viel zu tun…” Zu diesen “Terroristen” gehörte auch ein 2-jähriger Junge, der von einem IDF-Scharfschützen getötet wurde. Mehr als ein Dutzend der Opfer waren Kinder.

Die Judäo-Messianisten sind verrückt. Sie sind dabei, ihren sehnlichsten Wunsch zu verwirklichen: die ethnische Säuberung der Palästinenser im Westjordanland und in Jerusalem, gefolgt von der Zerstörung des Haram al-Sharif und dessen Ersatz durch einen wiederaufgebauten Dritten Tempel. Damit einher geht eine davidische Monarchie, die sich streng an das alte jüdische Gesetz hält. Dann wird vermutlich der Messias kommen. Das ist Wahnsinn.

Das israelische Volk hat sich entschieden, diesen Wahnsinn nicht durch Wahlen oder andere Mittel zu stoppen. Die Welt muss aufhören zu erwarten, dass sie auf irgendeine rationale Weise handeln. Sie hatten 25 Jahre Zeit, sich des Bibismus zu entledigen, und haben ihn dennoch wiedergewählt. Die Regierung und der Staat weigern sich, auf den Ruf der Welt zu hören (so schwach er auch sein mag). Wir sollten uns mit Worten begnügen.

Rechtsextremer Protest, der einen Völkermord befürwortet (Jack Guez/AFP/Getty Images)

Schleichender Völkermord

Dies ist ein schleichender Völkermord. So begann er in Ruanda, im Kosovo, in Myanmar und in Nazi-Deutschland. An all diesen Orten kam es zu einem regelrechten Völkermord, weil die Welt tatenlos zusah und nichts unternahm. Ein Präsident hat andere Prioritäten. Ein Premierminister will keinen Aufruhr verursachen. Innenpolitische Gegner einer Intervention warnen, dass Sanktionen nur den Opfern schaden und nicht die Täter treffen. Jüdische Führer fürchten den Zorn reicher, israelfreundlicher Spender. Rabbiner haben Angst vor dem Zorn der Gemeindemitglieder. Sie argumentieren, dass es anmaßend wäre, sich gegen Israelis zu stellen, die an vorderster Front in einem Krieg gegen ihre Existenz stehen.

Es gibt tausend Ausreden und jeder hat seine Gründe. Sie alle führen zu einer einzigen tragischen Konsequenz der menschlichen Unfähigkeit oder Weigerung zu handeln. Wie Edmund Burke sagte: “Das Einzige, was für den Triumph des Bösen notwendig ist, ist, dass gute Männer [und Frauen] nichts tun.”

Die Juden in der Diaspora müssen auch verstehen, dass Israels Versuch, “das jüdische Volk” zu vertreten, sie, wenn auch indirekt, in die israelischen Verbrechen verwickelt. Aufgrund dieser falschen Verquickung von Israel mit dem Judentum machen die Opfer der mörderischen Politik Israels keinen Unterschied zwischen Israelis und Juden, wenn sie Racheakte begehen. Wir Diaspora-Juden haben wiederholt den Preis dafür bezahlt. Ob die Taten nun fehlgeleitet sind oder nicht, wir werden zur Zielscheibe und müssen für die israelischen Angriffe auf die Palästinenser im Besonderen und den Islam im Allgemeinen bezahlen. Es ist heuchlerisch, den Angreifern vorzuwerfen, dass sie die israelischen Behauptungen für bare Münze nehmen und davon ausgehen, dass es keinen Unterschied zwischen Juden und Israel gibt. Daher ist für sie der Angriff auf das eine gleichbedeutend mit dem Angriff auf das andere.

Es gab eine Zeit, in der jeder der oben genannten Völkermorde hätte verhindert werden können. Doch dazu brauchte es Führungsstärke, Rückgrat und die Entschlossenheit, sich dem Hass entgegenzustellen, bevor es zu spät ist. An einem bestimmten Punkt waren die Würfel gefallen und das Massenmorden begann. In Palästina haben wir diesen Punkt noch nicht erreicht. Aber wir werden ihn erreichen. Wenn die EU, die UNO und die USA (ganz zu schweigen von den nutzlosen Kleptokraten der arabischen Welt) sich weigern, sich zu engagieren, wird es Massenmorde geben. Das ist keine Projektion, das ist eine Gewissheit.

Israelische Nichtregierungsorganisationen fordern Eingreifen des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel VII

Israelische Menschenrechts-NGOs haben ein Schreiben an den UN-Sicherheitsrat veröffentlicht. Darin fordern sie die Berufung auf Kapitel VII, das die Vereinten Nationen ermächtigt, einzugreifen, um eine schwere humanitäre Katastrophe wie einen Völkermord zu verhindern. Kapitel VII wurde verwendet, um die UNIFIL im Libanon zu ermächtigen, und die Truppe, die in den Völkermord in der Demokratischen Republik Kongo eingriff, wo vier Millionen Menschen starben. Diese Menschenrechtsgruppen sind eine starke Stimme für Anstand inmitten dieses Wahnsinns. Beherzigen Sie sie jetzt, oder es droht eine weitaus schlimmere Katastrophe.

Die Zeit für Betroffenheitsbekundungen oder diplomatische Nettigkeiten ist längst vorbei. Israel ist wild entschlossen, den Weg ins Verderben zu gehen. Die einzige Sprache, die es versteht, sind Drohungen und Taten. Die internationale Gemeinschaft muss handeln. Sie muss Israel zum Handeln zwingen.

Die Sprache, die in Regierungserklärungen und Medienberichten verwendet wird, ist ebenfalls entscheidend für das Bewusstsein der Krise. Die derzeitigen offiziellen Verlautbarungen, die die Gewalt anprangern und den israelischen Opfern ihr Beileid aussprechen, ohne die massiven israelischen Terroranschläge anzuerkennen, die solche palästinensischen Racheanschläge auslösen; Medienberichte über “Zusammenstöße”, die keinen Kontext vermitteln; sogar die Weigerung von Agenturen wie der CBC und AP, den Begriff “Palästina” zu verwenden. All dies betäubt die Weltöffentlichkeit für das Thema. Wir müssen Begriffe wie israelischer Terrorismus, Staatsterrorismus, Apartheid und Völkermord normalisieren. Wir müssen dieser Tragödie ins Gesicht sehen und sie als das beschreiben, was sie ist. Keine Euphemismen mehr, keine sprachliche Verschleierung.

Lügen, verdammte Lügen und die IDF

Die Welt muss solche abscheulichen Lügen wie die des israelischen Sicherheitsapparats zurückweisen:

In einem perversen Sinne ist dies wahr: “Diese Angriffe widersprechen allen moralischen und jüdischen Werten.” Sie widersprechen tatsächlich jüdischen Werten. Aber die jüdischen Werte haben sich eindeutig von den israelischen Sicherheitsinteressen abgekoppelt. Letztere übertrumpfen die ersteren. Ganz zu schweigen davon, dass die Vorstellung, die IDF glaube an jüdische Werte, absurd ist. Sie glaubt an Macht und Gewalt. Das ist ihr Zweck. Moral und Werte spielen keine Rolle.

Es ist längst an der Zeit, dass Juden außerhalb Israels erkennen, dass es Israel nicht erlaubt werden darf, “jüdische Werte” oder das jüdische Volk zu repräsentieren. Seine Werte sind entwertet. Kugeln haben die biblische Moral ersetzt.

Die Welt sieht die Armee in den Dörfern, die die Mörder schützt und auf die Opfer schießt. Sie alle, die IDF, der Shin Bet und die politische Führungsebene, haben ihre Hände im Blut der Opfer. Alle gegenteiligen Beteuerungen sind nicht akzeptabel. Beurteilen Sie sie nach dem, was sie tun, nicht nach dem, was sie sagen. Nennen Sie sie für ihre Lügen, anstatt sich zurückzulehnen und ihnen zu erlauben, unsere schuldigen Konsequenzen zu beschwichtigen.

Netanjahu besitzt die Chuzpe, die Pogrome in palästinensischen Dörfern mit den Anti-Junta-Demonstranten zu vergleichen, die nun schon seit 24 Wochen gegen den Justizputsch seiner Regierung demonstrieren:

“Wir sind ein gesetzestreues Land – in Judäa und Samaria, auf dem Golan und auf dem Ayalon.”

So etwas kann nur jemand sagen, der von allen guten Geistern verlassen ist. Hunderttausende haben seit einem halben Jahr jede Woche gegen seine Regierung demonstriert. Nicht einer von ihnen hat auch nur einen einzigen Gewaltakt begangen. Dennoch lässt er es zu, dass etwa tausend Siedler durch eine ganze Reihe von Dörfern ziehen und alles in Sichtweite zerstören.

Stoppen Sie die US-Hilfe jetzt!

Es muss Konsequenzen geben. Es muss Sanktionen gegen Israel geben, weil es diese mörderische Politik verfolgt. Wir haben Länder wie Russland, den Iran und Nordkorea mit Sanktionen belegt. Die Verbrechen Israels sind nicht weniger ungeheuerlich. Die USA müssen die Militärhilfe für Israel einstellen, die gegen das Leahy-Gesetz verstößt. Wenn sie nicht bereit sind, sie ganz zu streichen, müssen sie die Hilfe zurückhalten, bis Israel alle Siedlungsaktivitäten einstellt und sich verpflichtet, keine neuen Wohneinheiten im Westjordanland zu bauen.

Die Demokratische Partei, deren Wähler zum ersten Mal mehr Unterstützung für die Palästinenser als für die Israelis zum Ausdruck brachten, muss die Handschrift an der Wand erkennen und eine entschiedenere Politik der Opposition gegenüber Israel verfolgen. Vor allem der fortschrittliche Flügel der Partei muss sich nachdrücklich zu Wort melden und für eine solche Haltung werben. Sie muss sich gegen Hunderte von Millionen an Finanzmitteln von jüdischen Milliardären der GOP wehren und diese stoppen, die versuchen, stillschweigende Demokraten zu nominieren und zu wählen, die sich weigern, Israel zur Verantwortung zu ziehen.

Soziale Medienunternehmen als Plattform für Völkermord

Die israelischen Selbstjustizler nutzen soziale Medienplattformen wie Whatsapp, um die Angriffe und die anzugreifenden Dörfer zu koordinieren. Israel könnte den Zugang zu diesen Plattformen leicht abschalten, wenn es das wollte. Dies erinnert an die Nutzung von Facebook durch buddhistische Randalierer, um Angriffe auf Rohingya-Muslime zu koordinieren, was dazu führte, dass Tausende ermordet wurden und 750 000 Menschen ins Zwangsexil nach Bangladesch flüchteten. In ähnlicher Weise verbreitete Radio Ruanda mörderische Tiraden gegen Tutsis, die direkt zum Völkermord anstifteten und 800.000 Opfer forderten. Die Welt sah tatenlos zu, bis Hutu-Widerstandskräfte unter Paul Kagame einmarschierten, die Hutus stürzten und ein neues Regime installierten. Kagame selbst ist inzwischen ein Diktator (und Verbündeter Israels), der einen Völkermord im Kongo anführt, dem 4 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind.

Die IDF könnten die Ausschreitungen mit ihren Streitkräften leicht stoppen, wenn sie es wollten. Die politischen Führer könnten ihr dies befehlen, auch wenn sie sich dagegen sträuben würde. Stattdessen ermutigt sie die jüdischen Terroristen, indem sie Pläne für den Bau von 5.000 neuen Wohneinheiten in der Siedlung Eli ankündigt, wo die jüngste palästinensische Widerstandsaktion stattfand (es war ein Racheakt für den IDF-Angriff in Dschenin).

Es besteht nicht mehr der geringste Zweifel daran, dass diese Schreckensherrschaft staatlich gefördert wird. Die von den IDF bewaffneten Siedlermilizen führen ihr eigenes nationalistisch-theokratisches Programm durch, um das Westjordanland von den Palästinensern zu befreien, das de facto zur Staatspolitik geworden ist. Die Nazis hatten das Ziel, Europa judenrein zu machen. Der israelische Staat verfolgt nun eine Araberein-Politik im Westjordanland.

Nachdem die Nazis anfangs glaubten, dass der Zionismus Europa von den Juden befreien könnte, wandten sie sich schließlich der Endlösung zu. Wir dürfen nicht länger vor den offensichtlichen Parallelen zu Nazideutschland zurückschrecken. Diese Massengewalt und die staatliche Unterstützung dafür ist die Version der Siedler von der Endlösung des “palästinensischen Problems”. Natürlich gibt es noch keine Vernichtungslager oder Tötungsfelder. Aber ohne Eingreifen von außen ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Welt ein weiteres Srebrenica oder Babi Yar erleben wird. Übersetzt mit Deepl.com

