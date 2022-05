Israel’s Incremental Genocide I am appalled! Except for Jeffrey St.

Israels schrittweiser Völkermord



von Raouf Halaby



20. Mai 2022

Ich bin entsetzt!

Abgesehen von Jeffrey St. Clairs hervorragender und akribischer Schilderung der israelischen Ermordung der amerikanisch-palästinensischen Journalistin am 11. Mai 2022 unter dem Titel “the Killing of Shireen Abu Akleh: A Flag, a Song, a Rock, a Voice” (CP+), Jonathan Martins “Palestinians Are Always the Target” (Palästinenser sind immer das Ziel) und Laura Flanders’ treffsichere CP-Kolumne vom 18. Mai 2022 mit dem Titel “From Scotus to Shireen: Same Extremism”, gab es einen Mangel an CP-Kolumnen über dieses abscheuliche Verbrechen und die fortwährende Verletzung der Menschenrechte in Palästina in einer nunmehr 74 Jahre andauernden grotesken Orgie des israelischen schrittweisen Völkermordes.

Ich bin entsetzt!!

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Alan Silverman, wie er es schon früher getan hat, auf diese Kolumne mit etwas so Unheilvollem wie dieser zynischen E-Mail vom 13.3.2022 antworten wird, die er mir geschickt hat:

Ich habe Ihren Artikel gelesen und mich gefragt, wie Sie als Wissenschaftler zu der Schlussfolgerung kommen konnten, die Sie gezogen haben. Ich sehe, dass Sie emeritiert sind, was die Weisheit des Alters voraussetzt, und dass Ihr Fachwissen nicht in einer harten Wissenschaft oder einem ähnlichen Bereich liegt, der objektive Analyse und Logik erfordert. Aber sicher sind Sie in der Lage, wichtige Unterscheidungen zu treffen. Sie sagen: “Die abscheulichen Angriffe auf Gaza 2008, 2012, 2014 und 2021 unterscheiden sich nicht von Russlands brutalem Angriff auf die Ukraine. Really?”

Es überrascht mich nicht, dass Berater Silverman auf Ad-hominem-Bemerkungen zurückgreifen musste. Schließlich ist er ein glühender Zionist, der von Israels extrem virulenten ethnozentrischen Werten geblendet ist.

Und ich bin nicht entsetzt!!!

Am 17. Mai 2022 ging mein Name Joe Biden und ich bin Zionist nach Buffalo, NY, um den bösartigen und kaltblütigen Mord an 10 Afroamerikanern zu verurteilen, die ihren Geschäften nachgingen, um die vielen Herausforderungen des täglichen Lebens zu bewältigen. Er prangerte zu Recht die Gewalt, den Hass und die Ideologien an, die dazu beigetragen haben, den Achtzehnjährigen zu erziehen und zu indoktrinieren. Er sagte uns, dass

Die weiße Vorherrschaft ist ein Gift, das sich durch unseren politischen Körper zieht. Wir müssen so deutlich und eindringlich wie möglich sagen, dass die Ideologie der weißen Vorherrschaft keinen Platz in Amerika hat. Nie wieder. Und man hat es zugelassen, dass sie vor unseren Augen eitert und wächst. In Amerika wird das Böse nicht gewinnen, das verspreche ich Ihnen. Der Hass wird nicht siegen. Und die weiße Vorherrschaft wird nicht das letzte Wort haben. Ich rufe alle Amerikaner auf, die Lüge [Great Replacement] zurückzuweisen, und ich verurteile diejenigen, die diese Lüge aus Gründen der Macht, des politischen Gewinns und des Profits verbreiten. Amerikaner aller Rassen und jeder Herkunft sollten als Mehrheit ihre Stimme erheben, um der weißen Vorherrschaft und den Ansichten einer hasserfüllten Minderheit eine Absage zu erteilen.

Der siebenundzwanzigjährige Wayne Jones Jr., Enkel des Opfers Celestine Jones, erklärte, Biden habe “eine von Herzen kommende Rede gehalten. … Sie war echt. Sie war nicht gefälscht.”

Ich bin noch entsetzter!!!

Entsetzt über Bidens Doppelmoral, der einerseits den inländischen und russischen Terrorismus verurteilt und andererseits den israelischen staatlich geförderten völkermörderischen Terrorismus gutheißt und unterstützt

Biden kann keine Rede halten, ohne den Teleprompter zu benutzen, und selbst dabei kommt er oft ins Straucheln. Während seine Buffalo-Rede mit recycelten Plattitüden und Schlagwörtern über Hass, Gewalt, die “Seele Amerikas”, Gerechtigkeit, Harmonie, Waffen und hasserfüllte Ideologien gespickt war, war seine Nennung der Opfer mit Namen, Alter und persönlichem Status genau richtig und höchst verdient. Und das ist das Mindeste, was wir für die unschuldigen Opfer des hausgemachten Bösen und Hasses tun können.

Aber ich bin noch mehr entsetzt!!!

Vor mehr als zwei Monaten wurde der 78-jährige Amerikaner und Palästinenser Omar Assad von israelischen Soldaten zusammengeschlagen, seine Hände wurden mit einem Reißverschluss auf dem Rücken gefesselt und über Nacht im Rohbau eines Gebäudes zurückgelassen, das zuvor von der moralischsten Armee der Welt abgerissen worden war. Der 78-Jährige war den Elementen ausgesetzt und erfror. Am nächsten Morgen wurde er mit einem “blauen Gesicht” aufgefunden. Wie üblich gab das Außenministerium Lippenbekenntnisse ab, und die Israelis untersuchten, wie üblich, diesen kaltblütigen Mord – oder besser gesagt, vertuschten ihn.

Letzte Woche wurde ein amerikanisch-palästinensischer Journalist ermordet, als er über einen der serienmäßigen Angriffe Israels auf Dschenin berichtete, eine Stadt, deren Bevölkerung immer wieder Opfer von Angriffen, Morden und Zerstörungen geworden ist. Um zu verhindern, dass die Welt Live-Filmmaterial von diesen fast täglich stattfindenden barbarischen, völkermörderischen Angriffen auf eine besetzte, ausgehungerte und verarmte Bevölkerung sieht, beschlossen israelische Soldaten, Shireen hinzurichten und die Schuld “palästinensischen Terroristen” zuzuschieben. Diesmal kamen sie nicht ungestraft davon, da sie in den letzten 25 Jahren ein zwölfstöckiges Hochhaus in Gaza, in dem Journalisten und internationale Nachrichtenagenturen untergebracht waren, zerstörten und über 65 palästinensische Journalisten töteten und über 200 weitere verstümmelten.

Ein israelischer Beamter erklärte, sie sei “bewaffnet”. Bewaffnet mit einer Kamera, um genau zu sein.

Kurz gesagt, ich bin entsetzt darüber, dass ich Joe Biden bin und ein Zionist einen ethnozentrischen kolonialen Besatzer dulde, entschuldige, unterstütze, finanziere und bewaffne, dessen Führer und Mitglieder der Knesset Hass verbreiten, damit prahlen, dass sie nichts Falsches daran finden, Palästinenser zu töten (wie es der israelische Premierminister Bennet getan hat), und ihre fanatischen Siedler dazu anstacheln, den Tod der Araber zu skandieren.

Joe, warum die selektive Empörung? Sie haben nicht einmal die Tötung dieser beiden Amerikaner durch die blutrünstige israelische Grenzpolizei verurteilt, geschweige denn ihre Namen genannt. Wie können Sie, Joe, eine suprematistische Ideologie im eigenen Land anprangern und sich gleichzeitig weigern zuzugeben, dass Ihre bösartige Politik es Israel ermöglicht hat, mit Mord davonzukommen? Sie und Ihr Kongress sind schuldig, dass der Hass in Palästina schwelt. Sie hatten nicht einmal die Höflichkeit, der Familie Akhle Ihr Beileid auszusprechen, geschweige denn den Namen von Shireen zu erwähnen. Und was ist mit den Angriffen der israelischen Streitkräfte auf die Trauernden? Jeder, der dieses Bildmaterial sieht, wäre entsetzt. Aber nicht Sie, Joe Biden, ein Mann, dem es an Prinzipien und selektiver moralischer Empörung mangelt.

Joe, sagen Sie ihren Namen (SHIREEN). Sag ihren Namen (SHIREEN), Joe. Sag ihren Namen (SHIREEN), Joe, und sag vor allem ihren Namen, wenn du in der Beichtkabine niederkniest.

Und schließlich möchte ich mich bei den regelmäßigen CounterPunch-Mitarbeitern George Ochenski, Howard Lisnoff, Eric Draitser, John Feffer, David Rosen, Eve Ottenberg und Thomas Klikauer bedanken, um nur einige zu nennen. Jeder von Ihnen hat hervorragende Artikel über eine Reihe von Ungerechtigkeiten, sozialen und politischen Themen geschrieben, die die Menschheit betreffen. Bitte sehen Sie sich das Videomaterial des israelischen Angriffs auf den Trauerzug von Shireen Akhle und das Eindringen bewaffneter Soldaten in das St. Joseph’s Krankenhaus, einschließlich der Notaufnahme, und das Abfeuern von Betäubungsgranaten – innerhalb des Krankenhauses – an. Nach den Worten von Herrn Silverman verfügt jeder von Ihnen über die Weisheit, das Fachwissen und den Intellekt, um die “harte Wissenschaft” anzuwenden, die in dieser “objektiven Analyse und Logik” von Israels fortgesetzten Angriffen auf Männer, Frauen und Kinder erforderlich ist.

Wenn diese Bilder Sie nicht dazu bewegen, Ihre moralische Empörung zum Ausdruck zu bringen, dann ist Ihr Schweigen ebenso abscheulich wie das von Joe.

Und Sie, Herr Klikauer, haben über 750 Artikel verfasst, von denen sich die meisten mit Nazi-Deutschland, seinem virulenten Hass, seinen systematischen völkermörderischen Praktiken, seiner Ideologie der rassischen Überlegenheit, seiner Niedertracht und seiner Missachtung des menschlichen Lebens befassen, einer Ideologie, die zu den schrecklichen Krematorien führte. Sehen Sie nicht viele dieser Parallelen in der israelischen Gesellschaft, die ihren schrittweisen Völkermord durchführt, wachsen und gedeihen? Übersetzt mit Deepl.com

Raouf J. Halaby ist ein emeritierter Professor für Englisch und Kunst. Er ist Schriftsteller, Fotograf, Bildhauer, ein begeisterter Gärtner und Friedensaktivist. halabys7181@outlook.com

--

