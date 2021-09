“Über die israelische Unterdrückung der Palästinenser und die pro-israelische Propaganda im Westen zu berichten, ist anstrengend.”

Bild: Israeli forces closed the Jalamah checkpoint between the city of Jenin in the West Bank and Israel after 6 Palestinian prisoners escaped from Israeli prison, on 6 September 2021 [Nedal Eshtaya/Anadolu Agency]





Israels unvermeidliches Scheitern



Von Asa Winstanley

11. September 2021

Über die israelische Unterdrückung der Palästinenser und die pro-israelische Propaganda im Westen zu berichten, ist anstrengend.

Allein das Recherchieren und Schreiben über dieses Thema ist geistig und emotional anstrengend.

Stellen Sie sich also vor, wie sich Palästinenser fühlen, nachdem sie mehr als 73 Jahre lang unter Israels rassistischem System der Besatzung, Apartheid, Militärdiktatur, Folter, Massenüberwachung, Inhaftierung und regelmäßigen Massakern gelebt haben.

Wenn wir über das palästinensische Volk sprechen, sollten wir nie vergessen, dass es sich um ein mehrfaches, andauerndes und generationenübergreifendes Trauma handelt. Die Grausamkeit Israels ist so allgegenwärtig, dass palästinensische Psychologen eine treffendere Beschreibung als “posttraumatische Belastungsstörung” oder PTSD entwickeln mussten.

Samah Jabr, die Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium, drückte es vor ein paar Jahren so aus:

Für einen Palästinenser in Gaza, dessen Haus bombardiert wurde, ist die Bedrohung durch einen erneuten Bombenangriff sehr real… Es gibt kein “danach”, denn das Trauma wiederholt sich und ist andauernd und kontinuierlich.

Deshalb ist es angesichts so vieler schrecklicher Übergriffe und staatlich sanktionierter Morde so ermutigend, einen palästinensischen Sieg zu erleben.

Am frühen Montagmorgen wurden wir alle von der Nachricht geweckt, dass sechs palästinensische Kriegsgefangene aus dem Gilboa-Gefängnis, einem vermeintlichen israelischen Hochsicherheitsgefängnis im Norden des besetzten Palästina, geflohen waren.

Die Männer, größtenteils Kämpfer der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad (sowie ein Mitglied einer Fatah-Miliz), entkamen, indem sie ihre Zelle untertunnelten. Berichten zufolge benutzten sie dazu einen rostigen Löffel. Das Graben des Tunnels muss monatelange geheime Arbeit erfordert haben.

Dies ist eine erstaunliche und heldenhafte Leistung, die von Palästinensern in der ganzen Welt gelobt wurde. Überall im Westjordanland und im Gazastreifen kam es zu Solidaritätsprotesten mit den sechs entkommenen Gefangenen.

Meine Kollegin bei The Electronic Intifada, Tamara Nassar, berichtete: “Inmitten von Spekulationen, dass sich die Männer im Westjordanland verstecken oder die Grenze nach Jordanien überquert haben könnten, beten Palästinenser für ihre Sicherheit und feiern sie als Helden.”

Sie schrieb: “Ihre Flucht ist ein enormer moralischer Schub für die Palästinenser, da sie einmal mehr Israels Image der Stärke und Unbesiegbarkeit gegenüber einem besetzten Volk, das für seine Freiheit kämpft, erschüttert.”

Die israelischen Besatzungsbehörden haben auf ihre übliche Weise reagiert: mit verstärkter Repression.

Es wurde eine groß angelegte Fahndung nach den Flüchtlingen eingeleitet und Hunderte von neuen Kontrollpunkten im gesamten historischen besetzten Palästina eingerichtet. Israel hat weitere Kollektivstrafen gegen die palästinensischen Gefangenen insgesamt verhängt und versucht, Gruppen von Zellengenossen zu trennen (die sechs Gefangenen stammten alle aus der palästinensischen Stadt Dschenin im Westjordanland).

Noch erschreckender ist, dass Israel mehrere Familienmitglieder der Entflohenen entführt hat und sie ohne Anklage oder Prozess festhält. Sie haben Männer aus den Familien der Entflohenen als Geiseln genommen, um sie zu erpressen, sich zu stellen.

Ein solch verabscheuungswürdiges, repressives Verhalten ist nur allzu typisch für Israel und sein Besatzungsregime.

Dies ist eine bedeutende Niederlage für die israelische Besatzung und ein Meilenstein in der Geschichte des palästinensischen Widerstands.

Intern müssen israelische Entscheidungsträger, Politiker und der Sicherheitsapparat zutiefst bestürzt sein. Die israelische Presse ist voll von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Berichten zufolge wurden zwei israelische Gefängniswärter verhört, da die Behörden offenbar einen Insider-Mord vermuten.

Am Donnerstag titelte die populäre israelische Boulevardzeitung Yedioth Ahronoth mit der Schlagzeile “Foto des Scheiterns” über einer Aufnahme des Ausgangs des Fluchttunnels direkt außerhalb der Gefängnismauern. Das Loch scheint sich direkt unter einem Wachturm zu befinden.

Berichten zufolge schliefen einige der Wachen, während die Männer entkamen.

All dies ergibt ein Bild völliger Inkompetenz seitens des israelischen Besatzungsregimes. Es nährt die Hoffnung, dass die vollständige Befreiung des gesamten historischen Palästina noch zu unseren Lebzeiten erfolgen kann. Übersetzt mit Deepl.com

