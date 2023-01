Is this Western war on Russia simply stupidity? Not only is there no threat from Russia that is independent of American policy, but it is also the expansion of NATO to ‘meet the threat from Russia’ that creates the very threat that expansion was supposed to meet. The US proxy war on Russia is stupid.

Ist der Krieg des Westens gegen Russland einfach nur Dummheit?



von Alastair Crooke

Quelle: Al Mayadeen Englisch

22 Januar 2023

Es gibt nicht nur keine von der amerikanischen Politik unabhängige Bedrohung durch Russland, sondern die Erweiterung der NATO, um “der Bedrohung durch Russland zu begegnen”, schafft genau die Bedrohung, der die Erweiterung eigentlich begegnen sollte.

Der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland ist dumm. Peter Ramsay, Juraprofessor an der LSE, beschreibt in einer Rezension von Benjamin Abelows Buch How the West Brought War to Ukraine, wie dieser die vereinfachende Darstellung “Putin ist in die Ukraine eingedrungen” vermeidet und die Hauptverantwortung für den Krieg auf weniger nahe liegende Ursachen zurückführt: “Dummheit und Blindheit der amerikanischen Regierung” und “die Ehrerbietung und Feigheit” der europäischen Führer gegenüber dieser “Dummheit” der amerikanischen Regierung.

“Obwohl Abelow die selbsttäuschende Arroganz und Heuchelei der westlichen Politik sehr deutlich beschreibt, versucht er nicht zu erklären, wie oder warum die amerikanische Politik so dumm und die europäischen Führer so feige geworden sind. Er scheint darüber verblüfft zu sein und beschreibt das Ausmaß der Irrationalität als ‘fast unvorstellbar'”.

Nichtsdestotrotz müssen wir es begreifen, denn es ist geschehen, und es bringt einen revolutionären Wandel in einem Nahen Osten, der sich gerade als integraler Bestandteil des BRICS+-Blocks neu konfiguriert; ein Übergang, der an sich schon eine gewaltige Verschiebung des geoökonomischen Rahmens ankündigt.

Im Grunde ist die “monumentale Dummheit” – für die Abelow den britischen Akademiker Richard Sakwa zitiert – nicht etwas Verborgenes, sondern vielmehr eine jener “Wahrheiten”, die “da draußen liegen”, also offen zu Tage treten. Es geht darum, dass die Existenz der NATO durch die Bewältigung wahrgenommener “Bedrohungen” gerechtfertigt ist, die in einem zirkulären Denkprozess gerade durch die NATO-Erweiterung hervorgerufen wurden – eine Erweiterung, die angeblich zur Bewältigung solcher “Bedrohungen” erfolgte.

Kurz gesagt, es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf. Es gibt nicht nur keine von der amerikanischen Politik unabhängige Bedrohung durch Russland, sondern die NATO-Erweiterung, mit der der “Bedrohung durch Russland” begegnet werden soll, schafft genau die Bedrohung, der die Erweiterung eigentlich begegnen sollte.

In ähnlicher Weise ist es diese Art von Zirkelschluss, der “Putin zu Hitler” macht – ein sich selbst erfüllender Beiname, der entsteht, weil die NATO-Erweiterung erstens “vernünftig” ist (ein “Wert” und ein nationales Recht) und daher jeder, der sie in Frage stellt, “faschistisch” sein muss.

Abelow fragt einfach: “Welcher vernünftige Mensch könnte glauben, dass die Aufstellung eines westlichen Waffenarsenals an Russlands Grenze nicht zu einer starken Reaktion führen würde?”

Abelow beklagt, dass der Irrsinn, der ihn so sehr stört, darin besteht, dass die US-Politiker den Zirkelschluss ihrer Argumentation erkennen (er nennt Beispiele), aber nicht einen Moment lang ein Gegenargument gelten lassen wollen. Sie wissen ‘eine Sache’, sagen aber ‘eine andere’, sagt er.



Aber der Vorwurf des Wahnsinns, meint Ramsay, “ist zwar rhetorisch ansprechend, verdeckt aber einen wesentlichen Aspekt des Narzissmus, der die westliche Politik antreibt: den Aspekt, in dem das selbstbewusste Gefühl der Tugend von der vorherrschenden Denkweise unserer Zeit geprägt ist – Ideen, die nicht nur ‘Experten’, sondern politische Führer und ganze Bevölkerungen beeinflussen”.



Dieser Narzissmus und die selbstgefällige Selbsteinschätzung sind in der Tat ein Schlüsselfaktor, aber wir müssen ihre Rolle vollständig verstehen, indem wir uns Leo Strauss zuwenden, dessen Denken eine Generation amerikanischer Konservativer (die Straussianer) so geprägt hat.

Strauss unterrichtete an der Universität von Chicago auf zwei verschiedenen Ebenen: Auf der einen gab er seine Lehre offen an alle Studenten weiter; aber für die wenigen Auserwählten – die von den anderen unter Quarantäne gestellt wurden – unterrichtete er eine andere “innere Lehre” (z. B. über Platons Republik). Eine Gruppe von Studenten bekam den Standard-“Auftritt” über die Republik als grundlegenden westlichen Mythos. Die wenigen Auserwählten (von denen viele zu führenden Neokonservativen werden sollten) lernten dagegen Strauss’ Sicht der inneren Bedeutung der Republik als machiavellistische, pathologische Manipulation.

Strauss lehrte, Platons “Wahrheit” müsse von einer auserwählten Klasse ausgegraben werden, die eine bestimmte “Natur” und Gabe besitze, die den meisten Menschen fehle: die Fähigkeit, die okkulte Bedeutung wörtlicher Worte zu erfassen. Diese Männer, schrieb Platon, würden aus der Klasse der Krieger bestehen, die in Rang und Ehre höher stünden als die Klasse der Produzenten und Tauscher. Strauss schrieb in ähnlicher Weise, dass auch Machiavellis Lehre einen “doppelten” Charakter habe.

Aber die zentrale Erkenntnis für die auserwählten Insider war einfach: Macht ist etwas, das man nutzt – oder verliert.

Und in diesem Zusammenhang besteht das “Dilemma” der Neokonservativen einfach darin, dass der innere Sinn in dem überwältigenden Lärm des liberalen Diskurses verloren geht.

Der führende neokonservative Denker, Robert Kagan, zum Beispiel, wiederholte Jimmy Carters Malaise-Rede von 1979, indem er die Fähigkeit der Amerikaner, die Wurzeln ihrer eigenen Malaise zu hinterfragen, durch Amerikas selbstbewussten Liberalismus ausschloss. Carter hatte sie als “eine Krise, die das Herz, die Seele und den Geist unseres nationalen Willens angreift” bezeichnet. Wir können diese Krise an den wachsenden Zweifeln am Sinn unseres eigenen Lebens und am Verlust einer einheitlichen Zielsetzung für unsere Nation erkennen.”

Das Argument der Neokonservativen für einen Krieg mit Russland mag zwar dumm sein, ist aber nicht unbedingt so irrational, wie gemeinhin angenommen wird. Wie Kagan betonte, ist die Vorwärtsbewegung das Lebenselixier des amerikanischen Gemeinwesens. Ohne sie wird der Zweck der bürgerlichen Bande der Einheit unweigerlich in Frage gestellt. Ein Amerika, das nicht ein glorreiches republikanisches Imperium in Bewegung ist, ist nicht Amerika, “Punkt”.

Dieses innere Verständnis der amerikanischen “Malaise” kann jedoch nicht öffentlich gegen die erdrückende liberale Monopolstellung im öffentlichen Diskurs vorgebracht werden, meint er.

Pat Buchanan (führender politischer Kommentator und dreimaliger Präsidentschaftskandidat) hat dasselbe gesagt: “Wie lange wird es dauern, bis das amerikanische Volk … beginnt, das Vertrauen in das demokratische System selbst zu verlieren? Einer der Gründe für unsere gegenwärtige Spaltung und unser nationales Unbehagen ist eindeutig, dass wir den großen, belebenden Grund verloren haben, den frühere Generationen hatten: den Kalten Krieg.”

“George H.W. Bushs ‘Neue Weltordnung’ begeisterte nur die Eliten. George W. Bushs Kreuzzug für die Demokratie überlebte die Kriege in Afghanistan und im Irak nicht, die er in seinem Namen anzettelte. Die “regelbasierte Ordnung” von Außenminister Antony Blinken wird das gleiche Schicksal erleiden.”

Im Klartext: Die offensichtliche “Dummheit”, die der NATO-Erzählung innewohnt, kann als das Spannungsverhältnis zwischen den Neokonservativen verstanden werden, die über ihre Insider-Kenntnisse der Politik verfügen und dennoch bereit sind, das NATO-Argument als Waffe einzusetzen, um Russland zu vernichten.

Diese absurde zirkuläre Begründung der Neocons und der NATO für einen Krieg mit Russland dient natürlich eindeutig der Mobilisierung der amerikanischen “liberalen” und der EU-Wählerschaft, in der destruktive narzisstische Faulheit und mangelnde Bereitschaft zur Selbsterkenntnis das kritische Denken aus Sicht der Straussianer auslöschen (d.h. ihr Verständnis für die Machtimperative Putins als gescheitert erscheinen lassen).

Aber die Straussianer – mit ihrer inneren Lesart der Politik – erkennen, dass Amerika weder einen russischen Sieg noch einen chinesischen technischen und wirtschaftlichen Aufstieg zur Vormacht überleben kann, denn wenn die USA “ihre Macht nicht nutzen”, werden sie “ihre globale Vormachtstellung verlieren”.

Washington hat eindeutig einen möglicherweise existenziellen Fehler begangen, als es glaubte, dass Sanktionen, die zu einem finanziellen Zusammenbruch Russlands führen würden, ein voller Erfolg wären. Das Team Biden hat sich damit in die ukrainische Ecke gestellt und verdient kein Mitleid. Aber welche Wahl hat das Weiße Haus in diesem Stadium – realistisch betrachtet -? Die Neokonservativen werden argumentieren, dass ein Rückzug ein existenzielles Risiko für die USA darstellt. Und doch könnte es sich letztlich als unvermeidlich erweisen.

Nochmals – und nur um das klarzustellen – es geht nicht so sehr um die Aufrechterhaltung der militärischen Hegemonie der USA; es geht um die Aufrechterhaltung der finanziellen Hegemonie Amerikas – von der alles andere abhängt, einschließlich der Fähigkeit, den Verteidigungshaushalt der USA in Höhe von 850 Milliarden Dollar zu finanzieren.

Und “hier kommen wir zum wahren Klebstoff Amerikas”. Darel Paul, Professor für Politikwissenschaft am Williams College, schreibt: “Seit der Gründung des Landes in den Feuern des Krieges waren die Vereinigten Staaten ein expansives republikanisches Imperium, das sich immer neue Länder, neue Völker, neue Waren, neue Ressourcen und neue Ideen einverleibt hat … Die kontinuierliche militärische, kommerzielle und kulturelle Expansion seit Jamestown und Plymouth hat die Unruhe, den Elan, den Optimismus, das Selbstvertrauen und die Liebe zum Ruhm kultiviert, für die die Amerikaner seit langem bekannt sind.” Dieser “Klebstoff” wird somit in einem nicht-militärischen Sinne existentiell.

Ah… aber die Elite hat auch Amerikas Finanzsystem auf demselben Prinzip der Vorwärtsbewegung aufgebaut – nicht nur der militärischen Kräfte, sondern auch des “Lebenssaftes” des Dollars (“immer neue Länder, neue Völker, neue Waren, neue Ressourcen”…, usw.). Sollte jedoch die finanzielle Expansion Amerikas (und seine 30tn Dollar, die im Ausland gehalten werden) zur Peripherie der Handelsnotwendigkeit werden, könnten wir Zeuge werden, wie die Fesseln, die eine umgedrehte Pyramide finanzieller Schulden an einen winzigen Zapfen harter Sicherheiten binden, zerbrechen … und die Pyramide wird zusammenbrechen. Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Direktor des Conflicts Forum; ehemaliger hochrangiger britischer Diplomat; Autor.

